Каковы последние мультимедийные возможности для дома и жизни?

Мультимедийность уже привычно вошла в нашу повседневную жизнь. Еще начиная с эпохи изобретения электроники, мультимедийные технологии быстрыми, «семимильными шагами» развивались, совершенствовались и проникали во все сферы человеческой жизни, включая и повседневную бытовую. Как и любое другое достижение прогресса, мультимедийность не стоит на месте, но эволюционирует и безостановочно развивается.
Самые невероятные идеи, получавшие свое воплощение разве что в фантастических фильмах прошлых лет, сегодня становятся реалистичными и обыденными. Современность уже неотрывно ассоциируется с повсеместным присутствием мультимедийных гаджетов, как в домашней среде, так и вообще в окружающем нас мире, с его урбанизацией и технологическим бумом.
Такой распространенный и привычный гаджет как смартфон, в автоматическом управлении дома способен стать универсальным пультом и центром этого управления. Разработанные для этого приложения позволят активно руководить всеми системами и устройствами автоматизированного дома. Легкими касаниями по сенсорному экрану доступно и реально активировать и выключать приборы и устройства, изменять их параметрические величины по личному предпочтению в любой момент времени. К тому же, на экран смартфона будут выводиться информационные показатели всей совокупной автоматизированной системы дома.
Оповещения о текущем состоянии всех задействованных систем, об изменении каких – либо показателей незамедлительно отобразится на экране гаджета. «Умный дом» со всем его функционалом запросто уместится в компактном смартфоне. Синхронизация и коммутация со всеми устройствами осуществляется по каналу беспроводной связи. Есть, однако, и возможность получения от отдельных устройств и смс сообщений, с уведомлениями. Такими опциями могут быть снабжены многие приборы бытовой техники. Особую известность приобрели так называемые «смарт банки», отсылающие сообщения на ваш телефон, с напоминанием о необходимости пополнения их содержимого. Частыми отправителями смс являются и холодильники, информирующие хозяина дома о количестве внутри них запасов продуктов.
Мультимедийные технологии особо рьяно преуспели в своем развитии именно в наши времена, то бишь в первой и второй декадах двадцать первого века. Наделение оборудования, различных бытовых устройств так называемыми «умными» способностями и качествами, подняло жизнедеятельность человечества на некоторую новую ступень. Ведь «смарт» технологии теперь поддерживают едва чуть ли ни все устройства в доме. Начиная от излюбленного места домохозяек – кухни, где многофункциональные электронные мультиварки, через канал беспроводной связи Wi–Fi при готовке еды, могут управляться дистанционно. В ответ же, информировать кулинара о степени готовности блюда и приглашать к столу, когда оно уже готово. И заканчивая единой системой полной автоматизации дома, базирующейся на общей коммутации всех электронных устройств, применимых в домашнем обиходе.
Именно универсальность и взаимосвязанность всех электронных устройств между собой, делает возможным управлять домом при помощи использования самого обычного гаджета, такого как смартфон или планшетный компьютер.
Так, можно уже попросту забыть об извечной путанице в пультах дистанционного управления от бытовой электроники. Благодаря специальным приложениям все основные функции этих приборов могут регулироваться единым устройством. И при помощи обратной связи оповещать об изменениях в заданных параметрах или текущем состоянии конкретной заданной функции.
Совершенствование компьютерных технологий позволило перевести на автоматическое управление даже вполне типичные частные дома. Такой автоматизированный дом принято называть еще «умным домом». По сути это отдельная электронная система, которая в автоматическом режиме управляет функционалом всех систем «жизнеобеспечения» дома.
Такой дом уже не требует вашего непосредственного ручного регулирования. Новые технологии полностью меняют привычное представление о быте. Компьютерная программа по заданным параметрическим нормативам автономно, полностью в автоматическом режиме регулирует температуру в помещениях, а значит работу отопительного оборудования. Интенсивность подачи в камеры сгорания жидкого или газообразного топлива.
Системы очистки и циркуляции воздуха, водоснабжения, канализационного отвода сточных вод, система подачи и контроля электрической энергии, освещения, сигнализации и видеонаблюдения – все это управляется по заданному специалистом алгоритму компьютеру, при минимальном участии человека.
Для обеспечения наибольшего комфорта в доме, к системе автоматизации подключаются ролл ставни с электрическим приводом, в том числе и на имеющихся мансардных окнах, гаражные и дворовые ворота. В итоге дом со всей внутренней и внешней инфраструктурой переходит под автоматический контроль. Владельцу остается лишь иногда задавать желаемые параметры, используя тот же смартфон, которой всегда под рукой.
Как ни странно, но развитые, современные технологии способны во многом привносить собой экологическую пользу и выгоду. Рациональное, экономичное использование энергии, способствует восстановлению естественного баланса окружающей среды. Экономия энергии – это, прежде всего снижение потребления ресурсов, служащих топливом для ее получения, в особенности, когда если речь идет о тепловой энергии. Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу способно заметно улучшить экологический фон. А если это благоприятное действие длится несколько лет подряд, то состояние экологии самовосстанавливается даже после серьезных нарушений. Значительную экономию энергии способны выполнять отопительные системы с автоматическим контролем расхода топлива. Это позволяет получить больше энергии при меньшем сжигании топлива, что в свою очередь минимизирует выбросы продуктов сгорания в воздух.
Экономия электрической энергии посредством использования альтернативных способов ее получения имеет также очевидную пользу для экологии. Атомная и гидроэнергетика, это и вмешательство в природу, и опасность непоправимых ее загрязнений. А применение технологии солнечных батарей и ветрогенераторов – это экологически безопасный и эффективный способ добычи электроэнергии. Такие установки прекрасно могут использоваться в пределах частного дома и входить в систему его автоматизации.
Использование бытовой техники, неотъемлемая часть домашнего обихода. Современные технологии видоизменяют подход к ее эксплуатации. Управление и сами функциональные процессы кухонной техники и всех прочих устройств можно запрограммировать. Для этого достаточно подключить их по каналам беспроводной связи к автоматизированной системе дома. Нужные режимы и пользовательские параметры вносятся в программу, а регулировка работы устройств, производится компьютером. Таким образом, могут управляться все основные бытовые приборы и на кухне и во всем доме. Главное условие этого – наличие у каждого из этих приборов Wi-Fi технологии.
Регулировка освещения, его яркость, интенсивность и конфигурация при задействовании компьютерной программы автоматизации дома, позволит организовать идеальную освещенность внутри и вне жилища. Кроме прочего это существенная экономия электроэнергии, так как программа с высокой рациональностью позволит ее распределить и использовать. Безусловным плюсом к этому добавляется и комфортная сторона такого программируемого освещения.
Надежная система сигнализации для дома – это, прежде всего залог его безопасности. «Умный дом» в этом плане не является исключением, а используемые инновационные технологии в обеспечении безопасности, позволяют еще больше ее укрепить.
Управлять охранной системой сигнализации, получать уведомления о ее срабатывании, подобно всем остальным системам, также возможно непосредственно с использованием смартфона. Включение и отключение сигнализации, опциональные изменения, контролирование состояния через точки видеонаблюдения, все это позволяют специальные приложения для карманного устройства. А при наличии электроприводов замков в дверях и оконных конструкциях, программным управлением осуществляется и их закрытие и открытие.
Самый обыкновенный смартфон или планшет при интегрировании в автоматизацию дома, в итоге становится центром управления его мультимедийных возможностей.