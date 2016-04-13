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​TOP-11 стилей для дизайна гостиной с шиком

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Весна. Огонь и Бирюза, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
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В поисках новых решений для дизайна вашей гостиной обратитесь к самым популярным стилям, которые наверняка вдохновят вас своей характерностью. В этой статье мы рассмотрим как самые трендовые и популярные стили, так и только что взошедшие на международную арену, но быстро набирающие популярность.

Зацепившись взглядом за один из них, прочитайте описание и пройдите по ссылке, данной ниже, которая поведет вас в увлекательное путешествие по стилю вашей мечты!

И помните, что иногда мечтать по-крупному – самое полезное дело из всех, что вы можете придумать, ведь каждый из этих стилей комфортно чувствует себя и в гостиных площадью 18-21 кв. метров!

​Классический

Ильинка Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле Серый
Александра Клямурис

Ильинка

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Классическая гостиная, полная роскоши и ощущения величия – то, что нужно настоящему семейному особняку. Классика бывает разной – французской, английской, дворцовой, пасмурной и позолоченной, эффектной и приглушенной.

Стоимость исполнения: $$$

​Этнический шик

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стиль этнический шик будто хочет показать нам, что традиции, культуры и орнаменты не исчезнут просто так из-за урбанизации и стремления к минимализму. Уникальные интерьеры, будто полотна современного искусства, этнические и колоритные смотрятся невероятно красиво на основе белоснежной палитры, как в данном случае.

Стоимость исполнения: $$$

​Коастал

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti Гостиная в стиле модерн
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

Прибрежный стиль в дизайне интерьера, столь популярный на северо-востоке США, во Флориде и часто в Калифорнии, тоже может предоставить вам интересные варианты декора. В основе его всегда лежит обилие простора и солнечного света, светлые тона и натуральные материалы, а также такой изысканный декор, как кораллы, ракушки, плетеная мебель и морские звезды на кофейном столике.

Стоимость исполнения: $$

​Гламурный шик

apartamento itaim, Arquitetura Juliana Fabrizzi Arquitetura Juliana Fabrizzi Гостиная в стиле модерн
Arquitetura Juliana Fabrizzi

Arquitetura Juliana Fabrizzi
Arquitetura Juliana Fabrizzi
Arquitetura Juliana Fabrizzi

Стиль гламурный шик идеально подходит для маленькой гостиной и всегда будет выглядеть немного более женственно, чем остальные. Он будто создан для кофе-брейка с макарунами и так же, как изысканный французский десерт, умеет быть особенно обаятельным.

Стоимость исполнения: $

​Модерн

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects Гостиная в стиле модерн
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Современный модерн является самым популярным стилем в дизайне интерьера в Западной Европе. Непередаваемое чувство новизны и почти футуристическое ощущение простоты в интерьерах позволяет иногда его даже сравнить с голливудским.

Стоимость исполнения: $$

​Ар-деко

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Блеск и глянец на фоне классической европейской мягкой мебели и эффектные аксессуары может предложить вам стиль ар-деко, который, без сомнения, подкупает с первого взгляда!

Стиль ар-деко популярен по всему миру благодаря атмосфере французской буржуазности и тесно связан с такими понятиями, как стиль неоклассика и идеальный образ американского пригорода.

Стоимость исполнения: $$$

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​Скандинавский

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Яркий, стильный, современный и при этом безумно трендовый – скандинавский стиль отлично подходит для дизайна гостиной как в городе, так и в коттедже. В нем есть все, что молодая семья может желать от интерьера – мобильность, модульность, яркие краски и всегда позитивный настрой. Скандинавский стиль к тому же очень практичен и может быть прекрасной альтернативой модерну.

Стоимость исполнения: $-$$

Минимализм

Детская сына Частный дизайнер Детская комнатa в стиле минимализм
Частный дизайнер

Детская сына

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

Стиль минимализм, шикарный и глянцевый, может стать основой потрясающего интерьера современной гостиной. В нем есть и легкая доля эксцентричности, и возможность организовать гостиную в условиях маленькой комнаты.

Стоимость исполнения: $$

​Нью-йоркский стиль

homify Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
homify

homify
homify
homify

Среди эклектичных стилей мы можем особенно посоветовать вам нью-йоркский – элегантный, современный и подходящий именно под городскую гостиную.

Современной семье понравится ощущение покоя и уединения в собственной небольшой квартире. Он выглядит очень элегантно и парадно, но не столь ярко заявляет о себе, как ар-деко, подкупая своим слегка буржуазным обаянием.

Стоимость исполнения: $$

​Средиземноморский стиль

Гостиная "Umore italiano" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиная в средиземноморском стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Umore italiano

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Если больше всего на свете вы мечтаете об уютном и теплом доме с обилием натуральных материалов, буквально сошедшем с обложки глянцевого журнала, подумайте о колоритном средиземноморском стиле, который всегда умеет удивлять.

Стоимость исполнения: $$

Турецкий кантри

Otel ve villa kompleksi proje ve uygulama, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique ГостинаяДиваны и кресла Дерево Коричневый
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

Потрясающий турецкий кантри является прекрасным стилем в дизайне гостиной для загородного дома с теплой и семейной атмосферой. Он основан на турецких кантри-элементах и английском стиле.

Стоимость исполнения: $$

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