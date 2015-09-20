Лесные легенды

Команда homify всегда рада эко-проектам в сфере загородного строительства, которые создаются на основе любви к природе и искреннего желания жить в ее объятиях. Так и этот коттедж, построенный на месте старой дачи и выполненный студией Проект ОБЛО покорил нас с первого взгляда.
Интересные фасады деревянного дома имеют множество нюансов, которые показывают, что деревянный дом не обязательно должен быть избушкой, шале или стандартным срубом. Эксклюзивные проекты, как этот, показывают нам все возможности деревянного зодчества, как в традиционных, так и в современных стилях.
В экстерьере этого дома мы видим красивую башню, которая является лестничным холлом и имеет трехуровневое освещение. А еще есть красиво оформленный большим козырьком парадный вход, небольшие окна хозяйственных помещений и даже окна в пол с перилами, которые заменяют стандартные балконы.
С этого ракурса мы видим крышу над левым крылом здания. Терраса по высоте ската напоминает традиционные шале. Двойная конструкция для жилого дома и непосредственно зоны отдыха на природе делает проект особенно эффектным.
Сам дом построен на месте старой дачи на участке с полувековыми деревьями. Для того, чтобы оставить все насаждения, было принято решение о реализации именно такого нестандартного проекта по планировке, призванного сохранить природу в данной местности.
Попадая внутрь, мы обнаруживаем себя в парадном холле с лестницей, а посмотрев наверх, даже увидим то высокое миниатюрное окно в самой башенке. Благодаря такому освещению, днем холл не нуждается в искусственном, что очень полезно для общего настроения в доме, где коридоры часто оказываются самыми нейтральными. В этом же чувствуется очарование деревянного дома и общее настроение загородной жизни.
В просторной гостиной с высокими потолками и двусветным освещением есть и внутренний балкон, который на самом деле является продолжением лестничного холла в башенке. Отсюда мы можем видеть и каминную зону, которая находится примерно посередине всего здания.
Архитектор, всегда внимательно продумывающий не только естественное, но и искусственное освещение объектов, применяет здесь один из излюбленных своих приемов, когда под края кровли укладывается дюралайт, который в темное время суток обозначает периметр дома и высвечивает те его части, которые при дневном освещении находятся в тени.
Еще раз возвращаясь к дизайну экстерьера в этом проекте, мы хотим отметить определенный оттенок древесины, выбранный для проекта. Как правило, есть несколько основных вариантов, которые рассматриваются при покраске деревянного дома. Некоторые предпочитают светлые оттенки, типа сосны, другие — рыжие, третьи — темно-коричневые. Самым же очаровательным является пряный тон, выбранный в этом проекте. Похожим на него являются оттенки тика и грецкого ореха. Он может иметь слегка красноватый оттенок, но в целом воспринимается, как теплая корица. Главным плюсом такого выбора является полное вписывание здания в окружающий ландшафт, тогда как многие другие цвета выглядят довольно неестественно в местной природе.
В целом этот проект учит нас экспериментировать с деревянным зодчеством, перестать боятся эксклюзивных и современных задумок, связанных с деревянными домами, и научиться наслаждаться природным ресурсами, возрождая традиции частного строительства на новый манер.
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