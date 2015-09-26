Новый спа-комплекс для загородного дома

Санкт-Петербург. Репино. Хозяева решили расширить уже имеющийся загородный дом новой пристройкой в дальней части участка. Архитектор Ченцов Михаил использовал данную возможность не только для того, чтобы добавить к функциональности поместья спа-комплекс, сауну, бассейн, еще одну ванную и комнату отдыха. Он существенно изменил весь проект, организовав зоны для прогулок, огромную террасу и технический комплекс.

В целом проект имеет курортную атмосферу хорошего европейского отеля, где дизайнерские мелочи и панорамное остекление позволяют с комфортом наслаждаться летом, не выезжая на море или в дальние страны. Мы надеемся, вам понравится фото-прогулка и вы тоже увидите все прекрасные возможности, которые открывают нам нововведения. Даже если ваш дом кажется вам уже устоявшимся проектом, архитектор всегда найдет, как сделать его еще лучше.