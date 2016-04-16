Как сделать мини-сад камней в своем доме

Растения в сухих японских садах присутствуют в наиболее близком к естественному ландшафту виде. Мох является неизменным атрибутом японских садов, где, как и все в этой стране он наделен особым таинственным смыслом. Так, например, твердая каменная поверхность, частично покрытая мягким мхом, символизирует двойственную природу бытия – мимолетности и вечности, неподвижности и движения, прошлого и настоящего, зрелости и юности. Ми и зеленая приземистая поросль трав может украшать камни и расстилаться под ними. Мох для дзэнского сада уместно также высаживать вокруг крупных булыжников, образуя границу между насыпями гравия и песка.