Невероятная мебель из будущего

Без экспериментов и творчества нет развития, поэтому и в разработке мебели дизайнеры неизменно движутся вперед, зачастую обгоняя свое время в применении новых материалов и их сочетаний, в использовании новых фактур и форм предметов, совершенствуя эргономику и стилистику.
В таком футуристическом пространстве даже обычный город за стеклянной стеной не нарушает ощущения путешествий во времени и космосе. Космо-стиль, выдержанный в каждом элементе интерьера полностью переносит нас в фантастические миры будущего. В предметах мебели нет ни одной привычной детали. Волнообразные спинки ярких диванов, кресла эргономично-округлых форм, ассиметричные столики, словно утопающие в белой траве высокого ворса ковра. Архитектурные формы, предметы интерьера, вся организация пространства живет по своим правилам, и эта светлая квартира кажется космическим кораблем, зависшим в небе над городом.
Если вам кажется, что в будущем не будет места и времени для красоты и роскошных предметов, то этот интерьер яркого арт-деко стиля дает полностью обратное представление о возможностях совмещения декоративности и космической абстрактности форм. Оказывается и массивная кровать с высоким изогнутым изголовьем, украшенная глянцем черной кожаной обивки, может иметь вполне футуристическое настроение и сочетаться с элементами космической невесомости в виде парящих в воздухе окружностей светильников. Арт-деко в футуристичном настроении смотрится еще более дерзким, сочным, смело акцентируя настроения роскоши и изящества, комфорта и индивидуальности.
Квартирный вопрос
Дети, их яркие мечты и безграничная фантазия, нацеленная в радостное после-после завтра, как никто другой способны воспринять мебель из будущего в пространстве детской комнаты, органично включив эту стилистику в свою повседневную жизнь. Светлая и просторная, легкая и яркая благодаря сочетанию синего и фиолетового на белом фоне, такая комната словно создана для того, чтобы с детства пробуждать фантазию, будить желание и решимость думать и изобретать. Простор и свобода, свежесть настроения этой комнаты выражается в каждом предмете мебели – взлетные полосы полок настенных модулей зовут ввысь, эргономично-удобные стулья, широкие столы возле светлых окон.
Этот лаконичный журнальный столик от студии SOS-DESIGN представляет собой большой эксперимент по сочетанию форм и текстур. Тепло светлой древесины в основании столика отделяется от прозрачной поверхности из органического стекла тонким легким листом отполированного до стального блеска алюминия. Футуристическое сочетание искривленных пространств формирует неординарность этого предмета как образца мебели из будущего, использующего актуальные законы физики и геометрии для создания новых форматов обыденных вещей.
Теплая текстура и узор древесины в сочетании с серым камнем стен зовет к простоте природы. Холодность скоростного ритма жизни и сейчас, и в будущем наверное тоже тяготит живую душу и просит простых природных вещей в интерьере – кубические деревянные табуреты и стол-лавка в сочетании с необработанной древесиной стеновых панелей подают этот интерьер как явное преимущество природы над технологией. Не нужны сложные формы и решения, когда есть настоящее.
Прозрачные полки стеклянного модуля как витраж наполнены цветом полупрозрачных, полусветящихся на солнце цветных камней и наполняют комнату тонкими нотами тихой мелодии игры стекла и света. Современные технологии построения стеклянных полок в устойчивые модули, в сочетании с фактурной штукатурной стен, раковинами и камнями создают в интерьере комнаты ощущение наполненности пространства движением свежего морского бриза, легкого и звонкого, солнечного и теплого.
Более подробно о стилевых решениях этого оригинального проекта можно прочитать в статье Крымская квартира в стиле Малибу
Стиль конструктивизма родился в искусстве и развивается на стыке настоящего и будущего, стремясь воплотить в жизнь наиболее перспективные идеи и разработки дизайна. Дополнительным преимуществом методов конструктивизма в разработке новых форм мебели является его стремление к функциональной актуализации каждого элемента и очищению от лишнего. Таким образом даже простой стул в стиле конструктивизма приобретает оригинальность благодаря лаконичному сочетанию удобства и простоты. В целевой функциональности задействованы все составляющие: свойства материалов, цвет, фактура и геометрические пропорции форм.
Что из себя может представлять идеальный кинозал? Возможно это будет как раз такая медиа комната, оборудованная под ваш вкус мебелью из будущего и последними новинками техники?… Ведь что может быть удобнее, чем погружаться полностью в сюжет фильма, расслабленно отдыхая в кресле идеальной формы, в полной уединенности или в кругу своих друзей. В такой медиа-комнате мебель подчеркивает индивидуальный стиль и характер хозяина, соответствуя именно его представлениям о комфортном отдыхе.
Конструкция такого стола, хотя и находится в обычном пространстве обычной прямоугольной комнаты, подчиняясь художественному воображению нестандартного мышления противоречит прямолинейности и оспаривает привычное понимание формы. Выполняя функциональную роль стола, такой предмет в интерьере тем не менее гораздо более интересен с точки зрения преобразования пространства, трансформации вертикали в изгиб линий и сочетание плоскостей.
Базовыми принципами эргономики рабочего места является обеспечения комфорта и минимальных нагрузок на организм. Долгое пребывание сидя за рабочим столом оказывает огромное влияние на весь организм человека – напрягается позвоночник, мышцы, зажимаются нервных окончания. Поэтому особое внимание должно уделяться форме спинки у кресла за рабочим столом, она должна как можно лучше соответствовать изгибам спины человека, поддерживать и перераспределять равномерно нагрузку.
Белый комплект для рабочего кабинета является прекрасным примером мебели, в которой продумана и идеально выполнена каждая деталь. Простота форм достигнута за счет идеальной лаконичности и функциональности. Форма стула и стола в сочетании друг с другом создают целостный комплекс рабочего места. Изогнутая спинка стула дает устойчивую опору для спины, ящики для мелочей и документов, расположенные в нишах целостной конструкции стола позволяют разгрузить поверхность стола от лишних предметов.