Квартира для холостяка

Как выглядит квартира на одного человека? В чем ее отличие от семейной или квартиры для пары? На чем можно сэкономить и какие плюсы холостяк может найти для себя в единоличном владении всей площадью?

Студия дизайна Ирины Комиссаровой нашла блистательные ответы на все эти вопросы и создала дизайн-проект на основе личных предпочтений заказчика и собственного профессионального видения.