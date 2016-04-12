Умные идеи для хранения в маленьких помещениях

Главный вопрос, с которым сталкиваются хозяева небольших апартаментов – как разместить в имеющемся пространстве массу вещей, и при этом сделать жилье уютным и функциональным. Маленькие помещения требуют рациональной организации систем хранения. Часто это бывает непросто и многие спешат обратиться за советами к дизайнерам.

Действительно, грамотное хранение вещей в маленьком жилище – это целая наука. Но если подойти к этому вопросу творчески, найдется множество креативных решений, позволяющих раскрыть потенциал вашего дома. Итак, поговорим об искусстве хранения вещей.