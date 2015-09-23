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Квартира для холостяка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Мужской микс., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
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Как выглядит квартира на одного человека? В чем ее отличие от семейной или квартиры для пары? На чем можно сэкономить и какие плюсы холостяк может найти для себя в единоличном владении всей площадью?

Студия дизайна Ирины Комиссаровой нашла блистательные ответы на все эти вопросы и создала дизайн-проект на основе личных предпочтений заказчика и собственного профессионального видения.

Гостиная

Гостиная. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Гостиная.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Приоритеты во вкусах заказчика были расставлены еще на первой встрече с дизайнером. Интерьер должен был стать современным и ярким, а мода должна была уступить традиционной эстетике любимых натуральных цветов — винного марсала, коричневого и зеленого. При этом квартира имеет мощную технологическую начинку, смесь стилей от лофта до минимализма и очень своеобразный характер, полностью отражающий стиль жизни владельца — современный и со вкусом.

Столовая

Вид на кухню. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Вид на кухню.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

В отделке предпочтение отдано качественным материалам и фактурам. Так, в гостиной появился кожаный диван и столик из кованого железа и стекла, а по всей квартире использованы лишь натуральные ткани.

Большое внимание уделено подсветке самых различных форм, которые позволяли еще больше подчеркнуть разнообразие текстур, рельефов и блеск глянцевых поверхностей во всех интерьерах проекта.

Вид на лоджию

Гостиная. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Гостиная.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Основной задачей стало планировочное решение квартиры в соответствие со всеми пожеланиями заказчика, так как изначальная планировка была не очень удачной и не могла удовлетворить все нужды владельца квартиры.

На этой кухне мы видим и другую сторону проекту — декоративную. Парящая за счет подсветки кухня Lube Cucine с подвесными нижними модулями очень элегантно сочетается с зоной мини-бара при столовой, которая была одним из главных пожеланий. RGB-подсветка коллекции крепких напитков превратила ее в настоящую сокровищницу всего проекта.

Кухня

Кухня. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Кухня.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Из предложенных нескольких вариантов планировки заказчик выбрал самый интересный и нестандартный. В итоге на месте прошлой пятиугольной спальни оказалась кухня, столовая и гостиная, а на лоджии разместилась личная библиотека. А за счет коридоров и холлов была увеличена площадь ванной и спальни.

Гостевой санузел

Гостевой санузел. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Гостевой санузел.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Во всем дизайн-проекте были заимствованы различные декоративные приемы из стиля модерн, лофт, традиционного восточного минимализма и атмосферы хорошего британского паба. Все вместе эти стили помогли создать очень уютную квартиру в теплых тонах, при этом максимально современную, как модные лофты.

Медиа-комната

Домашний кинотеатр- студия. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Домашний кинотеатр- студия.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Кроме перепланировки всех основных пространств квартиры было также желание добавить отдельную комнату для домашнего кинотеатра с проектором, которая бы имела профессиональную звукоизоляцию и позволяла в ночное время не ограничивать себя в громкой музыке и просмотре боевиков.

Ванная комната

Ванная. Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

Ванная.

Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Студия дизайна Ирины Комиссаровой

В квартире также предусмотрено два шкафа-купе длиной по 3 метра каждый, а также отдельная гардеробная при холле. Некоторые детали, например, такие, как дверь-невидимка от Barausse в ванной или алый ковер в медиа-комнате, позволяют сделать удобный интерьер еще и эффектным.

Продуманная планировка, грамотные технические решения, тщательный подбор мебели и всего оборудования, внимание к мельчайшим деталям отделки и декорирования — только все эти факторы, сложенные вместе, позволили получить результат, достойный владельца квартиры и впечатляющий его гостей.

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Особняк, построенный с шиком и блеском;

Дизайн интерьера медиа-комнаты и домашнего кинотеатра.

Виды столешниц
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