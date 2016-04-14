Каковы последние мультимедийные возможности для дома и жизни?

Мультимедийные технологии особо рьяно преуспели в своем развитии именно в наши времена, то бишь в первой и второй декадах двадцать первого века. Наделение оборудования, различных бытовых устройств так называемыми «умными» способностями и качествами, подняло жизнедеятельность человечества на некоторую новую ступень. Ведь «смарт» технологии теперь поддерживают едва чуть ли ни все устройства в доме. Начиная от излюбленного места домохозяек – кухни, где многофункциональные электронные мультиварки, через канал беспроводной связи Wi–Fi при готовке еды, могут управляться дистанционно. В ответ же, информировать кулинара о степени готовности блюда и приглашать к столу, когда оно уже готово. И заканчивая единой системой полной автоматизации дома, базирующейся на общей коммутации всех электронных устройств, применимых в домашнем обиходе.

Именно универсальность и взаимосвязанность всех электронных устройств между собой, делает возможным управлять домом при помощи использования самого обычного гаджета, такого как смартфон или планшетный компьютер.

Так, можно уже попросту забыть об извечной путанице в пультах дистанционного управления от бытовой электроники. Благодаря специальным приложениям все основные функции этих приборов могут регулироваться единым устройством. И при помощи обратной связи оповещать об изменениях в заданных параметрах или текущем состоянии конкретной заданной функции.