Умные идеи для хранения в маленьких помещениях

Главный вопрос, с которым сталкиваются хозяева небольших апартаментов – как разместить в имеющемся пространстве массу вещей, и при этом сделать жилье уютным и функциональным. Маленькие помещения требуют рациональной организации систем хранения. Часто это бывает непросто и многие спешат обратиться за советами к дизайнерам.
Действительно, грамотное хранение вещей в маленьком жилище – это целая наука. Но если подойти к этому вопросу творчески, найдется множество креативных решений, позволяющих раскрыть потенциал вашего дома. Итак, поговорим об искусстве хранения вещей.
Еще один скрытый резерв, который можно задействовать для хранения множества вещей – неиспользуемое пространство под кроватью, диваном, журнальным столиком. Вы можете организовать импровизированный шкаф под кроватью с помощью выдвижных ящиков, плетеных корзин или обычных пластиковых контейнеров.
Покупая мебель, отдавайте предпочтения конструкциям, имеющим внутри ниши для хранения, полочки или ящички. Это могут быть диваны с ящиком для белья, столики-тумбы и т.п.
Используйте для хранения небольших предметов навесные полки. Их можно расположить на стенах, задействовав все пространство от пола до потолка. Если у вас накопилось большое количество книг, компакт-дисков или других подобных предметов, просто разместите их на полках. Так вы сэкономите немало места и обеспечите быстрый доступ к своим вещам.
Этот простой способ хранения универсален, обеспечивает порядок в доме и полностью выполняет свои функции. А если со временем вещей станет так много, что места все же не будет хватать, всегда можно повесить рядом еще одну новую полку.
Вам досталась от бабушки коллекция фарфоровых кошечек или накопилось множество милых, но совершенно бесполезных сувениров? Не стоит прятать свои «сокровища» в чуланы и шкафчики. Вы можете сделать так, как поступают настоящие коллекционеры – выставить их на всеобщее обозрение.
Обычно для этого используются остекленные витрины – так называемые «дисплеи». Они могут быть сделаны целиком из стекла, а могут быть из дерева или другого материала и просто иметь стеклянный фасад. Такой «дисплей» будет выглядеть очень стильно и придаст вашему жилищу неповторимый шарм.
Однотипные предметы удобнее всего хранить вместе. Рассортируйте свои вещи по типам, исходя из принципа: похожее должно храниться в одном месте. Выделите отдельную полку для крышек от кастрюль и сковородок, отдельный ящик – для коробок с обувью, отдельную вешалку для шарфов, и т. д.
Для мелких однотипных предметов можно завести специальные контейнеры или корзинки. Главное, чтобы у каждого такого контейнера было свое, четко определенное место в доме. Так вы избавите себя от утомительных поисков нужной вам вещи и сохраните полезную площадь.
Многофункциональная мебель поможет вам сэкономить свободное пространство. Вовсе необязательно держать в гостиной или на кухне большой стол. Откидной столик или стол-книжка прекрасно справятся со своей задачей. В сложенном состоянии они занимают совсем немного места, а раскладывать их нужно только при необходимости.
Компактный раскладной диван вместо громоздкой кровати, складные стулья и другие подобные предметы интерьера очень практичны, и часто используются для обустройства небольших помещений.
Еще один секрет рационального использования пространства состоит в правильном подборе и расстановке мебели. Открытая планировка позволит создать атмосферу свободы и чистоты в доме.
Если в комнате должен быть шкаф, то лучше, если это будет шкаф-купе, полностью занимающий одну из стен, оставляя остальные свободными.
Также следует отказаться от массивных кресел и диванов. Продумайте интерьер своего жилья так, чтобы обойтись минимальным количеством мебели. И постарайтесь при ее установке не загромождать комнаты, оставляя свободным как можно больше пространства.