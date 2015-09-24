Ретро, гламур и колониальная экзотика

Американская практичность и европейская любовь к искусству идеально сочетаются в этом проекте на фоне нового коттеджного поселка. Студия дизайна Марины Терешиной «Mart.studio» создала на основе бетонной коробки загородный дом в стиле прерий для семейной пары с двумя детьми.

Основой для оформления интерьеров стал эко-стиль со спокойной цветовой гаммой и натуральными отделочными материалами. Помимо него в декор органично вплетены мотивы ретро, гламура и колониальной экзотики, отражающие предпочтения членов семьи. Каждое из дополнительных направлений строго ограничено и поэтому в целом проект кажется особенно сбалансированным и аккуратным.