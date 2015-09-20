Лесные легенды

Интересные фасады деревянного дома имеют множество нюансов, которые показывают, что деревянный дом не обязательно должен быть избушкой, шале или стандартным срубом. Эксклюзивные проекты, как этот, показывают нам все возможности деревянного зодчества, как в традиционных, так и в современных стилях.

В экстерьере этого дома мы видим красивую башню, которая является лестничным холлом и имеет трехуровневое освещение. А еще есть красиво оформленный большим козырьком парадный вход, небольшие окна хозяйственных помещений и даже окна в пол с перилами, которые заменяют стандартные балконы.