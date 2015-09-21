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Европейский таунхаус в Москве

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Таунхаус в Москве. Брутальная классика., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
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Европейская классика — это ощущение благородного дома, уюта и теплого очага, который даже в холодные зимы подарит вам лучшие дни в вашей жизни, независимо от происходящих событий на работе и в мире в целом. Дизайнер Ирина Онуфриенко со всей душой подошла к созданию именно такого дома для большой семьи в Москве, оформляя его с вниманием к деталям и одним большим и изысканном планом в декоре.

Современный таунхаус стал больше, чем просто приобретением жилой площади, и получил новый статус — «Дома с большой буквы».

Европейский микс

Кухня INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Кухня

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Европейский стиль в целом нельзя назвать достоянием одной нации — английской, французской или итальянской. Здесь есть даже нюансы, взятые из арабского мира и Средиземноморья, и колониальные традиции Востока. Мозаика на кухне, цветное стекло, изящная работа с кованым железом и расписной фарфор — все это не было придумано в Европе, но именно здесь собралось вместе, чтобы стать доступным каждой семье, мечтающей об идеальном и красивом доме.

Так кухня стала смесью прованса и Средиземноморья, где мозаика и ванильные оттенки классического гарнитура вместе составляют очень выгодную партию. На полу в комнате уложена керамическая плитка интересной и необычной формы соты. Ее тон варьируется по оттенкам, имитируя кустарную работу местного мастера по обжигу.

Планировка и пожелания хозяев

Гостиная. Фрагмент INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Гостиная. Фрагмент

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

На первом этаже расположились прихожая, холл, гостиная-столовая, кухня, постирочная, санузел и кладовая под лестницей. А на втором и третьем этажах — приватные помещения, такие как спальня хозяев и комната бабушки, ванная комната и детская комната с собственной ванной, а также библиотека с выходом на террасу.

Одним из желаний хозяев было расположение по дому достаточно большой коллекции картин. Требовался определенный тон стен под определенный образ, неброские обои для фокуса именно на предметах искусства и в целом интерьер, отражающий в своем настроении любовь к живописи.

Гостиная

Гостиная-столовая. Стеллаж. INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Гостиная-столовая. Стеллаж.

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

В таком случае, чтобы избежать скучной однотонности, на первом этаже дизайнеры использовали интересные структурные обои под покраску с рисунком маленькой ромбовидной клетки. Получилось изящно и практично, так как соответствует пожеланиям заказчика. А на полу первого этажа уложен керамогранит с искусной имитацией массивной доски, что сочетает в себе красоту и удобство в использовании. Стеллаж из натурального дерева в гостиной выполнен местным краснодеревщиком, а остальная мебель заказана в Китае.

Шоколадная спальня

Спальня хозяина INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Спальня хозяина

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Одна из спален в этом таунхаусе имеет собственную лоджию и оформлена в шоколадных тонах. Обои цвета желтого сорбета идеально подходят под общее настроение, осветляя комнату и добавляя ей ощущение простора, несмотря на главный темный цветовой акцент.

Солнечная спальня

Спальня хозяйки INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Спальня хозяйки

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Еще одна спальня находится на мансарде и декорирована элегантным сочетанием оттенков куркумы и шоколада. Цветное стекло люстры и изящный ансамбль из кованых прикроватного столика и лампы добавляет плавности интерьеру с обилием традиционной и массивной деревянной мебели.

Детская в морском стиле

Детская комната INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Детская комната

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Традиционная детская в морском стиле очень эффектно вписалась в интерьер мансарды. Синие шторы на треугольном окне стали парусами, а встроенный шкаф напоминает хранение на яхтах и кораблях. Сама кровать для мальчика создана в стиле небольшого катера, а обои с парусниками добавляют романтического антуража дальних странствий.

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Детская ванная комната

Ванная комната "лето" INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Ванная комната лето

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Оформление в стиле летнего цветущего луга в детской ванной комнате идеально поднимает настроение утром перед школой и позволяет красиво завершить бурные детские выходные. Сочетание небесно-голубого и салатового оттенка в керамической плитке к тому же является очень модным на международной дизайнерской арене.

Благодарности

Санузел. Фрагмент керамической плитки на полу. INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Санузел. Фрагмент керамической плитки на полу.

INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio
INTERIOR PROJECT studio

Как говорит дизайнер, хозяйка таунхауса активно участвовала в оформлении своего дома. Ирина Онуфриенко очень благодарна ей за сотрудничество и уважение, с которым она отнеслась к задумке проекта, ведь каждая деталь в проекте выдержана до мелочей и куплена согласна эскизу! Команда homify тоже благодарит дизайнера и хозяев за возможность написать об их доме и показать его нашим читателям.

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