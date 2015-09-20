Варианты удобных письменных столов

Неотъемлемый и главный элемент каждого рабочего места – и дома, и в офисе, скромный или роскошно-основательный, лаконичный или огромный, массивный или изящный, письменный стол может быть разным, но обязательно должен быть в рабочем кабинете.
В классическом стиле за многие поколения и эпохи его использования отточены до мелочей и все официально-торжественные настроения и удобство использования. Письменный стол массивного дубового исполнения со столешницей обтянутой зеленым сукном, весомо и солидно заявляет о статусе хозяина этого кабинета, для которого он как верный пес, не только охрана личного пространства, но и просто душевный, родной, удобный помощник во всех делах.
Такие экземпляры письменных столов с одинаковой вероятностью можно встретить и в домах-музеях русских классических писателей 19 века, и в интерьерах кремлевских кабинетов эпохи советских лидеров и партсобраний, но и поныне такая мебель является безусловно одним из самых удобных вариантов письменного стола – и по функциональности, и по созданию соответствующего рабочего настроения в кабинете.
Укромный рабочий уголок оборудован всем, что необходимо и для работы, и для творческого вдохновения. Компактный деревянный письменный столик – сдержанный, но уютный, идеально реализует элегантный интерьер в английском стиле и вписывается во все характерные для настоящего джентльмена атрибуты.
Основным преимуществом этого письменного столика как традиционного образца мебели в классическом английском стиле является теплая натуральность древесины с минимальной обработкой. Обычно такую мебель полируют или натирают воском, чтобы сохранить и акцентировать естественную текстуру дерева. Такая мебель как коньяк, ценится еще больше с увеличением ее возраста, состаренная и благородная, она придает интерьеру неповторимый шик и уют.
Изысканно белый, обильно декорированный, основательный, но нежный – такой письменный стол напоминает скорее о переписке в формате
Я к вам пишу, чего же боле… , чем о рабочих документах, договорах и бухгалтерских таблицах. Но ведь у каждого хватит в душе места для прекрасного и хочется свое рабочее место сделать не только удобным, но еще и индивидуальным, чтобы чувствовать себя полностью реализованным не только в результатах, но и в процессе своего труда. Использовать такой письменный стол можно для любых занятий – от чтения книг, до написания поэм, главное что он безусловно комфортный, стильный и неординарный.
Лицом к рассвету, навстречу солнцу и свежести, простота и открытость главные настроения этого рабочего места с белым легким письменным столом – как будто растворяющемся в белом цвете интерьера и в потоках света со всех сторон. Вдохновение и творческая идея – это все такие редкие и свободные птицы, что нет смысла искать их за толстыми стенами и стандартными формами канцелярского стиля, взгляните в небо, вдохните ветер, а письменный стол – просто поможет разместить лист бумаги и карандаш на краю крыши, чтобы успеть схватить и записать нужный момент, точный штрих.
Удобный письменный стол прекрасен сам по себе и как часть общего интереснейшего проекта Пентхауз для скульптора от студии ANTON MEDVEDEV INTERIORS.
Этот колоритный экземпляр демонстрирует все внешнее своеобразие такого вида мебели, как столы-бюро. Изначально слово бюро означало особый вид тонкой кожи, которая использовалась для отделки внутренней части стола. Позже такие столы стали делать без кожаной отделки, но теплая древесина и удобное наполнение множеством больших и малых ящичков уже на протяжении нескольких веков делает этот предмет мебели уютным дополнением рабочих кабинетов.
Стол-бюро, выполненный в классическом стиле, изящный и компактный, создает обособленное пространство, располагающее к сосредоточенному погружению в рабочий процесс, к вдумчивому творчеству и уединенному отдыху с любимой книжкой.
Простая, четкая геометрия форм придает массивному деревянному столу в классическом интерьере кабинета новое звучание кубизма в стиле абстрактных картин Пабло Пикассо. Помимо практических функций этот удобный письменный стол несомненно является визуальным и стилевым центром белого интерьера комнаты, задавая эмоционально-волевой тон звучания.
Письменный стол немного футуристического дизайна, выполненный из гладких, приятных на ощупь и легких современных материалов, сочетает в себе компактность и вместительность. Продуманные конструкторские решения, детальная проработка пространства позволяет реализовать на малой площади задачи размещения всех необходимых для работы предметов.
Что такое письменный стол – всего лишь горизонтальная поверхность для листка бумаги. В стиле минимализма этого более чем достаточно и действительно, такая философия предметов интерьера позволяет создавать удивительные по своей чистой простоте и легкости предметы. Когда берется предмет и снимается с него все лишнее, наросты времени и традиций, стилей и прихотей – остается идеально тонкая, полупрозрачная конструкция, красивая именно своей забытой простотой и искренностью.
Нотки буржуазно-солидного настроения придает интерьеру особый американский акцент овального письменного стола. Как будто зашедший в гости из репортажей New-York Times обитатель овального кабинета, этот удобный письменный стол как образчик колониального американского стиля привносит в образы интерьера традиционной западной практичности, стабильной обеспеченности и защищенности.
Основная задача этого письменного стола – лаконично вписаться в интерьер гостиной в классическом стиле, что выполнено благородно и органично благодаря использованию традиционных форм и продолжению общей стилистики интерьера. В удобном письменном столе сочетается классическая теплая гамма древесины и легкая изысканность и прямолинейность неоклассицизма. Строгие пропорции, благородный, но ненасыщенный декор письменного стола делает его уютным и комфортным украшением светлого интерьера гостиной.
Большой, просторный, но невероятно невесомый благодаря использованию белого цвета во всем интерьере, этот удобный письменный стол сочетает в себе и практичность, и лаконизм, благодаря удачной реализации основных принципов скандинавского стиля. Как лучший образчик такой стилистики, выполненный в белом цвете натуральных теплых материалов, с обитой текстилем столешницей, этот стол предоставляет максимум комфорта, свободы и пространства, а также свойственные скандинавскому стилю сдержанность, покой и естественность.
Более подробно об этих интересных особенностях использования скандинавского стиля в интерьерах можно узнать из статьи Скандинавский стиль согревает.