Грибок на обоях – что делать?

Появление плесени в доме – всегда большая неприятность. Маленькие черные точки, проступившие на обоях, свидетельствуют о том, что на ваших стенах завелся грибок. Он не только портит интерьер, но и представляет немалую опасность для здоровья человека.

Плесень выделяет в воздух токсичные вещества, которые подавляют иммунитет, и могут стать причиной серьезных заболеваний – астмы, аллергии, экземы, дерматита, болезней ЛОР-органов. Поэтому, если вы обнаружили на ваших обоях грибок, нужно немедленно приступать к борьбе с ним.