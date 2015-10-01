Дизайн-проект в стиле романтичной готики

Проект трехкомнатной квартиры в ЖК «Дом в Сокольниках» порадует вас нетрадиционным стилистическим решением для семейного интерьера. Ощущение средневековой готики, которую дизайнеры аккуратно совместили с современной трендовой мебелью и подходящей цветовой гаммой, может по праву считаться очень оригинальным подходом в дизайне квартир.

Заказчики хотели создать атмосферу роскоши в современной ее интерпретации, поэтому в итоге речь зашла о варианте классического дизайна интерьера с определенной тематикой. Для декора была выбрана особая цветовая гамма, основанная на сливовом, черном и нескольких синих оттенках: морском, сиреневом и лавандовом. Вместе с почти средневековым настроением, которое во многих местах обыграно в глянцевом свете, квартира получилась нестандартная, очень характерная и совсем не похожая на остальные.