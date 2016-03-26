Как стать дизайнером своего дома

Существенное противоречие, лежащее в основании достаточно традиционного разделения на заказчика и исполнителя, или в нашем случае на домовладельца и дизайнера, заключается в расхождении порядка вещей и ожиданий.
То есть. Заказчик-домовладелец, как, собственно, и едва ли ни каждый наш современник, склонен думать, что всё что ему принадлежит или его окружает должно свидетельствовать, составлять и происходить от его природной уникальности. И уж подавно – дом, это внеположенное зерцало индивидуального гражданского существования. Дизайнер – не без оснований! – полагает, что ему куда как лучше видно, что и каким образом должно быть устроено. А пожелания клиента, почти всегда, не смотря на заверения в равноправном сотрудничестве, служат для дизайнера скорее просто маркером, позволяющим без труда подогнать почти всякий проект под ту или иную категорию подобных. Тем самым участие заказчика и его видение формально устраняются. При всём этом, не только домовладелец, но и дизайнер оказываются в неудобной ситуации подчинения. Причина этого коллапса – банальная неосведомлённость. Ясно, что не всякая кухарка сможет управлять проектным процессом так же лихо, как это сделает многоопытная профессионалка со специальным образованием и вереницей воплощённых проектов за плечами. Но понимание основ дизайнерской работы домовладельцем может сделать коммуникацию между заказчиком и исполнителем значительно прозрачнее. А это – залог конструктивного сотрудничества и, как результат, максимально индивидуального решения.
К слову. Снова и снова возвращаясь к теме участия человека в своей собственной, персональной жизни. Конечно, в ряде случаев сотрудничество с профессиональным дизайнером может быть необходимо и даже неизбежно. Но не стоит забывать, что область дизайна – крайне широка, и не всегда всё упирается в строго профессиональные технические навыки.
DIY дизайн, “сделай сам” -зачастую эта стратегия максимального снижения потребления излишков помогает справиться с поставленной задачей куда как эффективнее, чем долгие дебаты со специалистами и неизбежные в таких случаях компромиссы. Смысл DIY в том, что многое вы вполне в силах сделать самостоятельно – пускай бы и слегка не изысканно, зато уникально и сознательно.
Что же, с чем вы столкнётесь в первую очередь? Чего вам ждать после? Вне зависимости от того, решили ли вы целиком взять на себя труд решать и воплощать или же планируете-таки прибегнуть к помощи профессионала – в любом случае на этом пути вы столкнётесь с необходимостью предпринимать некоторые важные шаги. Посмотрим, что, как правило, стоит за этим.
Важнейший шаг самостоятельной работы над дизайн-проектом – замеры. То есть, вообще, говорить о каком-то проекте в этой сфере можно только тогда, когда в разговор введены фигуры инженерной точности.
Сделать их следует хотя бы потому, что, по большому счёту, проектная интерьерная фантазия практически напрочь отказывается от полёта везде, кроме как в строго очерченных рамках реальных измерений – то есть на листочке с планом дома/квартиры. Измерения, однако, не всегда нужно проводить самостоятельно. Зачастую достаточно просто обратиться в ЖЭК или непосредственно в архитектурное бюро, выполнившее проект дома, с тем, чтобы они предоставили наличный план. Бумаги эти дадут нам сразу несколько важных точек: собственно, точные размеры комнат, расположение несущих стен и местоположение коммуникаций, в частности электропроводки. Эти знания помогут нам, буде в этом будет необходимость, избежать неприятностей при бурении либо перемещении опор или стен.
Конечно, распаляться о том, сколь многие и превосходные дела вы совершите в новом своём амплуа дизайнера слишком самоуверенно до тех пор, пока вы не слишком ясно представляете себе свой бюджет и масштабы предстоящих трат.
Первым делом следует определиться с тем, насколько капитальные изменения вы собираетесь вносить в готовую среду, либо как глобальны предстоящие работы в новой квартире. Нужно понимать, что даже если вы и не планируете переносов перегородок, либо внедрения в стены и перетасовки функциональных зон – а это самые трудные и затратные работы, – многое зависит от того, какими средствами вы располагаете. Важнейшая часть работы дизайнера интерьеров – поход по специализированным салонам и изучение каталогов. Что ж, и нам следует прежде всего слегка проштудировать такую литературу: отсюда мы узнаем и о ценах на материалы и об ассортименте? Отдельная статья бюджета – расходы на производство работ – вообще сложно поддаётся калькуляции.
Не лишним будет, даже если вы не плохо представляете себе, что хотите получить в результате, насмотреться аналогичных проектов, да и просто потратить какое-то время на изучение специальных изданий и интернет-ресурсов, посвящённых дизайну. Как знать: возможно случай вдохновит вас на внесение существенных корректив, либо просто поможет определиться с деталями.
На этом этапе следует наконец собраться с мыслями и силами и сформулировать, а после ещё и нарисовать то, как вы себе всё представляете. В конце концов дизайн-проект – это именно проект, а не только поэтические метания.
Во-первых, сформулируйте или определите стиль, в котором вам видится будущий проект. От этого будут зависеть конкретные решения и предпочтения. Случается, что не достаточная ясность в этом вопросе приводит в конечном итоге к категорическому недопониманию домовладельца как с рабочими, так и с собственно дизайнером.
Замечательно простой и работающий способ “увидеть” детали – воспользоваться доской идей. Эта слегка “кинематографическая” методика заключается в нехитром коллаже: на доске вы коллекционируете изображения понравившихся вам интерьеров, собирая картинки по группам. Такая вещица сделает ваш план значительно более очевидным.
Нельзя забывать о том, что цвет в дизайне интерьера – это далеко не побочный придаток. Не зря так много говорится о психологическом эффекте, который он может производить, будучи частью нашего ежедневного окружения. Например, не стоит слишком заигрывать с красным цветом в его “чистых” проявлениях – алый, киноварный и кадмиевый тона слишком активны для жилых помещений, особенно, если площадь их не слишком велика.
Итак, вы в одном шаге от свершения плана. Когда вы определились и с ориентирами, и с деталями и цветом, когда план составлен, назван и нарисован, остаётся одно: понять, достаточно ли всё хорошо для того, что положиться на свои силы, либо всё же довериться специалисту?
И в том, и в другом случае необходимо сохранять чистоту видения результата и первый порыв, энтузиазм, ведь без понимания, равно как и без здоровой энергии всё дело зависнет в воздухе и в лучшем случае лишь отдалённо будет напоминать вам о том, чего же ради вы за всё это взялись и чего добивались с самого начала.