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Пол из ламината

Алиса Алиса
О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Стены и полПол и стены
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Все мы слышали о ламинате. А многие даже наблюдали это покрытие в комнатах и офисах. Так что же это такое? Ламинированный паркет? Или имитация паркета? Попробуем разобраться вместе.

Экологичные ламинированные покрытия для поверхности пола становятся все более популярными. Ламинат отличается легкостью в уходе, эстетичностью, износостойкостью. экологичностью и относительно недорогой стоимостью. Ламинат кладут вдоль пола, поперек или по диагонали. Если Вы положите в длинной комнате ламинат поперек, это будет хорошим дизайнерским ходом, который поможет замаскировать возможные зазоры.

В переводе с английского ламинат означает многослойное покрытие. В этом случае, название является говорящим, ведь это и правда покрытие для пола, состоящее из множества слоев. А самый верхний слой ламината является защитным. Ламинат делится на множество видов по технологии производства и применению. Сегодня мы попробуем рассмотреть основные характеристики популярных ламинированных покрытий.

Верхний (защитный) слой ламината изготовлен из специальных полимеров, которые сохраняют и защищают декоративную поверхность материала в течение длительного периода.

Второй слой является именно декоративным, рисунок для него изготавливается в типографии. Производители предлагают самые разные расцветки, но чаще всего это дерево.

После декоративного второго слоя идет третий основной слой из ДВП, обработанного гидрофобизацией. А под ним находится последний четвертый слой из крафт – бумаги, отличающейся тем, что способна защищать изделие от влаги, отталкивая ее. Срок эксплуатации от этого существенно увеличивается.

Типы ламината

Загородный дом в стиле шале ММ-design Гостиная в колониальном стиле
ММ-design

Загородный дом в стиле шале

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Ламинатное покрытие делится на два типа: для настила в жилых и производственных зданиях. Также существует 3 типа нагрузки: легкая, средняя и высокая. Ламинат для жилых помещений кладется в детских, гостиных, спальнях, прихожих, кабинетах и даже на кухне. Ламинат с легкой нагрузкой используется для спален и кабинетов, со средней нагрузкой – для детских и гостиных, с высокой – для кухонь и прихожих. В общественных зданиях ламинат с легкой степенью нагрузки кладется в конференц – залах и переговорных комнатах, со средней степенью нагрузки – в классных комнатах, в офисе или приемных, с высокой нагрузкой – в спортзалах, барах, кафе, магазинах и ресторанах.

Более подробно про качественные напольные покрытия Вы можете прочитать, пройдя по этой ссылке.

Виды ламината по верхнему слою

Гостиная Олег Елфимычев Гостиная в стиле кантри
Олег Елфимычев

Гостиная

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

Ламинат также делится на несколько категорий, исходя из верхней поверхности. Это обычная поверхность, натуральная, глянцевая, вощеная, текстурная, стиль кантри и дерево под маслом. Все они отличаются декоративным вторым слоем.

Традиционная поверхность – покрытие по структуре напоминает дерево, которое покрыли шелковистым лаком – поверхность гладкая, ровная и блестящая. Для этого покрытия такая поверхность считается обычной, хотя на ней имеется множество древесных пор, похожих на настоящие.

О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Стены и полПол и стены
Archibrook

О Р Е Х С О З Р Е Л

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Натуральная – по структуре покрытия ничем не отличается от традиционной, но ее исполнение гораздо более качественное. Такая поверхность еще больше похожа на настоящий деревянный паркет. Покрытие гладкое и ровное, но с шелковистым блеском. Древесные поры располагаются четко по рисунку.

Глянцевая – поверхность выглядит как древесина, покрытая сверкающим лаком. Из-за этого ламинат имеет сильно заметный блеск. Декоративный слой похож на древесный материал, правда здесь уже без пор.

Вощеная поверхность – по внешнему виду напоминает натуральное дерево, которое было тщательно обработано воском. Покрытие совершенно гладкое и ровное, поры словно бы заполнены воском. На таком ламинате блеск едва заметен.

Усадьба "Аносино" ARKETYP Стены и полПол и стены
ARKETYP

Усадьба Аносино

ARKETYP
ARKETYP
ARKETYP

Текстурная – поверхность ламината неровная, словно бы с древесными волокнами. Такое покрытие очень похоже на паркет, все поры и рисунки выполнены синхронно и качественно. Рельефный ламинат является разновидностью текстурного, отличается он тем, что его продольные неровности выполняются симметрично, но не повторяя рисунок декоративного слоя.

Дерево под маслом – выглядит такое покрытие как натуральная древесина, пропитанная маслом. Поверхность гладкая и ровная, и не имеет характерного блеска. 

Кабинет Олег Елфимычев Рабочий кабинет в стиле минимализм
Олег Елфимычев

Кабинет

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

И последней разновидностью ламината является поверхность в стиле кантри. Покрытие выглядит как грубо обработанное дерево. Такой подход напоминает ручную работу, созданную старинным способом. К этому виду также относится и состаренный ламинат. Поверхность у такого ламината выполнена под старину. На первый взгляд кажется, что перед Вами действительно настоящее дерево, в течение многих лет служившее верой и правдой своим хозяевам. Доски выполняются аккуратными и портят все впечатление: кажется, что их совсем недавно зашлифовали и покрыли лаком или маслом.

Уход за ламинатом

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Хоть ламинат и выглядит прочно, чтобы он прослужил дольше и всегда выглядел как с витрины, нужно соблюдать определенные правила безопасности. Во-первых, следует использовать специальные защитные резиновые насадки на колесики мебели. Во-вторых, используйте для уборки ламинированного покрытия специальные средства. И кладите коврики возле входа и не только. Просто пол из ламината все равно будет выглядеть пустовато и одиноко. Разбавьте это одиночество ковром или несколькими ковриками. Если Вы все же поцарапали свое покрытие – мелкие царапины легко заделываются простым ремонтным карандашом. А для выведения сложных трудновыводимых пятен лучше использовать ацетон, спирт или бензин.

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Толщина ламината

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Ламинат делится на классы в зависимости от толщины досок. От толщины покрытия зависит многое, например: общая прочность покрытия, теплоизоляционные свойства пола, шумоизоляционные свойства пола, срок службы поверхности пола. Теперь нужно разобраться, какая толщина бывает у ламинированного покрытия. Почти все виды ламината имеют совершенно стандартные габариты: одинаковые длины и ширины. Поэтому, они отличаются между собой лишь шириной панелей. Толщина ламинатных пластин колеблется от шести до двенадцати миллиметров. Толщина покрытия увеличивается с повышением класса изделия.

Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Гостиная в стиле кантри
MoRo

Дизайн интерьера дома

MoRo
MoRo
MoRo

На этой картинке можно наблюдать отличный пример напольного ламинатного покрытия. Дизайн интерьера в стиле кантри прекрасно вписал это покрытие, оно как нельзя лучше вписывается здесь, создавая поистине гармоничный образ комнаты. Этот дизайн интерьера создали ребята из студии дизайна интерьера ’Moro’. Прекрасное сочетание светлых и медовых оттенков дерева оттеняется комодом, выполненном в мятном свежем цвете. Интерьер получился обновленным стилем кантри, не таким как другие.

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