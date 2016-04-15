​Что такое жидкая теплоизоляция и когда ее использовать

Базовая задача любой модификации жидкого утеплителя – сохранение тепла и холода. Универсальные виды этих материалов можно использовать для всех поверхностей.

Пленкообразующие модификации жидких утеплителей кроме этого можно использовать для изоляции объектов с постоянной температурой до +200 градусов. Антикоррозийные виды утеплителей дополнительно дают возможность обработки металлических поверхностей без предварительной очистки от ржавчины и в дальнейшем такие жидкие средства кроме утепления будут способствовать защите от коррозии.

Специальные виды жидких утеплителей для фасадов обладают повышенной паропроницаемостью, что помогает создать в доме оптимальную температуру без конденсата.