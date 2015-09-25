Как подготовить квартиру к приходу осени

Наступила осень, и нужно подготовиться к холодному и неуютному времени года. Для начала, необходимо привести в порядок квартиру. За летний отдых в ней наверняка скопилось куча пыли и хлама. Не поленитесь и почистите ковры, шторы и обивку мягкой мебели от летней пыли. К тому же, осень – это последняя возможность перед зимой помыть окна. И конечно же, стоит убрать лишние вещи с балкона и освободить место для зимних принадлежностей. Иначе все вместе там не поместится.
Следующий этап – утепление. После уборки необходимо задуматься об утеплении квартиры, да и себя любимого. Утеплить окна, купить парочку пледов, немного теплых вещей.
Сделать пищевые заготовки на зиму. Вам будет приятно зимними вечерами лакомиться вместе с семьей летними закрутками.
А чтобы было тепло не только телу, но и душе, рекомендуем Вам обновить квартиру к осеннему периоду различным сезонным декором. Осень – это период года, когда на улице становится нежарко и красиво, золотые оттенки преобладают в природе, мелкий дождик барабанит по наружным стеклам и действует усыпляюще, а в доме приятно пахнет свежей вкусной ароматной выпечкой с летними фруктами и корицей. Хорошо в такое время посидеть на диване или на подоконнике, завернувшись в теплый плед, с кружкой чего-нибудь вкусного и горячего, и почитать любимую книгу или просто помечтать. Осень – это время раздумий, время осознаний и размышлений о вечном. Создать уют в квартире в это время года необходимо, но делать это нужно в соответствии с определенными правилами. В этой статье мы постараемся перечислить основные правила осеннего домашнего уюта и поможем Вам создать комфортное гнездышко для ожидания зимнего периода.
Одной из самых прекрасных и уютных вещей в этом мире является камин. И неважно, будет это шикарный камин из декоративного камня или небольшая кирпичная печка – важны тепло и огонь, которые он дает. Смотреть бесконечно можно, как говорится, на три вещи: на огонь, на воду и на то, как работают другие. Шутки шутками, но огонь действительно завораживает, ведь это стихия в чистом первозданном виде. Смотреть на огонь можно долго и непрерывно, огонь дарит ощущение тепла и комфорта, который так важен холодными осенними вечерами. А деревянные поленья для растопки камина также послужат отличным дополнительным декором в комнате, создавая ощущение деревенского уюта.
Шишки – это один из традиционных осенних элементов. С раннего детства мы в детском саду и школе мастерили осенью поделки из шишек. Собирали и коллекционировали их, красили и создавали новые удивительные декоративные вещи из них. Сейчас мы предлагаем Вам заняться тем же. Почувствуйте себя снова детьми, соберите на улице красивых шишек и смастерите что-нибудь по-настоящему осеннее. Это может быть венок из шишек на входную дверь, украшение для обеденного стола или самые разнообразные подсвечники. Ваша фантазия Ваш главный помощник в этом нелегком, но увлекательном деле. Удачи!
Свечи являются чуть ли не основной квинтэссенцией осеннего настроения. Свечи придают вечерней комнате таинственного и мистического освещения. Ведь осенью так хочется верить в магию и чудеса. Вообще, необычное и мягкое освещение создает осенью правильное и уютное настроение, хочется закутаться в теплый плед и наблюдать за горящей свечей. Свечи тоже являются носителем огня – той самой стихии, которая пробуждает в нас ощущения комфорта и тепла. Поставьте несколько свечей на полки, столы и подоконники – изменится даже внешний вид комнаты, в ней сразу станет уютнее. Хотите создать мистическое или романтическое настроение? Просто зажгите немного свечей и красиво расставьте их по комнате – результат превзойдет все Ваши ожидания.
Подробнее о свечах, как об элементах декора, Вы можете прочитать в этой статье.
Подсвечники также выполняют определенную роль в создании уютной осенней атмосферы в доме. Да и сами подсвечники могут быть абсолютно разными, из разных материалов, разных форм и размеров. В наши дни даже отдельно стоящий подсвечник, без свечи, может быть оригинальным элементом декора и отличным украшением осенней комнаты. Как писалось выше, осенний подсвечник может быть создан лично Вами из подручных осенних материалов, таких как шишки, золотистые листья (ими можно обклеить прозрачные бутылочки или банки), веточки, желуди и прочие осенние уличные находки. Также можно использовать засушенные овощи и фрукты.
Необычное освещение – залог уютной атмосферы в комнате. Думаю, каждый в своей жизни мечтал о красивой гирлянде, как о дополнительном источнике освещения. Не те, что украшают наши дома под новый год, а одноцветные, с мягким и теплым светом. Такая гирлянда, опутавшая балки на потолке, повешенная на стену или запутавшаяся в изголовье кровати – привнесет в комнату мягкого и уютного света, теплого как осеннее солнце. А таинственное полумрачное освещение комнаты сделает ее магической и романтичной.
Привнести уюта в дом можно самодельными светильниками из подручных средств. В ход пойдет все: картон, проволока, необычные бутыли, банки, цветная бумага, уличные находки и многое другое. С помощью фантазии и ручного труда можно получить совершенно очаровательные и оригинальные светильники, которые поднимут Вам настроение в самый дождливый и ненастный осенний день.
Отлично подходит под осеннюю тематику стиль интерьера кантри. Натуральные материалы, светлые и теплые оттенки в интерьере, уютные обивки на диванах и креслах, симпатичные шторы и другие особенности стиля – все это создает неповторимое сочетание деревенского шарма и осеннего уюта. Главное в этом стиле – передать теплоту. Тепло должно исходить от всего дизайна интерьера, от каждой мелочи в комнате.
Студия Татьяны Ивановой создала этот интерьер в духе золотистой осени. Тут и осенние плоды, и уютные пледы, и классическое кресло-качалка. А бревенчатые стены и мебель в стиле кантри только подчеркивает это ощущение осеннего настроения.
Больше подушек, еще больше! Последним нашим наставлением будет совет: не экономьте на подушках и пледах. Они тоже создают ощущение тепла и комфорта в осеннем интерьере дома. Множество подушек, больших и маленьких, и парочка пледов, небрежно брошенных на диван – вот залог уюта в Вашей гостиной комнате. Подушки и пледы, кстати, можно сделать самому. Из всяких материалов, типа: вязальных ниток, ненужных лоскутков и даже из пушистых комочков меха. Вещи, созданные Вами, будут греть холодной осенью даже лучше, чем покупные. Потому что в такие вещи вкладывается частичка Вашей души.