​Что такое жидкая теплоизоляция и когда ее использовать

Новинкой на рынке теплоизоляционных материалов стало жидкое керамическое покрытие, так называемая
теплая краска, сочетающая в себе практически все необходимые качества: легкость нанесения, экономичность, высокие защитные свойства.
Жидкая теплоизоляция представляет собой вязкий раствор, наподобие краски, который состоит из микроскопических пустотелых керамических гранул и жидкой композиции. Кроме этого, различные производители такого вида теплоизоляции добавляют в состав определенные неорганические добавки. Наносится такой жидкий утеплитель как обычная краска, поэтому его удобно использовать для теплоизляции в наиболее труднодоступных местах, для объектов любой формы. Его используют для внутренних и внешних изоляционных работ конструктивных элементов объектов в промышленности, строительстве и других отраслях. Иногда его наносят, как утеплитель для окон и откосов.
Жидкая теплоизоляция вызывает на первый взгляд много сомнений: как покрытие толщиной в несколько миллиметров обеспечить утепление дома? Мы привыкли к тому, что эффективность утеплителя (минеральной ваты, пенопласта) напрямую зависит от его толщины – чем толще слой, тем надежнее защита. Жидкая теплоизоляция работает по-другому. Внутренняя структура таких материалов представляет собой огромное количество микросфер с очень низкой теплопроводностью. Такое устройство позволяет жидкой теплоизоляции при застывании образовывать пленку с уникальными свойствами.
Жидкие теплоизоляционные материалы делятся на универсальные и специализированные: для фасадов, для внутренних помещений, для труб. Модификации терплоизолятов для фасадов разработаны специально для деревянных, бетонных или кирпичных поверхностей, обладают повышенными теплоотражающими свойствам, защищают дом от атмосферных осадков, различных видов грибков и плесени. Кроме того, производители учли необходимость коллеровки таких теплоизоляционных материалов, поэтому обработанные поверхности могут сразу выступать и как декоративная отделка фасада дома.
Базовая задача любой модификации жидкого утеплителя – сохранение тепла и холода. Универсальные виды этих материалов можно использовать для всех поверхностей.
Пленкообразующие модификации жидких утеплителей кроме этого можно использовать для изоляции объектов с постоянной температурой до +200 градусов. Антикоррозийные виды утеплителей дополнительно дают возможность обработки металлических поверхностей без предварительной очистки от ржавчины и в дальнейшем такие жидкие средства кроме утепления будут способствовать защите от коррозии.
Специальные виды жидких утеплителей для фасадов обладают повышенной паропроницаемостью, что помогает создать в доме оптимальную температуру без конденсата.
Жидкие утеплители привлекательны для использования в немалой степени благодаря своей низкой стоимости. Любая марка такой
теплой краски стоит 300-500 рублей за литр, наносит тонким слоем на поверхности и не требует частого обновления.
Основным минусом применения жидкой теплоизоляции на данный момент является относительно недавнее появление таких материалов на рынке и огромное количество споров по поводу реальной эффективности таких методов утепления. С точки зрения же заявленных производителями качеств нельзя не отметить ряд весьма привлекательных преимуществ жидкого вида теплоизоляции перед всеми остальными:
- простое, быстрое нанесение, доступность для самостоятельного выполнения таких работ,
- снижение теплозатрат в доме на 25-30%,
- покрытие слоем жидкой теплоизоляции не изменяет внешний вид конструкций, не влияет на архитектуру и дизайн помещений,
- стоимость такого утепления на 30-40% ниже по сравнению с рулонными материалами.