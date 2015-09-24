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Коттедж в поселке Бенилюкс

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Домашний и современный коттедж, декорированный с учетом потребностей абсолютно каждого члена семьи — возможно ли это? Зачастую для дизайн-проекта выбирается один стиль, например, хозяйка очень любит ар-деко и в таком случае даже детская блестит софитами и становится полной ваз и зеркал.

Подход авторов этого проекта из студии Irina Krivtsova Design серьезно отличается от описанного примера. Здесь, благодаря долгим консультациям, удалось найти идеальный дизайн для каждого члена большой семьи, а цветовые гаммы под каждую комнату подбирались индивидуально, как и вся мебель.

Так этот проект стал средоточием сразу нескольких стилей, каждый из которых идеально подходит под функциональность того или иного помещения. Может быть, в этом и заключается дизайн будущего? Мультинациональный, адаптивный и эргономичный?

Арабский уют

Зона отдыха в восточном стиле homify
homify

Зона отдыха в восточном стиле

homify
homify
homify

Начиная по традиции с общественных зон первого этажа, мы находим теплые интерьеры с восточным уклоном, очень семейные и дружелюбные, рассчитанные на прием многочисленных гостей. На кухне — не только столовая группа, но и огромная лаунж-зона в полукруглом эркере, оформленная в терракотовых тонах.

Лестница в волшебный мир

Лестничный пролет homify
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Лестничный пролет

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homify
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Наверху находятся детские и спальня родителей, ванные комнаты и гардеробные. Подняться туда можно по просторной винтовой лестнице в парадном холле, украшенной особенно эффектным светильником, будто привезенным из какого-нибудь волшебного королевства. При этом интерьер остается современным и взрослым, хотя дети получают от него даже больше удовольствия.

Черно-белая столовая

Столовая homify
homify

Столовая

homify
homify
homify

Особенное настроение есть у еще одной комнаты для принятия гостей. Черно-белая столовая отличилась воздушными многослойными шторами в зоне полукруглого эркера, а весь декор будто направлен на фокусировании взгляда именно на этом красивом уголке.

Детская старшей дочери

Спальня старшей дочери homify
homify

Спальня старшей дочери

homify
homify
homify

Но настоящая сказка начинается тогда, когда мы переходим в детские комнаты. В доме живут две сестры, у каждой из которых есть своя комната. Для интерьера спальни старшей была выбрана сиреневая цветовая гамма с добавлениями оттенка слоновой кости и тематическим декором в виде бабочек.

В этой комнате тоже есть полукруглый эркер с несколькими окнами, которые очень красиво оформлены драпированными шторами, на фоне которых можно заметить и маленький читальный уголок.

Детская младшей дочери

Спальня младшей дочери homify
homify

Спальня младшей дочери

homify
homify
homify

В интерьере спальни второй дочери сразу видно, кто из двух девочек является младшей. Здесь — карамельное царство, полное волшебных единорогов. Оно особенно эффектно показывает характер маленького ребенка. Кровать с арабским альковом украшена текстильными сердечками, а аналогичный эркер с окнами расположен по ширине всей комнаты, что создает ощущение кельи в башне сказочного замка.

Детская ванная

Ванная младшей дочери homify
homify

Ванная младшей дочери

homify
homify
homify

У девочек в этом доме есть и собственная позитивная ванная, украшенная цветами и оформленная в белых тонах с использованием ярких цветов. Здесь натуральные оттенки василькового, красного и зеленого отлично подходят для дополнения спален обеих дочерей, которые оформлены преимущественно в сказочных розово-сиреневых тонах.

Игровая на втором этаже

Игровая зона на 2м этаже homify
homify

Игровая зона на 2м этаже

homify
homify
homify

Нельзя не упомянуть и большую игровую комнату, расположенную на втором этаже, которая позволяет сделать спальни девочек приватными пространствами, а все шумные игры вынести в большую и светлую комнату.

Здесь есть домашний кинотеатр и пианино, доска с мелом, множество игрушек и даже самая настоящая деревянная горка! Упорядочить все мелочи позволяют закрытые и открытые модули для хранения. А как же интересно принимать в этой комнате друзей!

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