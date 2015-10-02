Вдохновляющий хостел на Невском проспекте

Сегодня на homify ваш ждет интереснейший проект дизайна интерьеров хостела на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь и скандинавский минимализм, столь любимый Северной столицей, и европейская эклектика, и высокие потолки, и любовь к историческому прошлому, а также приятные цены.
Дизайн-студия LINEЙKA разработала этот проект хостела на основе старого кирпичного здания, которое было переоборудовано под жилые комнаты на 2—4 человека, с добавлением общей столовой и гостиной.
Один из номеров хостела оформлен в белых тонах, где акцентным пятном является постельное белье цвета лазури от IKEA. Подобный ход отлично зарекомендовал себя для бюджетных ремонтов. Он позволяет сделать интерьер максимально адаптивным, ведь при смене всего одного элемента, меняется все настроение.
Главной же изюминкой этого номера является декоративная лестница, вносящая в интерьер атмосферу модного лофта. Вид из окна и высокие потолки — главная часть создаваемого антуража, и каждый из кусочков мозаики очень важен для формирования определенного образа.
Номер рядом оформлен в более теплой и спокойной цветовой гамме с использованием фиолетового и сливового оттенков. Тяжелые шторы дополняют интерьер разными красками, а деревянное изголовье до потолка выглядит здесь очень стильно.
Нестандартная планировка комнат в старом здании позволяет создать очень интересный, аутентичный проект хостела в центре города, в который туристы и приезжают за тем, что проникнуться особенной атмосферой.
Обратите внимание и на то, что многие оригинальные кирпичные стены были просто зачищены и окрашены, а окна заменены на новые пластиковые.
Не забывайте, что само название «хостел» подразумевает совместное и очень бюджетное проживание, поэтому здесь находятся и молодежные номера с двумя двухъярусными кроватями. Принцип оформления остается тот же — приятная цветовая гамма отделки, основанная на деревянном полу, белые стены для визуального увеличения комнат и яркое постельное белье для настроения.
Эта комната может похвастаться максимальной приватностью для каждого из четверых постояльцев, ведь между кроватями есть достаточно большие экраны, которые даже включают в себя встроенные шкафы и полочки для мелочей.
Эта прекрасная, светлая и очень современная кухня идеально подходит под описание концепции скандинавского дизайна. На основе старого здания, оригинальных стен и простых дизайнерских приемов создается очень практичное пространство в духе северных стран.
Посмотрите и на расположение модулей кухонного гарнитура — большая раковина стоит отдельно, так как процесс мойки посуды зачастую в хостеле проводится в совершенно разное время, и не должен мешать готовке на кухне.
Столовые группы представлены разноцветными складными стульями и раскладными столами, что дает возможность при небольшой заполненности сделать комнату еще более просторной.
Еще одна столовая находится в другой комнате с более современной обстановкой. Здесь приятно не просто позавтракать перед походами в музеи и на арт-выставки, но и выпить чашечку кофе с круассаном или съесть тирамису.
Высокие потолки и окна позволяют во всех интерьерах хостела использовать максимум солнечного света в интерьере, и все равно в питерском полумраке в самом здании остается какая-то тайна, разгадать которую можно, лишь посетив это интересное место.
Специально для вас на homify:
— Яркие цвета в маленькой квартире;