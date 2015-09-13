​Планируете перепланировку? Как её узаконить?

Если речь идет о капитальном «вмешательстве» в план квартиры, то для того, чтобы сделать перепланировку, придется ждать оформления квартиры в собственность или покупать жилье в уже готовом доме. Далее следует обращаться в БТИ и собрать следующие документы.

• Документы, подтверждающие право собственности.

• Заявление о перепланировке по утвержденной форме.

• Проект перепланировки с техническим заключением (заказывается в проектировочной организации).

• Техпаспорт квартиры.

• Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки квартиры, если дом, где она находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Перечисленные документы подаются в жилинспекцию. Рассмотрение производится в течение полутора месяца, после чего выдается разрешение.