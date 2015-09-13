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​Планируете перепланировку? Как её узаконить?

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Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гардеробная в стиле минимализм
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Внесение изменений в планировку квартиры обусловлено обычным желанием оптимизировать жилое пространство: сделать его удобным, комфортным, уютным. Помимо ремонтных и строительных работ, собственник жилья сталкивается с необходимостью получения разрешений на внесение изменений в стандартную планировку. Стоит ли этим заниматься? К кому обращаться и какие документы для этого нужны? Поговорим об этом в этой книге идей.

Стоит ли узаконить перепланировку квартиры?

Резиденция художника «ЗАРЯ», Concrete jungle Concrete jungle Гостиная в стиле минимализм
Concrete jungle

Резиденция художника «ЗАРЯ»

Concrete jungle
Concrete jungle
Concrete jungle

Однозначно – да!  Приступая к ремонтным работам, которые включают в себя демонтаж стен, стоит думать не только о собственном комфорте, но и безопасности проживания. Любые, даже узаконенные строительные и ремонтные работы могут повлечь за собой непредвиденные аварийные ситуации. Согласитесь, что лучше потратить сравнительно небольшие силы на урегулирование одного вопроса, чем быть вынужденным решать гораздо большие проблемные ситуации в последствии.

Почему стоит узаконить перепланировку?

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Гостиная в стиле модерн
Tatiana Zaitseva Design Studio

Теплый модерн с очаровательной детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

В первую очередь, квартира с техпаспортом, где план отрисован красными линиями,  проблематично продать или приватизировать. Мало кто захочет оставаться хозяином квартиры и не иметь возможность полноправно распоряжаться собственным имуществом.  Если же все работы уже выполнены, но нет разрешающих документов, то рано или поздно все равно придется их получать или приводить помещение в первоначальное состояние. В настоящее время в судебной практике встречаются прецеденты, когда инспекциям удается отсудить квартиру за незаконный демонтаж несущих стен. Судебные инстанции удовлетворяют подобные иски в случае, если собственники игнорируют предписания возвращения квартиры в первоначальный вид.  Во-вторых, собственники такого жилья могут стать и его заложниками, так как отказ в выезде за границу также стал одним из мер пресечения незаконного строительства. Увы, но таковы сегодняшние реалии, которые стали логическим результатом часто бездумного вмешательства в конструкцию дома и осуществление сложных видов работ без разработки технического заключения и проекта перепланировки.

Как это работает?

homify Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Избежать неприятной бумажной волокиты можно в том случае, если заранее побеспокоиться о получении разрешения. Узаконивание перепланировочных работ по эскизу представляет собой самый простой вариант законного согласования, который применим в тех случаях, когда реконструкции подвергались не несущие стены и не изменялось назначение помещения. Узаконивание по проекту — это процесс более трудоемкий и длительный, если ремонтные работы затрагивают несущие стеновые конструкции. В любом случае вам придется сперва оформить разрешение на выполнение работ по перепланировке в жилищной инспекции. Затем следует подготовить проект перепланировки или его эскиз. После осуществления ремонтных работ вам придется пригласить комиссию из жилищной инспекции для ознакомления и составления акта приемки усовершенствованного объекта.

Что делать и куда идти?

ЖК "Дирижабль", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле минимализм
Sky Gallery

ЖК Дирижабль

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Если речь идет о капитальном «вмешательстве» в план квартиры, то для того, чтобы сделать перепланировку, придется ждать оформления квартиры в собственность или покупать жилье в уже готовом доме. Далее следует обращаться в БТИ и собрать следующие документы.

• Документы, подтверждающие право собственности.  

• Заявление о перепланировке по утвержденной форме. 

• Проект перепланировки с техническим заключением (заказывается в проектировочной организации).  

• Техпаспорт квартиры.

• Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки квартиры, если дом, где она находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Перечисленные документы подаются в жилинспекцию. Рассмотрение производится в течение полутора месяца, после чего выдается разрешение.

Сколько стоит согласование?

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гардеробная в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

В случае готовящейся перепланировки, вам необходимо предоставить проект планируемых работ в Департамент городского хозяйства. Стоимость проекта зависит от его сложности, поэтому данную информацию стоит уточнить непосредственно у подрядчика. Услуга согласования жилинспекции предоставляется бесплатно.

Даже если ваша квартира совсем небольшая, мы уверены, что у неё - большое сердце.

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Доводилось ли вам сталкиваться с утверждением проекта перепланировки? Расскажите о вашем опыте.

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