Варианты удобных письменных столов

В классическом стиле за многие поколения и эпохи его использования отточены до мелочей и все официально-торжественные настроения и удобство использования. Письменный стол массивного дубового исполнения со столешницей обтянутой зеленым сукном, весомо и солидно заявляет о статусе хозяина этого кабинета, для которого он как верный пес, не только охрана личного пространства, но и просто душевный, родной, удобный помощник во всех делах.

Такие экземпляры письменных столов с одинаковой вероятностью можно встретить и в домах-музеях русских классических писателей 19 века, и в интерьерах кремлевских кабинетов эпохи советских лидеров и партсобраний, но и поныне такая мебель является безусловно одним из самых удобных вариантов письменного стола – и по функциональности, и по созданию соответствующего рабочего настроения в кабинете.