Как новостройка стала Домом

Иногда, просматривая проспекты новостроек, можно подумать, реально ли сделать из пустой коробки что-то действительно красивое, при этом без избитых клише и в стиле современной жизни? Дизайнер Дмитрий Баринов создал этот проект в «ЖК АЭРОБУС» для семейной пары с красавицей-дочкой, предоставив нам доказательство того, что абсолютно любая площадь может стать Домом с большой буквы, если хозяева того захотят.

Изначально в квартире была предусмотрена открытая планировка и дизайнер сам решал, как разделить общественные и приватные пространства. Большие, практически панорамные окна из-за обилия солнечного света открывают простор для дизайнерской деятельности и декора, построенного на нюансах оттенков.