Невероятная мебель из будущего

Прозрачные полки стеклянного модуля как витраж наполнены цветом полупрозрачных, полусветящихся на солнце цветных камней и наполняют комнату тонкими нотами тихой мелодии игры стекла и света. Современные технологии построения стеклянных полок в устойчивые модули, в сочетании с фактурной штукатурной стен, раковинами и камнями создают в интерьере комнаты ощущение наполненности пространства движением свежего морского бриза, легкого и звонкого, солнечного и теплого.

Более подробно о стилевых решениях этого оригинального проекта можно прочитать в статье Крымская квартира в стиле Малибу