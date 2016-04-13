​TOP-11 стилей для дизайна гостиной с шиком

В поисках новых решений для дизайна вашей гостиной обратитесь к самым популярным стилям, которые наверняка вдохновят вас своей характерностью. В этой статье мы рассмотрим как самые трендовые и популярные стили, так и только что взошедшие на международную арену, но быстро набирающие популярность.
Зацепившись взглядом за один из них, прочитайте описание и пройдите по ссылке, данной ниже, которая поведет вас в увлекательное путешествие по стилю вашей мечты!
И помните, что иногда мечтать по-крупному – самое полезное дело из всех, что вы можете придумать, ведь каждый из этих стилей комфортно чувствует себя и в гостиных площадью 18-21 кв. метров!
Классическая гостиная, полная роскоши и ощущения величия – то, что нужно настоящему семейному особняку. Классика бывает разной – французской, английской, дворцовой, пасмурной и позолоченной, эффектной и приглушенной.
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Стиль этнический шик будто хочет показать нам, что традиции, культуры и орнаменты не исчезнут просто так из-за урбанизации и стремления к минимализму. Уникальные интерьеры, будто полотна современного искусства, этнические и колоритные смотрятся невероятно красиво на основе белоснежной палитры, как в данном случае.
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Прибрежный стиль в дизайне интерьера, столь популярный на северо-востоке США, во Флориде и часто в Калифорнии, тоже может предоставить вам интересные варианты декора. В основе его всегда лежит обилие простора и солнечного света, светлые тона и натуральные материалы, а также такой изысканный декор, как кораллы, ракушки, плетеная мебель и морские звезды на кофейном столике.
Стоимость исполнения: $$
Стиль гламурный шик идеально подходит для маленькой гостиной и всегда будет выглядеть немного более женственно, чем остальные. Он будто создан для кофе-брейка с макарунами и так же, как изысканный французский десерт, умеет быть особенно обаятельным.
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Современный модерн является самым популярным стилем в дизайне интерьера в Западной Европе. Непередаваемое чувство новизны и почти футуристическое ощущение простоты в интерьерах позволяет иногда его даже сравнить с голливудским.
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Блеск и глянец на фоне классической европейской мягкой мебели и эффектные аксессуары может предложить вам стиль ар-деко, который, без сомнения, подкупает с первого взгляда!
Стиль ар-деко популярен по всему миру благодаря атмосфере французской буржуазности и тесно связан с такими понятиями, как стиль неоклассика и идеальный образ американского пригорода.
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Яркий, стильный, современный и при этом безумно трендовый – скандинавский стиль отлично подходит для дизайна гостиной как в городе, так и в коттедже. В нем есть все, что молодая семья может желать от интерьера – мобильность, модульность, яркие краски и всегда позитивный настрой. Скандинавский стиль к тому же очень практичен и может быть прекрасной альтернативой модерну.
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Стиль минимализм, шикарный и глянцевый, может стать основой потрясающего интерьера современной гостиной. В нем есть и легкая доля эксцентричности, и возможность организовать гостиную в условиях маленькой комнаты.
Стоимость исполнения: $$
Среди эклектичных стилей мы можем особенно посоветовать вам нью-йоркский – элегантный, современный и подходящий именно под городскую гостиную.
Современной семье понравится ощущение покоя и уединения в собственной небольшой квартире. Он выглядит очень элегантно и парадно, но не столь ярко заявляет о себе, как ар-деко, подкупая своим слегка буржуазным обаянием.
Стоимость исполнения: $$
Umore italiano
Если больше всего на свете вы мечтаете об уютном и теплом доме с обилием натуральных материалов, буквально сошедшем с обложки глянцевого журнала, подумайте о колоритном средиземноморском стиле, который всегда умеет удивлять.
Стоимость исполнения: $$
Потрясающий турецкий кантри является прекрасным стилем в дизайне гостиной для загородного дома с теплой и семейной атмосферой. Он основан на турецких кантри-элементах и английском стиле.
Стоимость исполнения: $$