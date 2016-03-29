Дачная жизнь: дома с приусадебным участком

Для многих хороший дом — это место, где создается семейная история. А она, как известно, начинается с совместного счастья. Пожалуй, любая молодая семья хотела бы иметь современный дом, который бы сливался с внешним миром, где можно было бы отдохнуть и полюбоваться окружающим пейзажем. Перед созданием проектов, разработанных киевским архитектором Дмитрием Крысько, пришлось взвесить все «за» и «против» загородной жизни. В итоге автор предлагает нам увидеть несколько форматов жилья, которые способны угодить даже самому искушенному клиенту.
Спроектировав потрясающий по красоте коттедж, автор отдал дань уважения традиционной архитектуре Туманного Альбиона. Привлекательной стороной проекта является возможность выбора основных строительных материалов и конструктивных решений, исходя из финансовых возможностей и других условий строительства и эксплуатации. Минимально необходимый участок – 6 соток (20 х 30 м). Общая площадь дома — 189 кв. м.
Большой интерес вызывает планировка дома. На первом этаже традиционно расположены просторная гостиная-столовая и кухня с выходом на крытую террасу и внутренний двор, прихожая, санузел, котельная, а также комната, которая может стать гостевой спальней, гардеробной, кабинетом или просто хозяйственным помещением. Терраса ориентирована на внутренний двор, со стороны дороги предусмотрена парковка с навесом на два автомобиля.
На втором этаже – приватное пространство, которое включает в себя четыре жилые комнаты. Здесь могут быть созданы спальни, детская, гостевая или кабинет. Два помещения при желании могут быть оборудованными собственными санузлами. Также в пространстве второго этажа предусмотрена общая ванная комната.
Второй проект архитектора Дмитрия Крысько — двухквартирный жилой дом (дуплекс) с приусадебным участком, который уже был реализован в пригороде Киева. На участке размером 0,9 га разместилось 10 таких жилых домов (20 квартир) общей площадью 276 кв. м, (138 кв. м одна квартира). Фасады украшены кирпичем и минеральной штукатуркой.
Апартаменты рассчитаны на небольшие семьи, от 2 до 4 человек. Кроме основных помещений, каждый дом имеет открытую террасу с летней кухней, навес для машины и небольшой приусадебный участок в 2-3 сотки. Архитектурное решение предполагает множество различных вариантов планировки квартиры исходя из потребностей каждого владельца. Под традиционной вальмовой кровлей находится неотапливаемый чердак.
В основе конструктивных решений использованы традиционные для данного региона строительные материалы. Фундамент и перекрытия первого этажа – монолитный железобетон. Стены — блоки из ячеистого бетона, или многопустотные керамические блоки. Для утепления использовалась минеральная вата.