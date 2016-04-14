Я сам построил камин звучит здорово! Так почему бы это не сделать?

Камин — атрибут неповторимого облика вашего жилища, переживающий сегодня второе рождение. Печи всевозможных форм и вариантов облицовки можно по праву назвать лучшим украшением, которое и тепло промозглым осенним вечером подарит, и настроение, если нужно поднимет, и близких людей вместе соберет.

К тому же камин, о чем знают немногие, не допускает образования сырости и неприятного запаха, это становится возможным благодаря постоянному перемещению воздуха в помещении, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.

Предлагаем вам разобраться в этом вопросе, рассмотрев каждый аспект строительства в отдельности.