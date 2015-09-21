Европейский таунхаус в Москве

Европейская классика — это ощущение благородного дома, уюта и теплого очага, который даже в холодные зимы подарит вам лучшие дни в вашей жизни, независимо от происходящих событий на работе и в мире в целом. Дизайнер Ирина Онуфриенко со всей душой подошла к созданию именно такого дома для большой семьи в Москве, оформляя его с вниманием к деталям и одним большим и изысканном планом в декоре.
Современный таунхаус стал больше, чем просто приобретением жилой площади, и получил новый статус — «Дома с большой буквы».
Европейский стиль в целом нельзя назвать достоянием одной нации — английской, французской или итальянской. Здесь есть даже нюансы, взятые из арабского мира и Средиземноморья, и колониальные традиции Востока. Мозаика на кухне, цветное стекло, изящная работа с кованым железом и расписной фарфор — все это не было придумано в Европе, но именно здесь собралось вместе, чтобы стать доступным каждой семье, мечтающей об идеальном и красивом доме.
Так кухня стала смесью прованса и Средиземноморья, где мозаика и ванильные оттенки классического гарнитура вместе составляют очень выгодную партию. На полу в комнате уложена керамическая плитка интересной и необычной формы соты. Ее тон варьируется по оттенкам, имитируя кустарную работу местного мастера по обжигу.
На первом этаже расположились прихожая, холл, гостиная-столовая, кухня, постирочная, санузел и кладовая под лестницей. А на втором и третьем этажах — приватные помещения, такие как спальня хозяев и комната бабушки, ванная комната и детская комната с собственной ванной, а также библиотека с выходом на террасу.
Одним из желаний хозяев было расположение по дому достаточно большой коллекции картин. Требовался определенный тон стен под определенный образ, неброские обои для фокуса именно на предметах искусства и в целом интерьер, отражающий в своем настроении любовь к живописи.
В таком случае, чтобы избежать скучной однотонности, на первом этаже дизайнеры использовали интересные структурные обои под покраску с рисунком маленькой ромбовидной клетки. Получилось изящно и практично, так как соответствует пожеланиям заказчика. А на полу первого этажа уложен керамогранит с искусной имитацией массивной доски, что сочетает в себе красоту и удобство в использовании. Стеллаж из натурального дерева в гостиной выполнен местным краснодеревщиком, а остальная мебель заказана в Китае.
Одна из спален в этом таунхаусе имеет собственную лоджию и оформлена в шоколадных тонах. Обои цвета желтого сорбета идеально подходят под общее настроение, осветляя комнату и добавляя ей ощущение простора, несмотря на главный темный цветовой акцент.
Еще одна спальня находится на мансарде и декорирована элегантным сочетанием оттенков куркумы и шоколада. Цветное стекло люстры и изящный ансамбль из кованых прикроватного столика и лампы добавляет плавности интерьеру с обилием традиционной и массивной деревянной мебели.
Традиционная детская в морском стиле очень эффектно вписалась в интерьер мансарды. Синие шторы на треугольном окне стали парусами, а встроенный шкаф напоминает хранение на яхтах и кораблях. Сама кровать для мальчика создана в стиле небольшого катера, а обои с парусниками добавляют романтического антуража дальних странствий.
лето
Оформление в стиле летнего цветущего луга в детской ванной комнате идеально поднимает настроение утром перед школой и позволяет красиво завершить бурные детские выходные. Сочетание небесно-голубого и салатового оттенка в керамической плитке к тому же является очень модным на международной дизайнерской арене.
Как говорит дизайнер, хозяйка таунхауса активно участвовала в оформлении своего дома. Ирина Онуфриенко очень благодарна ей за сотрудничество и уважение, с которым она отнеслась к задумке проекта, ведь каждая деталь в проекте выдержана до мелочей и куплена согласна эскизу! Команда homify тоже благодарит дизайнера и хозяев за возможность написать об их доме и показать его нашим читателям.
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