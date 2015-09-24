Ретро, гламур и колониальная экзотика

Американская практичность и европейская любовь к искусству идеально сочетаются в этом проекте на фоне нового коттеджного поселка. Студия дизайна Марины Терешиной «Mart.studio» создала на основе бетонной коробки загородный дом в стиле прерий для семейной пары с двумя детьми.
Основой для оформления интерьеров стал эко-стиль со спокойной цветовой гаммой и натуральными отделочными материалами. Помимо него в декор органично вплетены мотивы ретро, гламура и колониальной экзотики, отражающие предпочтения членов семьи. Каждое из дополнительных направлений строго ограничено и поэтому в целом проект кажется особенно сбалансированным и аккуратным.
Общая площадь коттеджа — 624,3 м², а сам он расположен на просторном участке с ровным рельефом. Кроме главного жилого дома построены гараж и гостевой дом, позволяющие насладиться комфортом проживания за городом. Все строения решены в едином стиле — с отделкой цоколя натуральным камнем, светлыми оштукатуренными стенами и черепичными крышами.
Интересным решением в архитектуре дома стали выносы крыши далеко за плоскость фасадов. Они оформлены снизу композитным материалом, имитирующим темное дерево. Такую комбинацию — дерево и камень с грубой фактурой — впоследствии повторно использовали в интерьерах, задав их стилистическую основу. Таким образом экстерьер и интерьер связаны единой концепцией в дизайне и стараются быть одним целым как «на показ», так и по сути.
Множество дизайнерских зон по всему дому позволяют сделать проект особенно оригинальным. Например, место в гостиной у камина, где яркий акцент в виде лазурного цвета делает светлый эко-интерьер современным и модным.
Первый этаж включает все необходимое для комфортной загородной жизни. Удобная входная зона с прихожей, гостевым санузлом и гардеробной переходит в единое пространство двусветной гостиной, столовой и кухни. Каждый «изгиб» планировки рассчитан именно под владельцев и согласован с ними.
Просторная кухня с эркером оформлена в стиле английских таунхаусов, где каждый сантиметр используется для организации хранения для большой семьи. Здесь глянцевые фасады особенно красиво подчеркивают панорамное освещение и обилие солнечного света в комнате.
В кухне рабочую зону организовали у эркерного окна — таким было пожелание хозяйки. Это решение — не самое простое в техническом отношении (перенос радиаторов, сложная форма столешницы), но оказалось очень выигрышным с точки зрения дизайна.
Дополнительно к кухне на первом этаже расположилась парадная столовая, в которой собираются все члены семьи, а иногда и гости. Эко-стиль в этой комнате реализован с помощью эксклюзивных материалов. Так, например, часть стен облицована уральским кварцитом, а «зона зимнего сада» представлена небольшой, но эффектной клумбой с подсветкой.
На третьем этаже блоки спален тоже находятся на разных высотных отметках. Выше всех — комната старшего сына с душевой и гардеробной. Пониже — гостевая спальня с санузлом. И далее — большой блок для родителей со спальней, ванной комнатой, гардеробной и тренажерным залом, а также детская с санузлом. Так у старшего сына появилось практически полностью автономное жилье, а спальня младшего приближена к родителям, но тоже может отличиться большой функциональностью из-за наличия индивидуального санузла. В мансарде размещена просторная игровая, куда приглашают друзей младшего ребенка и где устраивают детские праздники.
Хотя существующую планировку почти полностью сохранили, дом подвергся серьезным изменениям в ходе реконструкции. В первоначальном проекте цокольный и мансардный этажи рассматривались как нежилые, но в итоге врезанные окна дали возможность использовать все помещения дома с максимальной функциональностью. Дополнительная полезная площадь особенно ощущается во время приема гостей, так как на цокольном этаже разместили просторную бильярдную с баром, спа-зону с гидромассажным бассейном и сауной, которые с удовольствием используются каждый уик-энд.
Кабинет хозяина дома выполнен в очень уютном стиле кантри с использованием всех самых эффектных традиционных приемов. Обилие натурального дерева и кожи, а также общая цветовая гамма в шоколадных тонах позволяют чувствовать себя на рабочем месте максимально комфортно, что удается далеко на каждому.
Дизайнер: Марина Терешина
Текст: Светлана Кононова,
Юлия Савенкова
Фото: Александр Камачкин
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