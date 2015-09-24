Коттедж в поселке Бенилюкс

Домашний и современный коттедж, декорированный с учетом потребностей абсолютно каждого члена семьи — возможно ли это? Зачастую для дизайн-проекта выбирается один стиль, например, хозяйка очень любит ар-деко и в таком случае даже детская блестит софитами и становится полной ваз и зеркал.

Подход авторов этого проекта из студии Irina Krivtsova Design серьезно отличается от описанного примера. Здесь, благодаря долгим консультациям, удалось найти идеальный дизайн для каждого члена большой семьи, а цветовые гаммы под каждую комнату подбирались индивидуально, как и вся мебель.

Так этот проект стал средоточием сразу нескольких стилей, каждый из которых идеально подходит под функциональность того или иного помещения. Может быть, в этом и заключается дизайн будущего? Мультинациональный, адаптивный и эргономичный?