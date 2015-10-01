Дизайн-проект в стиле романтичной готики

Проект трехкомнатной квартиры в ЖК «Дом в Сокольниках» порадует вас нетрадиционным стилистическим решением для семейного интерьера. Ощущение средневековой готики, которую дизайнеры аккуратно совместили с современной трендовой мебелью и подходящей цветовой гаммой, может по праву считаться очень оригинальным подходом в дизайне квартир.
Заказчики хотели создать атмосферу роскоши в современной ее интерпретации, поэтому в итоге речь зашла о варианте классического дизайна интерьера с определенной тематикой. Для декора была выбрана особая цветовая гамма, основанная на сливовом, черном и нескольких синих оттенках: морском, сиреневом и лавандовом. Вместе с почти средневековым настроением, которое во многих местах обыграно в глянцевом свете, квартира получилась нестандартная, очень характерная и совсем не похожая на остальные.
Сочетание нескольких стилистических направлений в этом интерьере позволяет каждый раз придумывать новую историю для данного интерьера, представляя себя либо коронованными особами в замке, либо благородными владельцами французского шато. Сливовый цвет постельного белья добавляет синему интерьеру особой драматичности, ровно как и частое использование угольно-черного оттенка.
Главными декоративными элементами являются отражающие поверхности — солнечный свет играет с глянцевым абажуром, резной позолоченной рамой и светящимся изголовьем, делая эти предметы центром всей композиции.
Гостиная открытого плана в этой квартире подразумевает наличие и большой парадной столовой у окна, которая оставляет больше места на кухне для практичной зоны. Последняя как раз по той же самой причине оформлена в стиле минимализм, тогда как гостиная остается верна готическому настроению и фиолетовым тонам.
Для уравновешивания общей тематической стилистики интерьера и современных тенденций для дизайна этой комнаты была выбрана классическая европейская мебель, но отдельные элементы и цветовая гамма позволяют нам вновь представить себя героями романа о Средневековье.
Столовая в проекте рассчитана на 8 персон, что серьезно расширяет возможности обычной трехкомнатной квартиры для приема гостей. В этом интерьере особенно следует обратить внимание на тон древесины, используемый в отделке и мебели. Оттенок дерева венге особенно удачно сочетается с выбранной темой и использован повсюду — паркет, буфеты, столовая группа и двери по всей квартире подобраны в одном цвете.
Ванная комната с нестандартной планировкой и интересной отделкой крупными плитами и мозаикой выглядит в полумраке совершенно необычно. Настенные светильники в виде подсвечников — излюбленный прием дизайнера в этом проекте — вы увидите и в спальне, и в коридоре, и в этой ванной комнате. Целью в дизайне интерьера последней было создание настроения комнаты с каменными стенами, какими ранее всегда и были ванные.
Ощущение «другого мира» или просто другого времени явно присутствует в этом проекте, в каждом его уголке и интерьере, включая изящную ванную комнату.
Коридор, который находится между небольшой прихожей и гостиной, имеет эффектную акцентную стену, украшенную венецианской штукатуркой в голубом цвете. Большое напольное зеркало с крупной резной рамой и симметричная подсветка позволяют сделать это место одновременно декоративным и практичным в дизайне коридора.
Здесь мы можем заметить, что как и синяя цветовая гамма и тон венге, повсюду в интерьере прослеживается эффект золочения. Рамы для зеркал и картин, светильники, венецианская штукатурка, мозаика в ванной и даже отделка пола — все эти элементы имеют небольшие или яркие эффекты с оттенками золота, в целом создающие образ старинного роскошного интерьера.
Специально для вас на homify:
— Универсальный декор для кухни;