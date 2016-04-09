Как построить барбекю своими руками?

Еда на огне и возможность в любую погоду отдохнуть с комфортом в саду, что может быть лучше?Именно поэтому все популярней становятся у жителей загорода уличные печи и даже целые комплексы, на которых можно организовать не просто банальные шашлыки, но даже испечь настоящий хлеб.
Простые мангалы для шашлыков уходят в прошлое. Наступает время давно забытой русской печи, но уже в новом варианте. Возвращение русской печи в Россию происходит с помощью, как это ни странно, барбекю.
Большие русские печи в наше время кладут все меньше и меньше, а во многих дворах начинают устанавливать уличные комплексы. Можно смело предположить, что русская печь 21-го века — это небольшой комплекс для барбекю.
Печи барбекю своими руками находят все новых приверженцев поработать с инструментом на свежем воздухе. Сегодня мы расскажем вам, как построить такую печь самому.
Все начинается с выбора места. Чаще всего ориентиром для выбора места считается кухня. Её близость удобна тем, что не придется много времени тратить на транспортировку к печи продуктов и посуды.
Но есть и другие моменты, которые следует учитывать:
- Дым от печки может стать причиной конфликтов с соседями, поэтому размещать барбекю нужно подальше от чужого участка.
- Установка стационарной жаровни под кронами деревьев не допускается, потому что для зеленых насаждений это вредно и с точки зрения пожарной безопасности такая планировка — непорядок.
- При строительстве стационарного сооружения необходимо учитывать наиболее частое направление ветра. Пламя должно быть прикрыто от его порывов либо стеной, либо защитным экраном.
Правильный выбор места позволит наслаждаться результатами своего труда, не опасаясь, что придётся всё переделывать.
Печь, как и остальные элементы участка, должны смотреться гармонично. Единый стиль дома, прилегающей территории и всех находящихся на ней элементов чрезвычайно важен. Диссонанс, не заметный изначально, может со временем начать серьёзно раздражать.
Вот, что нужно учесть при выборе дизайна барбекю:
- Форма сооружения. Печь должна быть не только функциональной, но и приятной на вид.
- Если уж сооружение стационарное, то хорошо бы предусмотреть мойку и разделочный стол. Если даже сейчас эти функции кажутся лишними, впоследствии вы их оцените: не придется курсировать между двором и кухней.
- Задняя стенка. Тыльная сторона сооружения выглядит, как обычная стена. Высокая печь ограждает участок для гостей от любопытных глаз. Нужно учитывать, что задняя стенка будет нагреваться, поэтому ставить её вплотную к другой постройке нельзя. А вот сооружение альпийской горки у тыльной стены – неплохая идея.
Если не хочется в процессе строительства выяснить, что чего-то не хватает или накуплено много лишнего, придется делать чертежи печи для барбекю. Они же помогут правильно сориентироваться в пространстве, чтобы будущее сооружение красиво вписалось в план участка, а не удивляло своей неуместностью.
Есть лишь общие указания, которыми можно руководствоваться при строительстве. Так, сам гриль не должен быть ниже 65-70 см по высоте. При этом он должен быть удобен человеку, который будет на нем работать. Печь обычно делается на 10 см ниже самого гриля. В целом же печь изготавливается, исходя из конкретных условий. При проектировании надо учесть каждую мелочь, чтобы потом не возникало неудобств при использовании устройства. Например, надо заранее просчитать, где будут висеть щипчики, а куда можно будет положить дрова и уголь. При планировании также учитывается рост хозяина.
Следующий этап — закупка материала. В настоящее время можно свободно приобрести специальные наборы для строительства барбекю, которые включают в себя:
- Набор крепежных элементов.
- Решетку барбекю.
- Поддон под угли.
Также вам потребуется:
- Кирпич.
- Глина и песок для раствора.
- Цемент и щебень для фундамента.
- Рубероид.
Решетку под барбекю можно изготовить и самостоятельно, если у вас есть опыт работы со сваркой.
При изготовлении решетки следует учитывать один важный момент, ее размер должен быть несколько большим, чем очаг для углей. Это обусловлено, прежде всего тем, что во время приготовления пищи у вас будет возможность сдвинуть уже готовую пищу в сторону от раскаленных углей.
Стоит знать, что для устройства барбекю печи своими руками требуется обязательная закладка фундамента. Для заливки фундамента потребуется вырыть котлован глубиной ниже точки промерзания в вашем регионе. В противном случае ваш комплекс просто даст осадку, что приведет к образованию трещин и последующего разрушения всей конструкции. На дно следует засыпать слой песка толщиной 50–80 мм. Песок необходимо утрамбовать. Конечно, потребуется установка опалубки, но можно обойтись и без нее.
Для формирования жесткости на дно котлована укладываются арматурные пруты, и после этого можно залить бетон. Для приготовления бетона лучше использовать цемент марки ССПЦ – 400 или 500. Раствор, приготовленный из цемента данной марки, прекрасно противостоит влажности и агрессивному воздействию солей, находящихся в почве.
После того как бетон застынет, через 20 – 25 дней, можно приступать к строительству. Но вначале требуется устроить гидроизоляцию. Для гидроизоляции можно применить рубероид, а можно и плотную полиэтиленовую пленку, уложенную на фундамент.
Ну и наконец, непосредственно строительство барбекю.
Чтобы сделать кирпичный барбекю, надо работать в следующем порядке:
- Выкладка пьедестала. Пьедестал барбекю в идеале должен иметь поленницу. Количество дров в ней — на 3 топки. В работе используется обычный облицовочный кирпич. Высота конструкции около 70 см, однако мастер может использовать свои размеры.
- Обустройство печи. Когда пьедестал завершен, то можно приступать к печке. Она должна быть в ширину примерно 6 кирпичей, а в глубину около 3. Ничего особо сложного в выкладке печи нет, надо только помнить, что поверх шамотной кладки будет еще одна облицовочная.
Кладка шамотного кирпича производится в два ряда. В местах перекрытий лучше применить арматурные прутья. Порядовка барбекю из кирпича рассчитывается заранее, на стадии чертежа.
- Выкладка трубы. Печная труба выкладывается из шамотного кирпича на глиняном растворе. Позади печки делается зуб для улучшения тяги. Внутри трубы ставится задвижка.
- Заключительные работы. На этапе заключительных работ осуществляется декоративная отделка барбекю. Чтобы узнать, как красиво можно его отделать, можно посмотреть барбекю из кирпича фото. Также мастер при желании должен заранее спланировать крышу над сооружением.
После того, как барбекю построено и вы уже начали им пользоваться, следует помнить о следующих мерах безопасности:
- Не следует разжигать огонь с помощью керосина или бензина, для этого есть специальные средства.
- Используя средства для розжига, не надо пропитывать ими дрова или угли. Такие составы служат для сбрызгивания дров.
- Надо помнить, что хорошее топливо — это вкусная пища. Поэтому для растопки следует использовать разрешенные материалы. Знатоки применяют березовые дрова и угли, которые делают продукты питательными и ароматными. Используя не те материалы для растопки, можно даже отравиться.