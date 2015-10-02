Вдохновляющий хостел на Невском проспекте

Сегодня на homify ваш ждет интереснейший проект дизайна интерьеров хостела на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь и скандинавский минимализм, столь любимый Северной столицей, и европейская эклектика, и высокие потолки, и любовь к историческому прошлому, а также приятные цены.

Дизайн-студия LINEЙKA разработала этот проект хостела на основе старого кирпичного здания, которое было переоборудовано под жилые комнаты на 2—4 человека, с добавлением общей столовой и гостиной.