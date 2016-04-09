Смета для отделочных работ – как ее создавать?

Разумный подход к серьезному ремонту, безусловно, должен иметь планомерную подготовку и скрупулезное, четкое распределение всех средств и материалов. Определяя весь комплекс предстоящих задач как для чернового, начального, так и для финишного этапа ремонта, нужно детально разработать фиксированный, поступенчатый план всех ремонтных работ.
Список всех требуемых материалов, их нужного количества с указанием ценовой стоимости и является расходной ведомостью или ремонтно – строительной сметой. Отделочные работы являются важнейшим этапом ремонта. От него напрямую зависит то, каким вообще будет, и какую атмосферу будет создавать внешний и внутренний вид сооружаемой постройки. Поэтому для отделочных работ, как и для любого другого строительного этапа, составляется смета.
Проводимые отделочные работы, естественным образом формируют и перечень необходимых для их проведения строительных материалов, предназначенных сугубо для отделки. Формируя этот список, исходят из предполагаемого количества расходных отделочных материалов. Указывается не точное, выверенное или «взвешенное» количество материалов, а прибавляется сверх того, некоторый полезный излишек. Такая стратегия позволит избежать неожиданных ситуаций в виде заставших врасплох нехваток, недостач и соответственно вынужденных простоев в отделочных работах.
И так каждый вид строительного материала, его количество, кроме их указания в расходном листе, еще и оценивается. Тут указывается стоимость, как за единицу, так и заявленного количества каждого вида, для данного конкретного использования. Из этих пунктов в итоге складывается общая стоимость отделки строительного объекта. Такой лист позволяет сконфигурировать фронт отделочных работ, эффективно распределить материальные затраты на их продуктивную и высокорезультативную реализацию.
Сметная документация отделочных работ для квартиры представляет собой список всех входящих в план намеченной отделки, соответствующих материалов. Обязательным образом в смету вносится указание количества каждого вида материалов и площадь, на которую расчитано его применение. Также в отдельную колонку вносится стоимость за единицу и итоговая количественная стоимость этого материала.
К примеру, если стены квартиры требуют полного оштукатуривания и выравнивания, то для этого процесса потребуется закупка какого-то количества штукатурной смеси. В расчет берется общая площадь оштукатуриваемой поверхности, толщина слоя, прибавляется еще некоторый запас, обычно в среднем это десять процентов и уже после подобных расчетов формируется закупаемое количество штукатурки. В этом случае удастся полностью устранить и нехватку материала, и большие излишки, влекущие за собой нерациональные растраты денежных средств.
Точно таким же образом, сверяясь с площадью отделки, расчитывается и вносится в смету весь перечень отделочных материалов. А так как квартира может иметь достаточно большие масштабы по площади, замысловатую планировку и множественные дизайнерские нюансы, внесенные в проект отделки, то и смета для этого потребуется обширная,принимающая во внимание, даже самые мелкие детали и моменты отделочных работ.
По расчету площади, также в смету вносится нужное количество сухих гипсовых смесей для шпатлевки, рулонов различного типа обоев, лакокрасочных материалов, потолочного и полового покрытий (ПВХ пленка, виниловые панели, гипсокартонные листы, ламинат иди линолиум) кафельной плитки для кухни и ванной комнаты.
Отделочные работы состоят и из монтажа электрики. Здесь уже расчет ведется поштучный, исходя из количественных потребностей розеток, выключателей, осветительных приборов в доме. В смете отображается поштучный учет каждого из элементов снабжения электричеством жилого объекта, в данном случае квартиры.
Систематизация расходов, которую позволяет произвести смета, дает четкое и внятное представление о финансовых возможностях для воплощения всех проектных этапов строящегося объекта.
Расходный лист имеет ряд ключевых моментов, которые освещают все стороны общих ремонтных и отделочных работ. Из них выделить можно такие моменты как:
- расходы на строительные материалы;
- расходы, связанные с транспортом;
- расходы на работу, при условии привлечения наемной рабочей силы;
- затраты на использование электроэнергии;
- стоимость покупки или аренды электрических инструментов и применяемого строительного оборудования;
- сроки и объемы выполняемых работ;
- технологические аспекты, применяемые в отделочных работах.
Каждый из этих моментов можно смело назвать неотъемлемой частью ремонтно-строительных работ. Упускать из вида хотя бы один из них, не учитывать возможные расходы по этой линии, значит столкнуться впоследствии с вынужденным перенесением сроков окончания работ, дополнительными закупками и расходами.
Специфика отделочных работ для дома в отличие от квартиры такова, что отделка производится как внутри, так и снаружи здания. Смета в этом случае носит куда более развернутый характер. В нее, кроме традиционных отделочных материалов вносятся материалы для отделки домового фасада, обшивка фронтона, кровельной плоскости. Кроме включенных в смету внутренних квадратных метров, дополнительно вносится квадратура внешней отделки. Под нее уже подбираются соответствующие требуемым характеристикам материалы в расчетном количестве.
Тот же сайдинг, деревянная вагонка, декоративный камень или попросту фактурная фасадная штукатурка, в цифрах пропорциональных площади отделки, займут свое место в ремонтно – строительной смете. Немаловажным также следует признать такой пункт как затраты на нанесение внешнего покрытия, если это подразумевает труд наемных рабочих. Иногда может случиться так, что сам материал выйдет по стоимости заметно ниже, чем оплата работ по его монтажу. Это обязательно следует учесть при заполнение сметной таблицы, для правильного распределения бюджета, отведенного на ремонт. Внутренние отделочные работы дома во многом идентичны работам по отделке, проводимым в квартире. Это использование все тех же методик и материалов в стартовой и финальной отделке стен, потолка и пола. Расчет количества штукатурных смесей, обшивочных материалов и составляющих элементов конструкции для них, таких как набор различных профилей для монтажа гипсокартонных листов, полового покрытия и декоративных элементов ведется, как и в случае с отделкой квартиры в соответствии с величиной площади требующей отделки.
В составлении сметной документации сплошь и рядом встречаются ошибки и погрешности. До банальности простой, но в то же время грубейшей ошибкой в смете для отделочных работ часто бывает само ее отсутствие. Вопрос о стоимости решается после беглых подсчетов, что и является потом конечной ценой за отделку. Которая, в свою очередь непомерно растет, с новыми открывающимися потребностями в материалах и из-за необходимости неучтенных ранее дополнительных отделочных работ. Поэтому смета строго обязательна.
Другими ошибками часто бывают крайности, в которые впадают составители сметы. Это та же чрезмерная усложненность, когда описание фронта работ занимает огромное количество страниц, и не вполне соответствует действительности. От этого растут лишь расходы. Сюда же можно отнести и завышенные объемы закупаемых материалов. Избежать этого поможет только грамотный, профессиональный замер и внимательный расчет.
Отсутствие описания состава отделочных работ, ограничиваясь только описание их вида является еще одной распространенной ошибкой. Нередко встречаются также завышения объемов предполагаемых работ, это подобным образом ведет к растратам и в чем–то даже на руку прорабам, если привлекаются наемные исполнители отделочных работ.
Только детальное, соответствующее действительности составление сметы исключит все эти ошибки и позволит провести ремонтные и отделочные работы на должном уровне и с приемлемыми расходами. В случае же невозможности правильно составить смету самостоятельно, лучше тогда привлечь для этого профессионалов.