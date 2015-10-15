Пол из ламината

Все мы слышали о ламинате. А многие даже наблюдали это покрытие в комнатах и офисах. Так что же это такое? Ламинированный паркет? Или имитация паркета? Попробуем разобраться вместе.

Экологичные ламинированные покрытия для поверхности пола становятся все более популярными. Ламинат отличается легкостью в уходе, эстетичностью, износостойкостью. экологичностью и относительно недорогой стоимостью. Ламинат кладут вдоль пола, поперек или по диагонали. Если Вы положите в длинной комнате ламинат поперек, это будет хорошим дизайнерским ходом, который поможет замаскировать возможные зазоры.

В переводе с английского ламинат означает многослойное покрытие . В этом случае, название является говорящим, ведь это и правда покрытие для пола, состоящее из множества слоев. А самый верхний слой ламината является защитным. Ламинат делится на множество видов по технологии производства и применению. Сегодня мы попробуем рассмотреть основные характеристики популярных ламинированных покрытий.

Верхний (защитный) слой ламината изготовлен из специальных полимеров, которые сохраняют и защищают декоративную поверхность материала в течение длительного периода.

Второй слой является именно декоративным, рисунок для него изготавливается в типографии. Производители предлагают самые разные расцветки, но чаще всего это дерево.

После декоративного второго слоя идет третий основной слой из ДВП, обработанного гидрофобизацией. А под ним находится последний четвертый слой из крафт – бумаги, отличающейся тем, что способна защищать изделие от влаги, отталкивая ее. Срок эксплуатации от этого существенно увеличивается.