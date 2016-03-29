Дачная жизнь: дома с приусадебным участком

Для многих хороший дом — это место, где создается семейная история. А она, как известно, начинается с совместного счастья. Пожалуй, любая молодая семья хотела бы иметь современный дом, который бы сливался с внешним миром, где можно было бы отдохнуть и полюбоваться окружающим пейзажем. Перед созданием проектов, разработанных киевским архитектором Дмитрием Крысько, пришлось взвесить все «за» и «против» загородной жизни. В итоге автор предлагает нам увидеть несколько форматов жилья, которые способны угодить даже самому искушенному клиенту.