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Варианты удобных письменных столов

Перла Вереника Перла Вереника
MOBİLYA TASARIMI, İki İç Mimar İki İç Mimar Рабочий кабинет Письменные столы
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Неотъемлемый и главный элемент каждого рабочего места – и дома, и в офисе, скромный или роскошно-основательный, лаконичный или огромный, массивный или изящный, письменный стол может быть разным, но обязательно должен быть в рабочем кабинете. 

Дуб под зеленым сукном

Офис в старинном московском особняке, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Рабочий кабинет Письменные столы
Irina Tatarnikova

Офис в старинном московском особняке

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

В классическом стиле  за многие поколения и эпохи его использования отточены до мелочей и все официально-торжественные настроения и удобство использования. Письменный стол массивного дубового исполнения со столешницей обтянутой зеленым сукном, весомо и солидно заявляет о статусе хозяина этого кабинета, для которого он как верный пес, не только охрана личного  пространства, но и просто душевный, родной, удобный помощник во всех делах. 

Такие экземпляры письменных столов с одинаковой вероятностью можно встретить и в домах-музеях русских классических писателей 19 века, и в интерьерах кремлевских кабинетов эпохи советских лидеров и партсобраний, но и поныне такая мебель является безусловно одним из самых удобных вариантов письменного стола – и по функциональности, и по созданию соответствующего рабочего настроения в кабинете.

Сибариты тоже пишут

Частный дом Минская обл. Angelika Moroz interior design Рабочий кабинет в классическом стиле
Angelika Moroz interior design

Частный дом Минская обл.

Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design

Укромный рабочий уголок оборудован всем, что необходимо и для работы, и для творческого вдохновения. Компактный деревянный письменный столик – сдержанный, но уютный, идеально реализует элегантный интерьер в английском стиле и вписывается во все характерные для настоящего джентльмена атрибуты. 

Основным преимуществом этого письменного столика как традиционного образца мебели в классическом английском стиле является теплая натуральность древесины с минимальной обработкой. Обычно такую мебель полируют или натирают воском, чтобы сохранить и акцентировать естественную текстуру дерева. Такая мебель как коньяк, ценится еще больше с увеличением ее возраста, состаренная и благородная, она придает интерьеру неповторимый шик и уют.

Великосветская переписка

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Рабочий кабинет в классическом стиле
Privilege Design

Дом в Песочном

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

Изысканно белый, обильно декорированный, основательный, но нежный – такой письменный стол напоминает скорее о переписке в формате Я к вам пишу, чего же боле… , чем о рабочих документах, договорах и бухгалтерских таблицах. Но ведь у каждого хватит в душе места для прекрасного и хочется свое рабочее место сделать не только удобным, но еще и индивидуальным, чтобы чувствовать себя полностью реализованным не только в результатах, но и в процессе своего труда. Использовать такой письменный стол можно для любых занятий – от чтения книг, до написания поэм, главное что он безусловно комфортный, стильный  и неординарный.

Свежие идеи

homify Рабочий кабинет в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Лицом к рассвету, навстречу солнцу и свежести, простота и открытость главные настроения этого рабочего места с белым легким письменным столом – как будто растворяющемся в белом цвете интерьера и в потоках света со всех сторон. Вдохновение и творческая идея – это все такие редкие и свободные птицы, что нет смысла искать их за толстыми стенами и стандартными формами канцелярского стиля, взгляните в небо, вдохните ветер, а письменный стол – просто поможет разместить лист бумаги и карандаш на краю крыши, чтобы успеть схватить и записать нужный момент, точный штрих.

Удобный письменный стол прекрасен сам по себе и как часть общего интереснейшего проекта Пентхауз для скульптора от студии ANTON MEDVEDEV INTERIORS.

Стол-бюро

Varis, TAIMO TAIMO Рабочий кабинет Письменные столы
TAIMO

TAIMO
TAIMO
TAIMO

Этот колоритный экземпляр демонстрирует все  внешнее своеобразие такого вида мебели, как столы-бюро. Изначально слово бюро означало особый вид тонкой кожи, которая использовалась для отделки внутренней части стола. Позже такие столы стали делать без кожаной отделки, но теплая древесина и удобное наполнение множеством больших и малых ящичков уже на протяжении нескольких веков  делает этот предмет мебели уютным дополнением рабочих кабинетов. 

