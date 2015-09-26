Новый спа-комплекс для загородного дома

Санкт-Петербург. Репино. Хозяева решили расширить уже имеющийся загородный дом новой пристройкой в дальней части участка. Архитектор Ченцов Михаил использовал данную возможность не только для того, чтобы добавить к функциональности поместья спа-комплекс, сауну, бассейн, еще одну ванную и комнату отдыха. Он существенно изменил весь проект, организовав зоны для прогулок, огромную террасу и технический комплекс.
В целом проект имеет курортную атмосферу хорошего европейского отеля, где дизайнерские мелочи и панорамное остекление позволяют с комфортом наслаждаться летом, не выезжая на море или в дальние страны. Мы надеемся, вам понравится фото-прогулка и вы тоже увидите все прекрасные возможности, которые открывают нам нововведения. Даже если ваш дом кажется вам уже устоявшимся проектом, архитектор всегда найдет, как сделать его еще лучше.
Технический комплекс, о котором мы упоминали ранее, создан не только для обслуживания спа-комплекса, но и всего дома. Дополнительно в подвале удалось разместить комнату для персонала с окном и отдельным санузлом. А благодаря комплексному проектированию был реализован целый ряд нестандартных решений, связанных с инженерными системами.
Так, система отопления включает в себя теплый водяной пол и впольные конвекторы. Все магистральные воздуховоды вентиляции проложены в подвале, приточные решетки встроены в пол, вытяжные расположены в нержавеющих вертикальных трубах. Полный уровень комфорта и добротное исполнение профессионалов позволили сделать пристройку настолько же масштабным и серьезным проектом, как и основной дом, включая все сопутствующие такому подходу приятные бонусы.
Благодаря пристройке спа-комплекса к главному зданию, его террасы удалось скрыть от посторонних глаз и ориентировать на солнечную сторону. Нижняя часть террасы находится на уровне пола в бассейне, а верхняя — пола в самом доме.
На первом этаже центральный и самый крупный объем занимает помещение бассейна с ванной 4×12 метров. В небольшом объеме, соединяющем основной дом и бассейн, предусмотрен переход и хозяйственная комната с окном.
В торцевом объеме расположились: комната отдыха с мини-кухней, раздевалка с туалетом, сауна с душевыми, а также выход на улицу для «снежных процедур». В подвале — технические помещения, обслуживающие как сам спа-комплекс, так и основной дом.
Еще один приятный сюрприз этого спа-комплекса — сауна, рассчитанная на вместимость до 8 человек. Повышая уровень комфорта загородный жизни подобными дополнениями, мы создаем собственный мир на своем участке, наполняя его всеми плюсами жизни в частном доме.
Новые террасы разместились как у основного здания, так и у спа-комплекса. А дополнительная дорожка ведет к дверце торцевой пристройки и продолжается далее вниз по склону, образую прогулочную зону для всей семьи. Удачное проектирование всех объемов, скатов крыш и стен позволяет абсолютно не заботиться о том, что вас могут увидеть соседи, ведь террасы окружены зданиями с трех сторон.
Сам каркас спа-комплекса создан на основе ЛВЛ-балок и стоек. Этот материал позволил перекрыть достаточно большие пролеты и организовать серьезные консольные выносы без дополнительных опорных элементов.
Специально для вас на homify:
— Ландшафтный дизайн на небольшом участке;