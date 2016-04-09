Как построить барбекю своими руками?

Еда на огне и возможность в любую погоду отдохнуть с комфортом в саду, что может быть лучше?Именно поэтому все популярней становятся у жителей загорода уличные печи и даже целые комплексы, на которых можно организовать не просто банальные шашлыки, но даже испечь настоящий хлеб.

Простые мангалы для шашлыков уходят в прошлое. Наступает время давно забытой русской печи, но уже в новом варианте. Возвращение русской печи в Россию происходит с помощью, как это ни странно, барбекю.

Большие русские печи в наше время кладут все меньше и меньше, а во многих дворах начинают устанавливать уличные комплексы. Можно смело предположить, что русская печь 21-го века — это небольшой комплекс для барбекю.

Печи барбекю своими руками находят все новых приверженцев поработать с инструментом на свежем воздухе. Сегодня мы расскажем вам, как построить такую печь самому.