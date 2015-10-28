Музыкальные инструменты в квартире – интерьер по новому

Выбирая предметы декора, люди отталкиваются от своих вкусов и предпочтений, от хобби и увлечений. Одним из самых свежих и интересных компонентов для дизайна являются музыкальные инструменты в квартире.
Всем известно, что для того, чтобы научиться играть на том или ином музыкальном инструменте, для начала его нужно приобрести, ведь процесс изучения нотной грамоты возможен только благодаря постоянным тренировкам. Конечно, в детском возрасте все мы думали, что начнем играть, только взяв инструмент в руки, однако, как показывает практика этого недостаточно.
Ними становятся. Долгие годы упорных тренировок и все получится. Однако все начинается с первых уроков, когда человек изучает ноты, сколько их, что такое аккорд и как правильно держать руку при игре. Ведь даже постановка пальцев при исполнении музыкального произведения, например, на пианино, имеет колоссальное значение для звука. Только после изучения теоретического материала можно приступать к практическим урокам. На таких занятиях будущего музыканта знакомят с правилами игры на выбранном инструменте, основами его настройки и подстройки. И только спустя долгое время инструмент сможет издать первые звуки.
Обучение игры на каком-либо музыкальном инструменте невозможно без постоянного повторения. Заниматься нужно по несколько часов в день, только тогда это принесет ощутимый результат. А для этого никак не обойтись без музыкальных инструментов в квартире, которые будут не только всегда под рукой, но и создадут изюминку в интерьере.
Выбирая тип музыкального инструмента, нужно слушать свое сердце. Ведь только оно может подсказать, какой вид музыки ваш. Однако, независимо от того на чем вы захотите играть, нужно помнить, что все музыкальные инструменты в квартире – это не только источник музыки, но и прекрасный элемент декора, как проявление индивидуальности хозяина. Теперь более подробно о видах инструментов.
К примеру, гитару можно взять с собой на пикник и в баню, на дачу и в лес. А вот с пианино будет сложнее выбраться на природу. Его уже не возьмешь во двор к друзьям и не похвастаешься новыми струнами у соседа дома. Но и то, и другое – это уже частица дома, которую можно постоянно прятать, а можно, наоборот, сделать чем-то особенным.
У пианино свои особенности. Это, пожалуй, самый чувственный музыкальный инструмент, освоить который потребуются многие годы. Однако, усилия будут обязательно оправданы, ведь плоды такого кропотливого труда будут превосходить приложенные усилия. Прямоугольная форма позволяет расположить его у любой стены по периметру комнаты. Если вы являетесь поклонником данного инструмента и решительно настроены его приобрести, хотим поделиться с вами небольшим секретом: под клавишами конструкция открывается для того, чтобы ставить туда емкость с водой. Это необходимо делать для того, что бы материал ни сох и не деформировался, а пианино долгое время радовало своим качественным звуком. Единственное, для чего еще можно использовать пианино, кроме непосредственно игры, так это как полочку. На крышку пианино (верхнюю, а не над клавишами) можно ставить вазы с цветами или любимые картины, это никак не повредит поверхность. Такой музыкальный инструмент в квартире обязательно принесет не только истетическое удовольствие, а и незаменимую пользу.
Рояль, пожалуй, является одним из самых изящных инструментов. Он отличается от пианино тем, что у него три ножки и его можно открыть для получения более чистого и громкого звука. Диапазон звучания этого инструмента огромен – от низких загробных нот до тонкой трели колокольчиков. Единственным минусом рояля являются его большие габариты. Такие музыкальные инструменты в квартире как рояль и пианино могут позволить себе только обладатели больших комнат, потому что кроме красоты и музыкального звучания, эти элементы использовать не получится. По габаритам рояль будет занимать столько же места, сколько шкаф или диван, но, увы, ни посидеть на нем, ни положить в него вещи не удастся. Поэтому задумываться о приобретении рояля могут лишь счастливые обладатели необходимого пространства.
А вот одним из самых распространенных музыкальных инструментов в течение долгого времени является гитара. Не одно девичье сердце было разбито ее звуками. Дело в том, что на гитаре можно сыграть абсолютно любое произведение и оно будет звучать качественно и модно. К тому же в отличие от других струнных инструментов, для игры на гитаре не нужны какие-либо приспособления. Так, например, чтобы сыграть на скрипке обязательно нужен смычок. Для игры на гитаре не требуется ничего, кроме собственных рук. Гитара является достаточно уникальным инструментом. Ее звучание подойдет как для выступления на сцене театра, так и для посиделок с друзьями и песен у костра.
Некоторые музыкальные инструменты в квартире не могут обойтись без покупки
некоторых дополнительных элементов.
Например, электрическая гитара не будет
звучать без приобретения усилителя,
колонок и прочих деталей. Таким образом,
приобретение электрической, казалось
бы, небольшой по размерам гитары, влечет
за собой установку дополнительных приспособлений,
съедающих пространство. Но ей это можно простить за звучание лишь одной любимой песни вживую. К тому же последовав примеру архитекторов из компании NAGEL + BRAUNAGEL, можно сэкономить место, обустроив в квартире специальный музыкальный уголок. Он не отнимет много площади, зато там можно будет устраивать настоящие концерты.
Рекомендуется с самого раннего возраста отдавать своих детей в музыкальную школу. Это приносит невероятную пользу для их развития. Во-первых, постоянные занятия развивают внимательность, усидчивость и терпеливость. Во-вторых, игра на музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, что очень важно при воспитании детей. В третьих, занятия музыкой подразумевает сдачу экзаменов на сцене перед публикой. Такие тренировки избавят детей от боязни сцены или выступлений перед большой аудиторией. К тому же игра на музыкальных инструментах развивает человека не только физически, но и духовно. Учеными давно доказано, что музыка значительно влияет на эмоциональное состояние и даже на здоровье человека. Поэтому лучше приучать детей к искусству с малых лет.
Наличие музыкальных инструментов в квартире, как правило, говорит о том, что хотя бы один из хозяев может на них играть. Пожалуй, нет смысла покупать баян лишь потому, что он красив и хорош собой. Его нужно покупать тогда, когда человек хочет научиться на нем играть. К счастью, сегодня существует огромное количество музыкальных школ, где профессиональные преподаватели учат игре на самых разных инструментах. И даже если нет времени или возможности ходить в специализированную школу, существует много учителей на дому. Они пригласят учеников к себе или придут на дом к своим подопечным и за короткий промежуток времени смогут обучить азам игры на самых популярных инструментах. Кстати, как правило, учением на дому занимаются лишь на тех инструментах, которые особенно популярны. Так, сегодня можно получить уроки игры на фортепиано, гитаре или барабанах. А вот для того чтобы учиться играть на арфе или домре, лучше обратиться в музыкальную школу или училище.
Музыкальные инструменты в квартире - непросто элемент декора, это показатель уровня культурного развития человека, его состояния души и настроения. А по тому, какие произведения больше всего любит играть человек, можно определить его характер. Так, минорные медленные композиции говорят о вдумчивости их исполнителя или возможной депрессии. Мажорные же и веселые произведения характеризуют человека как позитивного и общительного. Если близко знать исполнителя, даже по нескольким аккордам можно заметить те перемены настроения, которые не видны невооруженным глазом.