Стоит ли расширять площадь квартиры за счет лоджии?

Совсем недавно мы и представить не могли о возможности расширения пространства квартиры за счет объединения комнат с лоджией. Однако сейчас – это практика, которая стала совершенно естественной не только для малогабаритных квартир. Подготавливая свое жилье к масштабному ремонту, пожалуй, каждый задумается о том, стоит ли делать перепланировку и объединять жилые помещения с лоджией. В этой книге идей мы расскажем о базовых работах, с которыми вам придется иметь дело.
В первую очередь, следует сразу пояснить разницу между балконом и лоджией. Балкон – это выступ из стены дома, который имеет легкое ограждение. Их обладатели могут рассчитывать на остекление с шумоизоляцией и утеплением. Лоджия – это встроенная ниша, которая имеет внушительное ограждение, в том числе и по бокам. Её конструктивные особенности, в отличие от балкона, открывают больше возможностей для ремонта. Если вы решились на внесение серьезных изменений в планировке квартиры, придется иметь дело не только с ремонтом, но и подготовительными работами.
Подготовка начинается с анализа несущей способности ограждения лоджии. Вполне вероятно, её придется укреплять, устанавливая специальные железобетонные опоры. Без рекомендаций квалифицированного инженера не обойтись. Любое остекление и объединение, безусловно, требует согласования. Если типовое остекление не всегда требует проекта, то в случае объединения с жилым пространством, без него не обойтись.
Несмотря на то, что многим хорошо известны случаи оформления документов задним числом или полного игнорирования процесса получения разрешения, стоит всё равно задуматься о его получении. В данном случае действует принцип «не навредить» соседям, фасаду здания, конструкции дома. Помните, что установка новых окон или оформление лоджии не должно нарушать общий облик фасада. Многие компании берут на себя общение с представителями жилинспекций, противопожарной службы, архитектурного управления и прочих организациями.
Одним из главных этапов проведения работ по совмещению лоджии с комнатой является её утепление. Как и чем утеплять – напрямую зависит от исходных данных. Этот пункт обязательно входит в основной проект, который вы будете согласовывать. Сперва выполняются работы по наружному утеплению, которое прячется под сайдинг. Далее – остекление. Современные двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающими стеклами, заполненные энертным газом, являются прекрасной альтернативой другим, более холодным окнам. Работы по внутреннему утеплению включают в себя теплоизоляцию не только стен, но и пола с потолком. Выносить на лоджии трубы центрального отопления категорически запрещено. Таким образом для решения этой проблемы существуют другие способы, например, система «теплый пол», которую можно смонтировать не только на самом полу, но и на стенах.
Небольшой опрос тех, кто уже сделал объединение лоджии показал, что недовольных результатом практически нет. Главное и очевидное преимущество – это расширение уже имеющегося пространства, которое находится под крышей и оборудовано отопительной системой. Чаще всего новую зону обустраивают под кабинет, зимний сад, бар или чайную комнату. В пространстве под подоконником делают барные полки, шкаф или место для хранения посуды или разных мелочей. Решившиеся на грандиозные изменения, тем не менее, предупреждают. Работы по объединению лоджии с комнатой трудоемки, требуют сил, терпения, серьезных вложений. Все утеплители являются объемными и «съедают» достаточно широкое пространство. В некоторых случаях, когда глубина лоджии не слишком большая, все сложности с согласованиями и дорогостоящие работы не всегда в конечном результате находят оправдание. Также после проведения работ по совмещению лоджии с комнатой мы рекомендуем не затягивать с обустройством полученного пространства. Опыт показывает, что если не сделать это своевременно, существует вероятность начать использовать прекрасное место у окна в целях, далеких от первоначальной задумки.