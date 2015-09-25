Как подготовить квартиру к приходу осени

Наступила осень, и нужно подготовиться к холодному и неуютному времени года. Для начала, необходимо привести в порядок квартиру. За летний отдых в ней наверняка скопилось куча пыли и хлама. Не поленитесь и почистите ковры, шторы и обивку мягкой мебели от летней пыли. К тому же, осень – это последняя возможность перед зимой помыть окна. И конечно же, стоит убрать лишние вещи с балкона и освободить место для зимних принадлежностей. Иначе все вместе там не поместится.

Следующий этап – утепление. После уборки необходимо задуматься об утеплении квартиры, да и себя любимого. Утеплить окна, купить парочку пледов, немного теплых вещей.

Сделать пищевые заготовки на зиму. Вам будет приятно зимними вечерами лакомиться вместе с семьей летними закрутками.

А чтобы было тепло не только телу, но и душе, рекомендуем Вам обновить квартиру к осеннему периоду различным сезонным декором. Осень – это период года, когда на улице становится нежарко и красиво, золотые оттенки преобладают в природе, мелкий дождик барабанит по наружным стеклам и действует усыпляюще, а в доме приятно пахнет свежей вкусной ароматной выпечкой с летними фруктами и корицей. Хорошо в такое время посидеть на диване или на подоконнике, завернувшись в теплый плед, с кружкой чего-нибудь вкусного и горячего, и почитать любимую книгу или просто помечтать. Осень – это время раздумий, время осознаний и размышлений о вечном. Создать уют в квартире в это время года необходимо, но делать это нужно в соответствии с определенными правилами. В этой статье мы постараемся перечислить основные правила осеннего домашнего уюта и поможем Вам создать комфортное гнездышко для ожидания зимнего периода.