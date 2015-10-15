Пол из ламината

Все мы слышали о ламинате. А многие даже наблюдали это покрытие в комнатах и офисах. Так что же это такое? Ламинированный паркет? Или имитация паркета? Попробуем разобраться вместе.
Экологичные ламинированные покрытия для поверхности пола становятся все более популярными. Ламинат отличается легкостью в уходе, эстетичностью, износостойкостью. экологичностью и относительно недорогой стоимостью. Ламинат кладут вдоль пола, поперек или по диагонали. Если Вы положите в длинной комнате ламинат поперек, это будет хорошим дизайнерским ходом, который поможет замаскировать возможные зазоры.
В переводе с английского
ламинат означает
многослойное покрытие. В этом случае, название является говорящим, ведь это и правда покрытие для пола, состоящее из множества слоев. А самый верхний слой ламината является защитным. Ламинат делится на множество видов по технологии производства и применению. Сегодня мы попробуем рассмотреть основные характеристики популярных ламинированных покрытий.
Верхний (защитный) слой ламината изготовлен из специальных полимеров, которые сохраняют и защищают декоративную поверхность материала в течение длительного периода.
Второй слой является именно декоративным, рисунок для него изготавливается в типографии. Производители предлагают самые разные расцветки, но чаще всего это дерево.
После декоративного второго слоя идет третий основной слой из ДВП, обработанного гидрофобизацией. А под ним находится последний четвертый слой из крафт – бумаги, отличающейся тем, что способна защищать изделие от влаги, отталкивая ее. Срок эксплуатации от этого существенно увеличивается.
Ламинатное покрытие делится на два типа: для настила в жилых и производственных зданиях. Также существует 3 типа нагрузки: легкая, средняя и высокая. Ламинат для жилых помещений кладется в детских, гостиных, спальнях, прихожих, кабинетах и даже на кухне. Ламинат с легкой нагрузкой используется для спален и кабинетов, со средней нагрузкой – для детских и гостиных, с высокой – для кухонь и прихожих. В общественных зданиях ламинат с легкой степенью нагрузки кладется в конференц – залах и переговорных комнатах, со средней степенью нагрузки – в классных комнатах, в офисе или приемных, с высокой нагрузкой – в спортзалах, барах, кафе, магазинах и ресторанах.
Более подробно про качественные напольные покрытия Вы можете прочитать, пройдя по этой ссылке.
Ламинат также делится на несколько категорий, исходя из верхней поверхности. Это обычная поверхность, натуральная, глянцевая,
вощеная, текстурная, стиль кантри и
дерево под маслом. Все они отличаются декоративным вторым слоем.
Традиционная поверхность – покрытие по структуре напоминает дерево, которое покрыли шелковистым лаком – поверхность гладкая, ровная и блестящая. Для этого покрытия такая поверхность считается обычной, хотя на ней имеется множество
древесных пор, похожих на настоящие.
Натуральная – по структуре покрытия ничем не отличается от традиционной, но ее исполнение гораздо более качественное. Такая поверхность еще больше похожа на настоящий деревянный паркет. Покрытие гладкое и ровное, но с шелковистым блеском.
Древесные поры располагаются четко по рисунку.
Глянцевая – поверхность выглядит как древесина, покрытая сверкающим лаком. Из-за этого ламинат имеет сильно заметный блеск. Декоративный слой похож на древесный материал, правда здесь уже без пор.
Вощеная поверхность – по внешнему виду напоминает натуральное дерево, которое было тщательно обработано воском. Покрытие совершенно гладкое и ровное, поры словно бы заполнены воском. На таком ламинате блеск едва заметен.
Текстурная – поверхность ламината неровная, словно бы с древесными волокнами. Такое покрытие очень похоже на паркет, все поры и рисунки выполнены синхронно и качественно. Рельефный ламинат является разновидностью текстурного, отличается он тем, что его продольные неровности выполняются симметрично, но не повторяя рисунок декоративного слоя.
Дерево под маслом – выглядит такое покрытие как натуральная древесина, пропитанная маслом. Поверхность гладкая и ровная, и не имеет характерного блеска.
И последней разновидностью ламината является поверхность в стиле кантри. Покрытие выглядит как грубо обработанное дерево. Такой подход напоминает ручную работу, созданную старинным способом. К этому виду также относится и
состаренный ламинат. Поверхность у такого ламината выполнена
под старину. На первый взгляд кажется, что перед Вами действительно настоящее дерево, в течение многих лет служившее верой и правдой своим хозяевам. Доски выполняются аккуратными и портят все впечатление: кажется, что их совсем недавно зашлифовали и покрыли лаком или маслом.
Хоть ламинат и выглядит прочно, чтобы он прослужил дольше и всегда выглядел как с витрины, нужно соблюдать определенные правила безопасности. Во-первых, следует использовать специальные защитные резиновые насадки на колесики мебели. Во-вторых, используйте для уборки ламинированного покрытия специальные средства. И кладите коврики возле входа и не только. Просто пол из ламината все равно будет выглядеть пустовато и одиноко. Разбавьте это одиночество ковром или несколькими ковриками. Если Вы все же поцарапали свое покрытие – мелкие царапины легко заделываются простым ремонтным карандашом. А для выведения сложных трудновыводимых пятен лучше использовать ацетон, спирт или бензин.
Ламинат делится на классы в зависимости от толщины досок. От толщины покрытия зависит многое, например: общая прочность покрытия, теплоизоляционные свойства пола, шумоизоляционные свойства пола, срок службы поверхности пола. Теперь нужно разобраться, какая толщина бывает у ламинированного покрытия. Почти все виды ламината имеют совершенно стандартные габариты: одинаковые длины и ширины. Поэтому, они отличаются между собой лишь шириной панелей. Толщина ламинатных пластин колеблется от шести до двенадцати миллиметров. Толщина покрытия увеличивается с повышением класса изделия.
На этой картинке можно наблюдать отличный пример напольного ламинатного покрытия. Дизайн интерьера в стиле кантри прекрасно вписал это покрытие, оно как нельзя лучше вписывается здесь, создавая поистине гармоничный образ комнаты. Этот дизайн интерьера создали ребята из студии дизайна интерьера ’Moro’. Прекрасное сочетание светлых и медовых оттенков дерева оттеняется комодом, выполненном в мятном свежем цвете. Интерьер получился обновленным стилем кантри, не таким как другие.