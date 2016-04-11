Духовка: бабушкины советы для ее очистки

Духовка – незаменимая вещь в доме. Хорошая хозяйка просто не может без нее обойтись, будь то самая простая модель или инновационная, предложенная дизайнерами. Пирожки и печенье, курочка с хрустящей корочкой или печеная картошка – и это далеко не все, что с ее помощью можно приготовить.

Как и всякая другая кухонная принадлежность, печь должна всегда быть идеально чистой. Однако во время готовки ее поверхность нередко настолько загрязняется, что вернуть ей первоначальный вид бывает очень непросто. Хорошо, что есть несколько доступных способов очистки этого полезного устройства при помощи подручных средств.