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Я сам построил камин звучит здорово! Так почему бы это не сделать?

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Landelijke Schouw, Boley Boley Гостиная в стиле кантри
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Камин — атрибут неповторимого облика вашего жилища, переживающий сегодня второе рождение. Печи всевозможных форм и вариантов облицовки можно по праву назвать лучшим украшением, которое и тепло промозглым осенним вечером подарит, и настроение, если нужно поднимет, и близких людей вместе соберет.

К тому же камин, о чем знают немногие, не допускает образования сырости и неприятного запаха, это становится возможным благодаря постоянному перемещению воздуха в помещении, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки. 

Предлагаем вам разобраться в этом вопросе, рассмотрев каждый аспект строительства в отдельности.

Эскиз

Landelijke Schouw, Boley Boley Гостиная в стиле кантри
Boley

Boley
Boley
Boley

Самым простым камином является кирпичный. К домашнему очагу предъявляются некоторые требования. Камин не должен дымить, но просто обязан хорошо греть воздух. Также стоит отметить его эстетические свойства.

Первым моментом, на который следует обратить внимание, является выбор проекта. Если вы решили сделать камин своими руками – чертежи должны подбираться тщательно. Дальше нужно определить, каким будет очаг – закрытым или отрытым, а также какие материалы предстоит использовать в строительстве.

Выбираем материалы

Big house, GM-interior GM-interior Гостиная в стиле модерн
GM-interior

Big house

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Рассмотрим строительства камина – эконом класса. Для кладки камина нам необходимо 500 штук кирпича марки М-150 и 50 штук шамотного (огнеупорного) кирпича, пять мешков печной смеси для кладки. Стекло-магниевый лист толщиной 12 мм. Каминная дверца, дымоход из сандвич панелей длинной 3 метра (три колена), печная лента для крепления фурнитуры, восемь металлических уголков на 50 мм и дымоходная вьюшка. Вот этот перечисленный набор необходимого строительного материала, который обойдется вам не дороже десяти тысяч рублей.

Устройство камина и его возведение

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Гостиная в рустикальном стиле
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

Перед строительством камина своими руками желательно разобраться в его устройстве. Если разделить все на главные составляющие, то можно выделить: топку, дымоход, портал. Если камин весит более 700 кг, то используют еще дополнительный фундамент как и у печей. 

Портал – выполняет декоративную функцию, скрывая визуальные недостатки топки. 

Дымовой карниз – специальный выступ, который размещен над топочным отверстием. 

Каминный стол – основание, сделанное из огнеупорного материала – отделяет топочную часть от пола здания. 

Жаростойкий под – размещен в нижней части топливника. 

Топка (топливник) – здесь сгорает топливо. 

Колосниковая решетка – данный элемент не всегда используется в строительстве каминов, служит для распределения воздуха, поступающего в камин снизу. 

Зольниковая камера – место, куда попадает зола и негорючие частицы. 

Задняя каминная плита – выполнена из огнеупорного материала и используется для тех же целей что и каминный стол. 

Хайло (воронковидный дымосборник). 

Гусек (дымовой зуб) – благодаря этому элементу сажа, дым и копоть не попадают в отапливаемое помещение. 

Дымоход – служит для вывода дыма и других продуктов сгорания из камина на улицу.

Камин начинают строить с внутреннего функционального устройства, и только потом занимаются декоративным оформлением.

Установка дымохода

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Дымоходы из огнеупорного стального листа имеют ряд существенных преимуществ в сравнение с кирпичными сооружениями. Это сделало их популярными при строительстве домов. Прежде всего, времени на монтаж стального дымохода требуется меньше, а сам процесс монтажа можно проводить в построенном доме, даже при условии, что в строительном проекте не было дымохода. 

Существует два варианта металлических дымоходов – цельные, изготовленные из единого листа стали и модульные, собираемые из готовых модулей. Использование готовой конструкции позволяет избежать строительного брака, в отличие от сооружения из кирпичей. 

Вторым преимуществом дымохода из огнеупорной стали является то, что внутренняя поверхность дымовых каналов в монтируемом дымоходе изначально гладкая, благодаря материалу, из которого он сделан, а швы между модулями при сооружении тщательно подгоняются. Это способствует меньшему образованию конденсата на внутренних стенках дымохода. 

Еще одним достоинством каминов с металлическим дымоходом является круглое сечение. Квадратные и прямоугольные формы способствуют скоплению сажи в углах дымохода. Потоки воздуха создают завихрения в углах дымохода, затем скапливается сажа и затрудняется проход газов. Кроме технических преимуществ, металлические дымоходы имеют более привлекательный и аккуратный внешний вид по сравнению с дымоходами кирпичной кладки. 

При всех названных преимуществах металлический дымоход надо обязательно утеплять кирпичом или плитами из железобетона. А свойство стали сильно нагреваться приводит к тому, что на внешних стенках образуется пригоревшая пыль, и как следствие постепенное разрушение кирпичного утеплителя.

Монтаж элементов металлоконструкций

​The living room at the Mansfield Street Apartment Nash Baker Architects Ltd Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
Nash Baker Architects Ltd

​The living room at the Mansfield Street Apartment

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Если в схеме камина из кирпича предусмотрена металлическая окантовка портала, то для них используется жаропрочная сталь толщиной от 3 мм. Металлические рамки вставляют по уровню и заливают монтажным раствором. В местах контакта стальных элементов с кирпичом укладывают асбестовые компенсаторы, т.к. металл сильнее расширяется при нагреве и может деформировать лицевую поверхность камина. 

Ни в коем случае нельзя считать металлические элементы портала несущими конструкциями. Если на верхнюю планку окантовки придется хотя бы небольшой вес вышележащих кирпичей, после первых же растопок она прогнется и вся работа пойдет на смарку. 

Облицовка

Дом в коттеджном поселке "Зимний Сад", Helen-Design Helen-Design Гостиная в классическом стиле
Helen-Design

Дом в коттеджном поселке Зимний Сад

Helen-Design
Helen-Design
Helen-Design

Облицовка каминных стен выполняется специальными жаропрочными изразцами – и их укладка столь же кропотлива, как и монтаж самого камина. В качестве альтернативы изразцам используются огнестойкие краски, причем ими можно окрашивать саму кирпичную поверхность или только тонкие межкирпичные швы. Впрочем, качественный огнеупорный кирпич и не нуждается в дополнительных отделочных работах. 

Если вы все-таки думаете, что строительство настоящего камина вам не под силу, то мы можем предложить вам альтернативу - строительство фальш камина.  

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