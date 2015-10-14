Королевские кресла

Именно изощренному и капризному до моды королевскому двору Франции XVIII столетия мы обязаны рождением богатого типового спектра кресел для классического жилого интерьера.
Здесь новые конфигурации появлялись по прихоти королевских особ, а также из-за строгой регламентации будничных развлечений. Так возникли оригинальные сидения для купания, для курения, для сидения у камина, для карточных игр, для беседы «тет-а-тет», для полуденного отдыха и т.д. В дальнейшем инициатива смешения типологий и орнаментальной декорации перешла уже в ведение знаменитых краснодеревщиков по всей Европе, впрочем, английские вельможи и мастера также вошли историю благодаря своим «инновационным» моделям.
Для того чтобы облегчить выбор классической мебели и разнообразить ваш искусствоведческий словарный запас, мы подготовили список типов классических кресел.
Капризам королев мы обязаны появлению мягкой дополнительной подушки, получившей название «марципан», и кресла с абсолютно прямой, чуть отклоненной спинкой. Именно эта особая форма дает надежную опору спине и создает ощущение уединенности. В таком кресле можно с комфортом провести несколько часов за книгой или беседой.
В интерьерах в современном стиле крылатыми креслами дополняют лаконичные минималистские диваны. И хотя эти предметы ― из разных веков, они прекрасно сочетаются и великолепно подходят друг другу. Высокое кресло наделяет пространство, оформленное в стиле городского и индустриального минимализма, классической элегантностью.
Свои коррективы в дизайн мебели той эпохи вносила и мода: так дамские туалеты с широкими каркасными юбками сделали кресла значительно шире и глубже. Дизайнеры из DGHome представляют нашему вниманию экземпляр в атласной обивке с растительными мотивами, которые придают креслу особую романтичность и элегантность.
Кабриоль – тип легкого кресла, появившийся в эпоху правления Людовика XV (1723-1774). Отличается своей эргономично изогнутой спинкой. Первой вариацией было кресло со спинкой в форме виолончели, затем в более поздние эпохи «формат» был применен к традиционной прямоугольной форме, «медальону», «гондоле» и т.д. Получило свое название благодаря легкому транспортному средству конца XVIII века и предназначалось для размещения в центре комнаты.
А-ля Рен (A la Reine, «а-ля королева»). Тип легкого интерьерного кресла, возникший во второй половине XVIII века по желанию королевы Марии Лещинской, супруги Людовика XV и получивший особую популярность во времена Людовика XVI (1774-1785). Его характерной чертой служит прямая чуть откинутая назад спинка «приталенной» формы. В противоположность Кабриолю размещалось вдоль стен.
Кресло для полуденного отдыха в положении полулежа, появившееся в эпоху Людовика XV веке и получившее в XIX веке название шезлонг (дословно «длинное кресло»). Его прообразом послужила кровать с ламбрекеном конца XVII столетия. В 1745-1780 дюшесс изготавливалась с глубокой изогнутой спинкой и подлокотниками бержер.
Маленькое низкое набивное кресло для сидения у камина со спинкой «гондоль». Ножки часто прикрываются бахромой или ламбрекеном. Позднее возникла и вариация кресла с полностью набивной базой-сидением. Появилось на свет также в эпоху Луи-Филиппа.
Лорд Филип Стенхоуп (Philip Stanhope), четвертый граф Чистерфилд (1694-1773), потребовал у своих мастеров придумать кресло, которое подобало бы стати джентльмена и не мяло бы обшлага длинных сюртуков. Так на свет появились массивные кресла с прямыми спинками и крупными округленными подлокотниками. По настоянию же графа они были плотно набиты конским волосом и обтянуты кожей, которую фиксировали гвоздями с блестящими шляпками. Так на свет появился стиль декорации кресел и диванов Чистерфилд.
В настоящее время каждое из вышеперечисленных кресел имеет современную интерпретацию. Дизайнеры эксперементируют с симметрией, ножками и обивками.
Королевские кресла дополнят не только классический интерьерьер, но и самый современный. Не бойтесь эксперементировать!