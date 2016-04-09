Смета для отделочных работ – как ее создавать?

Сметная документация отделочных работ для квартиры представляет собой список всех входящих в план намеченной отделки, соответствующих материалов. Обязательным образом в смету вносится указание количества каждого вида материалов и площадь, на которую расчитано его применение. Также в отдельную колонку вносится стоимость за единицу и итоговая количественная стоимость этого материала.

К примеру, если стены квартиры требуют полного оштукатуривания и выравнивания, то для этого процесса потребуется закупка какого-то количества штукатурной смеси. В расчет берется общая площадь оштукатуриваемой поверхности, толщина слоя, прибавляется еще некоторый запас, обычно в среднем это десять процентов и уже после подобных расчетов формируется закупаемое количество штукатурки. В этом случае удастся полностью устранить и нехватку материала, и большие излишки, влекущие за собой нерациональные растраты денежных средств.

Точно таким же образом, сверяясь с площадью отделки, расчитывается и вносится в смету весь перечень отделочных материалов. А так как квартира может иметь достаточно большие масштабы по площади, замысловатую планировку и множественные дизайнерские нюансы, внесенные в проект отделки, то и смета для этого потребуется обширная,принимающая во внимание, даже самые мелкие детали и моменты отделочных работ.

По расчету площади, также в смету вносится нужное количество сухих гипсовых смесей для шпатлевки, рулонов различного типа обоев, лакокрасочных материалов, потолочного и полового покрытий (ПВХ пленка, виниловые панели, гипсокартонные листы, ламинат иди линолиум) кафельной плитки для кухни и ванной комнаты.

Отделочные работы состоят и из монтажа электрики. Здесь уже расчет ведется поштучный, исходя из количественных потребностей розеток, выключателей, осветительных приборов в доме. В смете отображается поштучный учет каждого из элементов снабжения электричеством жилого объекта, в данном случае квартиры.