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Духовка: бабушкины советы для ее очистки

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH КухняЭлектроника
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Духовка – незаменимая вещь в доме. Хорошая хозяйка просто не может без нее обойтись, будь то самая простая модель или инновационная, предложенная дизайнерами. Пирожки и печенье, курочка с хрустящей корочкой или печеная картошка – и это далеко не все, что с ее помощью можно приготовить. 

Как и всякая другая кухонная принадлежность, печь должна всегда быть идеально чистой. Однако во время готовки ее поверхность нередко настолько загрязняется, что вернуть ей первоначальный вид бывает очень непросто. Хорошо, что есть несколько доступных способов очистки этого полезного устройства при помощи подручных средств.

1.Очистка духовки с солью

homify КухняЭлектроника
homify

homify
homify
homify

Обычная поваренная соль есть на любой кухне и она поможет нам и в таком нелегком деле, как очистка духовки. Бывает так, что внизу духового шкафа и на противне образуется слой пригоревшего жира, который очень сложно отмыть. 

Есть одна маленькая хитрость, которая поможет удалить такое загрязнение без лишних усилий. Насыпьте на нижнюю поверхность печи или на загрязненный противень соль слоем примерно 0,5 см, и включите нагрев. Когда соль приобретет коричневатый цвет, просто смойте ее теплой водой.

2.Очистка духовки с лимоном.

Inspiração que Vem do Mar, Luizana Wiggers Projetos Luizana Wiggers Projetos КухняЭлектроника
Luizana Wiggers Projetos

Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos

Многие обожают сочный, кислый и ароматный лимон. Его добавляют в выпечку и заваривают с ним чай. А еще чистят с ним духовку. Содержащаяся в нем кислота растворяет жиры, поэтому лимон с успехом используется для очистки загрязненных поверхностей. 

Разрежьте лимон пополам и хорошенько протрите его половинкой внутренние стенки печи. Через несколько минут смойте все водой. Можно также выдавить сок из одного лимона в миску с водой, и поместить ее в нагретую до 100ºС духовку приблизительно на полчаса. После такой обработки грязь удаляют влажной салфеткой или губкой.

3.Очистка духовки с уксусом

Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH КухняЭлектроника
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Как известно, столовый уксус – это не что иное, как раствор уксусной кислоты, поэтому он тоже прекрасно справляется с пригоревшим жиром. 

Щедро смочите им дверцу и стенки печи и оставьте на 2-3 часа, а затем удалите грязь губкой. Обычно этот способ хорошо помогает, но степень загрязнения бывает разной. Если с первого раза все отчистить не получится, обработку нужно будет повторить, а иногда может потребоваться и вмешательство старой доброй щетки.

4.Очистка духовки с уксусом и содой

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Еще один способ очистки духовки заставит нас вспомнить уроки химии, а именно то, что происходит в результате взаимодействия кислот и щелочей. 

Обильно смочите внутренние поверхности духовки уксусом, посыпьте их содой, и наблюдайте за происходящей химической реакцией. Газ, выделяющийся в результате «опыта» – это самый настоящий водород. Для здоровья он безвреден, зато прекрасно справляется с грязью на стенках духовки.

5.Очистка духовки с солью и уксусом

prodotti, KitchenAid KitchenAid КухняЭлектроника
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

Мы уже знаем, что уксус растворяет жиры, а соль прекрасно впитывает загрязнения. Если объединить эти их свойства, получится комбинированный метод очистки духовки. Протрите вашу печь тряпочкой, смоченной в уксусе, и обильно присыпьте загрязненные места солью.

Теперь дело за температурой. Включите духовку и хорошенько прогрейте ее 15-20 минут. Когда температура снизится примерно до 30-35ºС, удалите грязь вместе с солью, используя влажную салфетку.

6.Очистка духовки с помощью экологически чистого средства для мытья посуды

homify КухняЭлектроника
homify

homify
homify
homify

То, что им можно отчистить почти все – ни для кого не секрет. Но как сделать это максимально легко и эффективно? Мы отложим в сторону скребки и щетки, и применим маленькую хитрость. 

В противень с теплой водой налейте небольшое количество моющего средства и поставьте в печь. Такой же смесью хорошенько смажьте стенки и дверцу. Теперь прогрейте духовку 30 минут при температуре 100-120ºС – за это время пар растворит грязь. Теперь, когда все остынет, все загрязнения легко будет удалить губкой или тряпкой.

Единственный нюанс – гели и кремы для посуды нередко содержат компоненты, которые при сильном нагревании испаряются и могут навредить здоровью. Поэтому для таких целей используйте только эко-средства, состоящие из натуральных ингредиентов.

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