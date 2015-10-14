Королевские кресла

Именно изощренному и капризному до моды королевскому двору Франции XVIII столетия мы обязаны рождением богатого типового спектра кресел для классического жилого интерьера.

Здесь новые конфигурации появлялись по прихоти королевских особ, а также из-за строгой регламентации будничных развлечений. Так возникли оригинальные сидения для купания, для курения, для сидения у камина, для карточных игр, для беседы «тет-а-тет», для полуденного отдыха и т.д. В дальнейшем инициатива смешения типологий и орнаментальной декорации перешла уже в ведение знаменитых краснодеревщиков по всей Европе, впрочем, английские вельможи и мастера также вошли историю благодаря своим «инновационным» моделям.

Для того чтобы облегчить выбор классической мебели и разнообразить ваш искусствоведческий словарный запас, мы подготовили список типов классических кресел.