Грибок на обоях – что делать?

Появление плесени в доме – всегда большая неприятность. Маленькие черные точки, проступившие на обоях, свидетельствуют о том, что на ваших стенах завелся грибок. Он не только портит интерьер, но и представляет немалую опасность для здоровья человека.
Плесень выделяет в воздух токсичные вещества, которые подавляют иммунитет, и могут стать причиной серьезных заболеваний – астмы, аллергии, экземы, дерматита, болезней ЛОР-органов. Поэтому, если вы обнаружили на ваших обоях грибок, нужно немедленно приступать к борьбе с ним.
Споры плесневых грибков переносятся по воздуху – они очень мелкие и не видимы человеческому глазу. Попадая в благоприятную среду, они начинают быстро размножаться и образуют целые колонии.
Появлению плесени в жилом помещении способствуют тепло, сырость и отсутствие вентиляции. Поэтому она часто поселяется во влажных, плохо проветриваемых помещениях, причем для роста ей совершенно не нужен свет, а питание она получает из стен и воздуха.
Прежде, чем начинать борьбу с черными пятнами на ваших обоях, нужно принять меры для устранения повышенной влажности, чтобы не оставить врагу ни единого шанса.
Одна из распространенных причин высокой влажности – герметичные пластиковые окна, нарушающие естественную вентиляцию помещений. Простое решение проблемы –проветривание комнат не менее трех раз в сутки, или установка на окно специального вентиляционного клапана. Поможет также кондиционер, который будет подсушивать воздух. Названную технику лучше доверить соответствующим специалистам.
Ну кухне при приготовлении пищи обычно испаряется много влаги. Поэтому, когда готовите кушать, всегда включайте вытяжку над вашей плитой. И, конечно, не стоит сушить в помещении выстиранные вещи. Лучше вывешивать их на балкон или пользоваться стиральной машиной с функцией сушки белья.
Проблема появления грибков на стенах далеко не нова, и существует множество народных способов борьбы ними. Для удаления плесени на обоях очаги поражения обрабатывают следующими средствами:
- раствор медного купороса;
- столовый уксус;
- нашатырный спирт;
- любое моющее средство, содержащее хлор;
- 3% раствор перекиси водорода;
- слабый раствор марганцовки.
Следует отметить, что применение указанных средств может быть эффективно лишь на ранней стадии развития грибка. Часто такая обработка носит лишь косметический характер, и через некоторое время плесень проступает вновь.
В настоящее время существует множество способов борьбы с грибком. Самый доступный из них – это обработка стен обычной «Белизной», продающейся в любом хозяйственном магазине.
Темные пятна на обоях – это лишь внешнее проявление проблемы, колония плесневых грибков поражает отделочный слой на всю его глубину. Поэтому нужно удалить старые обои, шпаклевку, штукатурку, и тщательно зачистить стену железной щеткой. После этого 3-4 раза обработать поверхность «Белизной» с интервалом в 2-3 часа. Работать лучше в защитной маске, обеспечив хорошую вентиляцию помещения.
Чтобы избавиться от плесени наверняка, нужно полностью очистить стену от обоев и отделочных покрытий. После этого стена тщательно просушивается при помощи инфракрасного обогревателя, строительного фена или тепловой пушки. Высушенная поверхность обрабатывается специальным антисептическим раствором, который убивает грибницу. В некоторых, особо запушенных случаях обработку нужно повторить 2-3 раза. Затем на стену наносится грунтовка глубокого проникновения с противогрибковым эффектом. Только после такой обработки стену можно штукатурить и клеить новые обои.
Как известно, проблему легче предотвратить, чем бороться с ней. Чтобы на обоях в вашем доме не появился грибок, следует соблюдать простые правила:
- хорошо проветривайте все помещения;
- включайте вытяжку при приготовлении пищи;
- устраните все протечки кранов, труб и т.д.;
- не сушите в комнатах белье;
- при установке мебели возле стен оставляйте небольшой зазор для циркуляции воздуха;
- днем открывайте шторы и занавески – плесень боится солнечного света;
- помните, что комнатные растения испаряют много влаги, поэтому их количество лучше ограничить.