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Ретро, гламур и колониальная экзотика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Гармония контрастов, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio'
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Американская практичность и европейская любовь к искусству идеально сочетаются в этом проекте на фоне нового коттеджного поселка. Студия дизайна Марины Терешиной «Mart.studio» создала на основе бетонной коробки загородный дом в стиле прерий для семейной пары с двумя детьми.

Основой для оформления интерьеров стал эко-стиль со спокойной цветовой гаммой и натуральными отделочными материалами. Помимо него в декор органично вплетены мотивы ретро, гламура и колониальной экзотики, отражающие предпочтения членов семьи. Каждое из дополнительных направлений строго ограничено и поэтому в целом проект кажется особенно сбалансированным и аккуратным.

Американский стиль

Гармония контрастов, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Гармония контрастов

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Общая площадь коттеджа — 624,3 м², а сам он расположен на просторном участке с ровным рельефом. Кроме главного жилого дома построены гараж и гостевой дом, позволяющие насладиться комфортом проживания за городом. Все строения решены в едином стиле — с отделкой цоколя натуральным камнем, светлыми оштукатуренными стенами и черепичными крышами.

Интересным решением в архитектуре дома стали выносы крыши далеко за плоскость фасадов. Они оформлены снизу композитным материалом, имитирующим темное дерево. Такую комбинацию — дерево и камень с грубой фактурой — впоследствии повторно использовали в интерьерах, задав их стилистическую основу. Таким образом экстерьер и интерьер связаны единой концепцией в дизайне и стараются быть одним целым как «на показ», так и по сути.

Гостиная комната

Гостиная Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Гостиная

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Множество дизайнерских зон по всему дому позволяют сделать проект особенно оригинальным. Например, место в гостиной у камина, где яркий акцент в виде лазурного цвета делает светлый эко-интерьер современным и модным.

Первый этаж

Камин Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Камин

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Первый этаж включает все необходимое для комфортной загородной жизни. Удобная входная зона с прихожей, гостевым санузлом и гардеробной переходит в единое пространство двусветной гостиной, столовой и кухни. Каждый «изгиб» планировки рассчитан именно под владельцев и согласован с ними.

Кухня

Кухня Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Кухня

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Просторная кухня с эркером оформлена в стиле английских таунхаусов, где каждый сантиметр используется для организации хранения для большой семьи. Здесь глянцевые фасады особенно красиво подчеркивают панорамное освещение и обилие солнечного света в комнате.

В кухне рабочую зону организовали у эркерного окна — таким было пожелание хозяйки. Это решение — не самое простое в техническом отношении (перенос радиаторов, сложная форма столешницы), но оказалось очень выигрышным с точки зрения дизайна.

Столовая

Гостиная Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Гостиная

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Дополнительно к кухне на первом этаже расположилась парадная столовая, в которой собираются все члены семьи, а иногда и гости. Эко-стиль в этой комнате реализован с помощью эксклюзивных материалов. Так, например, часть стен облицована уральским кварцитом, а «зона зимнего сада» представлена небольшой, но эффектной клумбой с подсветкой.

Мансарда

Мансарда Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Мансарда

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

На третьем этаже блоки спален тоже находятся на разных высотных отметках. Выше всех — комната старшего сына с душевой и гардеробной. Пониже — гостевая спальня с санузлом. И далее — большой блок для родителей со спальней, ванной комнатой, гардеробной и тренажерным залом, а также детская с санузлом. Так у старшего сына появилось практически полностью автономное жилье, а спальня младшего приближена к родителям, но тоже может отличиться большой функциональностью из-за наличия индивидуального санузла. В мансарде размещена просторная игровая, куда приглашают друзей младшего ребенка и где устраивают детские праздники.

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Бильярдная

Цокольный этаж Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Цокольный этаж

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Хотя существующую планировку почти полностью сохранили, дом подвергся серьезным изменениям в ходе реконструкции. В первоначальном проекте цокольный и мансардный этажи рассматривались как нежилые, но в итоге врезанные окна дали возможность использовать все помещения дома с максимальной функциональностью. Дополнительная полезная площадь особенно ощущается во время приема гостей, так как на цокольном этаже разместили просторную бильярдную с баром, спа-зону с гидромассажным бассейном и сауной, которые с удовольствием используются каждый уик-энд.

Кабинет в стиле кантри

Кабинет Студия дизайна 'MartStudio'
Студия дизайна <q>MartStudio</q>

Кабинет

Студия дизайна "MartStudio"
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio"

Кабинет хозяина дома выполнен в очень уютном стиле кантри с использованием всех самых эффектных традиционных приемов. Обилие натурального дерева и кожи, а также общая цветовая гамма в шоколадных тонах позволяют чувствовать себя на рабочем месте максимально комфортно, что удается далеко на каждому.

Дизайнер: Марина Терешина

Текст: Светлана Кононова, Юлия Савенкова

Фото: Александр Камачкин

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