Коттедж в поселке Бенилюкс

Домашний и современный коттедж, декорированный с учетом потребностей абсолютно каждого члена семьи — возможно ли это? Зачастую для дизайн-проекта выбирается один стиль, например, хозяйка очень любит ар-деко и в таком случае даже детская блестит софитами и становится полной ваз и зеркал.
Подход авторов этого проекта из студии Irina Krivtsova Design серьезно отличается от описанного примера. Здесь, благодаря долгим консультациям, удалось найти идеальный дизайн для каждого члена большой семьи, а цветовые гаммы под каждую комнату подбирались индивидуально, как и вся мебель.
Так этот проект стал средоточием сразу нескольких стилей, каждый из которых идеально подходит под функциональность того или иного помещения. Может быть, в этом и заключается дизайн будущего? Мультинациональный, адаптивный и эргономичный?
Начиная по традиции с общественных зон первого этажа, мы находим теплые интерьеры с восточным уклоном, очень семейные и дружелюбные, рассчитанные на прием многочисленных гостей. На кухне — не только столовая группа, но и огромная лаунж-зона в полукруглом эркере, оформленная в терракотовых тонах.
Наверху находятся детские и спальня родителей, ванные комнаты и гардеробные. Подняться туда можно по просторной винтовой лестнице в парадном холле, украшенной особенно эффектным светильником, будто привезенным из какого-нибудь волшебного королевства. При этом интерьер остается современным и взрослым, хотя дети получают от него даже больше удовольствия.
Особенное настроение есть у еще одной комнаты для принятия гостей. Черно-белая столовая отличилась воздушными многослойными шторами в зоне полукруглого эркера, а весь декор будто направлен на фокусировании взгляда именно на этом красивом уголке.
Но настоящая сказка начинается тогда, когда мы переходим в детские комнаты. В доме живут две сестры, у каждой из которых есть своя комната. Для интерьера спальни старшей была выбрана сиреневая цветовая гамма с добавлениями оттенка слоновой кости и тематическим декором в виде бабочек.
В этой комнате тоже есть полукруглый эркер с несколькими окнами, которые очень красиво оформлены драпированными шторами, на фоне которых можно заметить и маленький читальный уголок.
В интерьере спальни второй дочери сразу видно, кто из двух девочек является младшей. Здесь — карамельное царство, полное волшебных единорогов. Оно особенно эффектно показывает характер маленького ребенка. Кровать с арабским альковом украшена текстильными сердечками, а аналогичный эркер с окнами расположен по ширине всей комнаты, что создает ощущение кельи в башне сказочного замка.
У девочек в этом доме есть и собственная позитивная ванная, украшенная цветами и оформленная в белых тонах с использованием ярких цветов. Здесь натуральные оттенки василькового, красного и зеленого отлично подходят для дополнения спален обеих дочерей, которые оформлены преимущественно в сказочных розово-сиреневых тонах.
Нельзя не упомянуть и большую игровую комнату, расположенную на втором этаже, которая позволяет сделать спальни девочек приватными пространствами, а все шумные игры вынести в большую и светлую комнату.
Здесь есть домашний кинотеатр и пианино, доска с мелом, множество игрушек и даже самая настоящая деревянная горка! Упорядочить все мелочи позволяют закрытые и открытые модули для хранения. А как же интересно принимать в этой комнате друзей!
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