Как стать дизайнером своего дома

Существенное противоречие, лежащее в основании достаточно традиционного разделения на заказчика и исполнителя, или в нашем случае на домовладельца и дизайнера, заключается в расхождении порядка вещей и ожиданий.

То есть. Заказчик-домовладелец, как, собственно, и едва ли ни каждый наш современник, склонен думать, что всё что ему принадлежит или его окружает должно свидетельствовать, составлять и происходить от его природной уникальности. И уж подавно – дом, это внеположенное зерцало индивидуального гражданского существования. Дизайнер – не без оснований! – полагает, что ему куда как лучше видно, что и каким образом должно быть устроено. А пожелания клиента, почти всегда, не смотря на заверения в равноправном сотрудничестве, служат для дизайнера скорее просто маркером, позволяющим без труда подогнать почти всякий проект под ту или иную категорию подобных. Тем самым участие заказчика и его видение формально устраняются. При всём этом, не только домовладелец, но и дизайнер оказываются в неудобной ситуации подчинения. Причина этого коллапса – банальная неосведомлённость. Ясно, что не всякая кухарка сможет управлять проектным процессом так же лихо, как это сделает многоопытная профессионалка со специальным образованием и вереницей воплощённых проектов за плечами. Но понимание основ дизайнерской работы домовладельцем может сделать коммуникацию между заказчиком и исполнителем значительно прозрачнее. А это – залог конструктивного сотрудничества и, как результат, максимально индивидуального решения.