Квартира для холостяка

Как выглядит квартира на одного человека? В чем ее отличие от семейной или квартиры для пары? На чем можно сэкономить и какие плюсы холостяк может найти для себя в единоличном владении всей площадью?
Студия дизайна Ирины Комиссаровой нашла блистательные ответы на все эти вопросы и создала дизайн-проект на основе личных предпочтений заказчика и собственного профессионального видения.
Приоритеты во вкусах заказчика были расставлены еще на первой встрече с дизайнером. Интерьер должен был стать современным и ярким, а мода должна была уступить традиционной эстетике любимых натуральных цветов — винного марсала, коричневого и зеленого. При этом квартира имеет мощную технологическую начинку, смесь стилей от лофта до минимализма и очень своеобразный характер, полностью отражающий стиль жизни владельца — современный и со вкусом.
В отделке предпочтение отдано качественным материалам и фактурам. Так, в гостиной появился кожаный диван и столик из кованого железа и стекла, а по всей квартире использованы лишь натуральные ткани.
Большое внимание уделено подсветке самых различных форм, которые позволяли еще больше подчеркнуть разнообразие текстур, рельефов и блеск глянцевых поверхностей во всех интерьерах проекта.
Основной задачей стало планировочное решение квартиры в соответствие со всеми пожеланиями заказчика, так как изначальная планировка была не очень удачной и не могла удовлетворить все нужды владельца квартиры.
На этой кухне мы видим и другую сторону проекту — декоративную. Парящая за счет подсветки кухня Lube Cucine с подвесными нижними модулями очень элегантно сочетается с зоной мини-бара при столовой, которая была одним из главных пожеланий. RGB-подсветка коллекции крепких напитков превратила ее в настоящую сокровищницу всего проекта.
Из предложенных нескольких вариантов планировки заказчик выбрал самый интересный и нестандартный. В итоге на месте прошлой пятиугольной спальни оказалась кухня, столовая и гостиная, а на лоджии разместилась личная библиотека. А за счет коридоров и холлов была увеличена площадь ванной и спальни.
Во всем дизайн-проекте были заимствованы различные декоративные приемы из стиля модерн, лофт, традиционного восточного минимализма и атмосферы хорошего британского паба. Все вместе эти стили помогли создать очень уютную квартиру в теплых тонах, при этом максимально современную, как модные лофты.
Кроме перепланировки всех основных пространств квартиры было также желание добавить отдельную комнату для домашнего кинотеатра с проектором, которая бы имела профессиональную звукоизоляцию и позволяла в ночное время не ограничивать себя в громкой музыке и просмотре боевиков.
В квартире также предусмотрено два шкафа-купе длиной по 3 метра каждый, а также отдельная гардеробная при холле. Некоторые детали, например, такие, как дверь-невидимка от Barausse в ванной или алый ковер в медиа-комнате, позволяют сделать удобный интерьер еще и эффектным.
Продуманная планировка, грамотные технические решения, тщательный подбор мебели и всего оборудования, внимание к мельчайшим деталям отделки и декорирования — только все эти факторы, сложенные вместе, позволили получить результат, достойный владельца квартиры и впечатляющий его гостей.
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— Особняк, построенный с шиком и блеском;