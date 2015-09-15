Как новостройка стала Домом

Иногда, просматривая проспекты новостроек, можно подумать, реально ли сделать из пустой коробки что-то действительно красивое, при этом без избитых клише и в стиле современной жизни? Дизайнер Дмитрий Баринов создал этот проект в «ЖК АЭРОБУС» для семейной пары с красавицей-дочкой, предоставив нам доказательство того, что абсолютно любая площадь может стать Домом с большой буквы, если хозяева того захотят.
Изначально в квартире была предусмотрена открытая планировка и дизайнер сам решал, как разделить общественные и приватные пространства. Большие, практически панорамные окна из-за обилия солнечного света открывают простор для дизайнерской деятельности и декора, построенного на нюансах оттенков.
В проекте был выбор между тем, чтобы под эти два окна отвести две комнаты — гостиную и кухню, или же совместить в одной обе функции, а вторую отдать под спальню или детскую. Дизайнер и хозяева остановились на втором варианте, выбрав студийную планировку с символической перегородкой.
Так выглядит данная идея после реализации. Кухня образовалась в нише, на месте возможного коридора, который в данном случае вынесен в другую комнату, за кухней. Столовая разместилась ближе к гостиной, у них одинаково парадное напольное покрытие. Сама кухня утоплена в небольшую нишу, что позволяет при входе в комнату иметь вид лишь на столовую и гостиную.
Этот интерьер в стиле минимализм построен на сочетании двух главных цветов — бежевого и черного, а также таких легких оттенках как слоновая кость, льняной и кремовый. Декор представлен практичными геометрическими конструкциями — нишами в стене, полочками над TV, символической перегородкой в азиатском стиле и многоуровневой подсветкой.
В хозяйской спальне мы можем найти изящную нишу с алой подсветкой над TV-зоной. Вместе с акцентной стеной бордового цвета она эффектно создает гламурное настроение во всей спальне. Под главную спальню отведена меньшая комната, чем детская для дочери, которую вы увидите на следующей фотографии.
Просторная детская имеет спальную, рабочую и гостевую зону, последняя из которых представлена в виде небольшого раскладного диванчика. Здесь можно поболтать с подружками или даже организовать пижамную вечеринку с ночевкой. В этой комнате главными цветами в декоре являются розовый и салатовый, в которые покрашены сразу стены напротив друг друга. Интересно, что светлый дизайн подойдет как маленькой девочке, так и старшекласснице, что позволяет сделать один капитальный ремонт, и затем лишь менять или добавлять декор со временем.
Ванная комната в этой квартире оформлена в стиле минимализм и имеет нестандартную планировку. Унитаз поместился в небольшой нише в дальнем углу комнаты, так как ванная имела лишь одно удачное место для расположения. Учитывать нестандартную планировку — одна из основных частей работы дизайнера, которая позволяет в любом случае взять максимум от своей квартиры.
В коридоре — большой шкаф-купе размером с небольшую гардеробную, просторные проходы и один особенно интересный дизайнерский прием. Если вы визуально проследите метод кладки керамической плитки от входа в квартиру до дверей в спальни, вы увидите нестандартную композицию из двух материалов и бордюра. Так, маленькие детали делают квартиру оригинальной, даже если она выполнена в одном из самых трендовых и популярных стилей в дизайне интерьера.
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