Стол-бюро, выполненный в классическом стиле, изящный и  компактный, создает  обособленное пространство, располагающее к сосредоточенному погружению в рабочий процесс, к вдумчивому творчеству и уединенному отдыху с любимой книжкой.

Эксперименты кубизма в классике

Белое золото Premier Dekor Рабочий кабинет в классическом стиле
Premier Dekor

Белое золото

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Простая, четкая геометрия форм придает массивному деревянному столу в  классическом интерьере кабинета новое звучание кубизма в стиле абстрактных картин Пабло Пикассо. Помимо практических функций этот удобный письменный стол несомненно является визуальным и стилевым центром белого интерьера комнаты, задавая эмоционально-волевой тон звучания. 

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Легкость форм и плавность линий

MOBİLYA TASARIMI, İki İç Mimar İki İç Mimar Рабочий кабинет Письменные столы
İki İç Mimar

İki İç Mimar
İki İç Mimar
İki İç Mimar

Письменный стол немного футуристического дизайна, выполненный из гладких, приятных на ощупь и легких современных материалов, сочетает в себе компактность и вместительность. Продуманные конструкторские решения, детальная проработка пространства позволяет реализовать  на малой площади задачи размещения всех необходимых для работы предметов.

Исключительная простота

homify Рабочий кабинет Письменные столы
homify

homify
homify
homify

Что такое письменный стол – всего лишь горизонтальная поверхность для листка бумаги. В стиле минимализма этого более чем достаточно и действительно, такая философия предметов интерьера позволяет создавать удивительные по своей чистой простоте и легкости предметы. Когда берется предмет и снимается с него все лишнее, наросты времени и традиций, стилей и прихотей – остается идеально тонкая, полупрозрачная конструкция, красивая именно своей забытой простотой и искренностью.

Овальный стол из овального кабинета?

Кабинет studio forma Рабочий кабинет в классическом стиле
studio forma

Кабинет

studio forma
studio forma
studio forma

Нотки буржуазно-солидного настроения придает интерьеру особый американский акцент овального письменного стола. Как будто зашедший в гости из репортажей New-York Times обитатель овального кабинета, этот удобный письменный стол как  образчик колониального американского стиля привносит в образы  интерьера традиционной западной практичности,  стабильной обеспеченности и защищенности.

Кабинет в гостиной

Гостиные, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Гостиная в стиле модерн
Елена Овсянникова

Гостиные

Елена Овсянникова
Елена Овсянникова
Елена Овсянникова

Основная задача этого письменного стола – лаконично вписаться в интерьер гостиной в классическом стиле, что выполнено благородно и органично благодаря использованию  традиционных форм и  продолжению общей стилистики интерьера. В удобном письменном столе сочетается классическая теплая гамма древесины и легкая изысканность и прямолинейность неоклассицизма. Строгие пропорции, благородный, но ненасыщенный декор  письменного стола делает его уютным и комфортным украшением светлого интерьера гостиной. 

Идеально белый

Рабочий кабинет в городской квартире Андреев Александр Рабочий кабинет Письменные столы
Андреев Александр

Рабочий кабинет в городской квартире

Андреев Александр
Андреев Александр
Андреев Александр

Большой, просторный, но невероятно невесомый благодаря использованию белого цвета во всем интерьере,  этот удобный письменный стол сочетает в себе и практичность,  и лаконизм, благодаря удачной реализации основных принципов скандинавского стиля. Как лучший образчик такой стилистики, выполненный  в белом цвете натуральных теплых материалов, с обитой текстилем столешницей,  этот стол предоставляет максимум комфорта, свободы и пространства, а также свойственные скандинавскому стилю сдержанность, покой и естественность.

Более подробно об этих интересных особенностях использования скандинавского стиля в интерьерах можно узнать из статьи Скандинавский стиль согревает.

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