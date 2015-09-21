Европейский таунхаус в Москве

Европейская классика — это ощущение благородного дома, уюта и теплого очага, который даже в холодные зимы подарит вам лучшие дни в вашей жизни, независимо от происходящих событий на работе и в мире в целом. Дизайнер Ирина Онуфриенко со всей душой подошла к созданию именно такого дома для большой семьи в Москве, оформляя его с вниманием к деталям и одним большим и изысканном планом в декоре.

Современный таунхаус стал больше, чем просто приобретением жилой площади, и получил новый статус — «Дома с большой буквы».