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Как сделать мини-сад камней в своем доме

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Jardin Zen Moderno, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Азиатские сады
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Так называемый сад камнейбольшой или совсем миниатюрный – в любом случае украшение пространства медитативное и умиротворяющее, его внутреннюю сущность можно обозначить как изящество простоты или красота обыденности. Простые, минималистичные картины сада камней погружают в атмосферу духовной чистоты и покоя, когда все лишние, суетливые и терзающее мысли, чувства, эмоции – остаются вдалеке и постепенно тают словно облака в прозрачной синеве неба под лучами теплого солнца.

Засыпем слой белого песка

Clarisco, creare paisagismo creare paisagismo Зимний сад в стиле модерн
creare paisagismo

creare paisagismo
creare paisagismo
creare paisagismo

В японском саду камней каждый элемент имеет свое глубочайшее символическое значение. Так и белый песок, традиционно используемый для площадки такого сада несет в себе образ чистоты и покоя. Это также и символ морских пейзажей, где вода заменена гравием, песком.  Гравий — традиционный символ воды в японской культуре. Разные цвета и размеры гравия, песка и камней помогут создать неповторимую картину: безбрежное море, тихий залив, прозрачное озеро, спокойное течение широкой реки и таинственные острова.

Оформим площадку с помощью деревянных паллетт

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в рустикальном стиле
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Вырастить свой сад камней можно на площадке любого размера. Определите контуры сада с помощью деревянных брусков, досок, положите по краю камни. С помощью деревянных паллетт можно выложить дорожку среди камушков, сформировать лаконичный геометрический узор и окружить его кадками с зеленой растительностью. Сбалансированное сочетание горизонтальных и вертикальных элементов задаст нужный ритм и границы этого пространства в доме.

Добавим несколько колоритных камней и скал

Jardin Zen Moderno, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Азиатские сады
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

Крупные камни разных размеров символизируют горы или острова. Светлый гравий, мелкая галька или песок – воду. Вертикальный камень – небо, горизонтальный – землю. Следуя классическим правилам, каждый компонент должен представлять одну из четырех стихий (земля, вода, огонь или воздух). Так, например, если на вашем участке нет водоема, то его имитацией будут круги  вокруг камней. Желательно, чтобы камни были необработанными и не однотипными, различались друг от друга по размеру, оттенкам, фактуре. 

Вырастим разные виды декоративного мха на камнях

Реализация Зимнего сада г. Днепропетровск, WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш Зимний сад в стиле модерн
WGWRoofs – Мастерская зеленых стен и крыш

Реализация Зимнего сада г. Днепропетровск

WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш
WGWRoofs – Мастерская зеленых стен и крыш
WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш

Растения в сухих японских садах присутствуют в наиболее близком к естественному ландшафту виде. Мох является неизменным атрибутом японских садов, где, как и все в этой стране он наделен особым таинственным смыслом. Так, например, твердая каменная поверхность, частично покрытая мягким мхом, символизирует двойственную природу бытия – мимолетности и вечности, неподвижности и движения, прошлого и настоящего, зрелости и юности. Ми и зеленая приземистая поросль трав может украшать камни и расстилаться под ними. Мох для дзэнского сада  уместно также высаживать вокруг крупных булыжников, образуя границу между насыпями гравия и песка. 

Найдем место для акцента в виде бонсай

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в стиле минимализм
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Гармоничным дополнением умиротворяющего сада в стиле дзэн станет и композиция в стиле японского искусства бонсай: небольшие зеленые деревца в кадках сбалансируют энергию камней и песка. Согласно учению восточных мудрецов гармония в природе сохраняется благодаря равновесию противоположностей. Именно применение этой теории дает возможность придать японским садам такую привлекательность и гармоничность. В процессе их формирования очень важно соблюдать баланс контрастов: мелкие элементы с крупными, жесткие поверхности с мягкими. 

Украсим площадку кувшинами с цветками лотоса

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в средиземноморском стиле
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

В саду камней главное значение имеет не количество элементов, а глубокий смысл каждого из них и целостная история, идея, которую вы хотите рассказать этим творением. Размещая растения в саду камней, не нужно стремиться к их симметричному расположения. Наоборот, должно присутствовать ощущение естественности и некоторой незавершенности, что придаст нужное настроение для размышлений. Кроме того, в традиционных японских садах обязательно использование нечетного количества элементов: камней, растений. 

Миниатюрная речка в саду камней

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo Зимний сад в стиле кантри
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

Сад камней, хотя и называют еще сухим садом, тем не менее благодаря символизму элементов, символизирует водную гладь и водную стихию, с ее глубиной и покоем. Поэтому и небольшие чаши с водой, украшенные бамбуком или сооружение тихих ручейков – неотъемлемый элемент японского сада. Сухие ручки в виде линий на песке плавно и гармонично дополнят движение воды  в миниатюрном ручье, и ландшафт сада камней получит идеальное сочетание энергий.

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