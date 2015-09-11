Стоит ли расширять площадь квартиры за счет лоджии?

Небольшой опрос тех, кто уже сделал объединение лоджии показал, что недовольных результатом практически нет. Главное и очевидное преимущество – это расширение уже имеющегося пространства, которое находится под крышей и оборудовано отопительной системой. Чаще всего новую зону обустраивают под кабинет, зимний сад, бар или чайную комнату. В пространстве под подоконником делают барные полки, шкаф или место для хранения посуды или разных мелочей. Решившиеся на грандиозные изменения, тем не менее, предупреждают. Работы по объединению лоджии с комнатой трудоемки, требуют сил, терпения, серьезных вложений. Все утеплители являются объемными и «съедают» достаточно широкое пространство. В некоторых случаях, когда глубина лоджии не слишком большая, все сложности с согласованиями и дорогостоящие работы не всегда в конечном результате находят оправдание. Также после проведения работ по совмещению лоджии с комнатой мы рекомендуем не затягивать с обустройством полученного пространства. Опыт показывает, что если не сделать это своевременно, существует вероятность начать использовать прекрасное место у окна в целях, далеких от первоначальной задумки.