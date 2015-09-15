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Как новостройка стала Домом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
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Иногда, просматривая проспекты новостроек, можно подумать, реально ли сделать из пустой коробки что-то действительно красивое, при этом без избитых клише и в стиле современной жизни? Дизайнер Дмитрий Баринов создал этот проект в «ЖК АЭРОБУС» для семейной пары с красавицей-дочкой, предоставив нам доказательство того, что абсолютно любая площадь может стать Домом с большой буквы, если хозяева того захотят.

Изначально в квартире была предусмотрена открытая планировка и дизайнер сам решал, как разделить общественные и приватные пространства. Большие, практически панорамные окна из-за обилия солнечного света открывают простор для дизайнерской деятельности и декора, построенного на нюансах оттенков.

Гостиная до: голые стены

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

В проекте был выбор между тем, чтобы под эти два окна отвести две комнаты — гостиную и кухню, или же совместить в одной обе функции, а вторую отдать под спальню или детскую. Дизайнер и хозяева остановились на втором варианте, выбрав студийную планировку с символической перегородкой.

Гостиная после: в стиле модерн

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Так выглядит данная идея после реализации. Кухня образовалась в нише, на месте возможного коридора, который в данном случае вынесен в другую комнату, за кухней. Столовая разместилась ближе к гостиной, у них одинаково парадное напольное покрытие. Сама кухня утоплена в небольшую нишу, что позволяет при входе в комнату иметь вид лишь на столовую и гостиную.

Гостиная после: геометрический декор

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Этот интерьер в стиле минимализм построен на сочетании двух главных цветов — бежевого и черного, а также таких легких оттенках как слоновая кость, льняной и кремовый. Декор представлен практичными геометрическими конструкциями — нишами в стене, полочками над TV, символической перегородкой в азиатском стиле и многоуровневой подсветкой.

Главная спальня

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

В хозяйской спальне мы можем найти изящную нишу с алой подсветкой над TV-зоной. Вместе с акцентной стеной бордового цвета она эффектно создает гламурное настроение во всей спальне. Под главную спальню отведена меньшая комната, чем детская для дочери, которую вы увидите на следующей фотографии.

Детская

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Просторная детская имеет спальную, рабочую и гостевую зону, последняя из которых представлена в виде небольшого раскладного диванчика. Здесь можно поболтать с подружками или даже организовать пижамную вечеринку с ночевкой. В этой комнате главными цветами в декоре являются розовый и салатовый, в которые покрашены сразу стены напротив друг друга. Интересно, что светлый дизайн подойдет как маленькой девочке, так и старшекласснице, что позволяет сделать один капитальный ремонт, и затем лишь менять или добавлять декор со временем.

Ванная комната

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Ванная комната в этой квартире оформлена в стиле минимализм и имеет нестандартную планировку. Унитаз поместился в небольшой нише в дальнем углу комнаты, так как ванная имела лишь одно удачное место для расположения. Учитывать нестандартную планировку — одна из основных частей работы дизайнера, которая позволяет в любом случае взять максимум от своей квартиры.

Коридор

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

В коридоре — большой шкаф-купе размером с небольшую гардеробную, просторные проходы и один особенно интересный дизайнерский прием. Если вы визуально проследите метод кладки керамической плитки от входа в квартиру до дверей в спальни, вы увидите нестандартную композицию из двух материалов и бордюра. Так, маленькие детали делают квартиру оригинальной, даже если она выполнена в одном из самых трендовых и популярных стилей в дизайне интерьера.

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