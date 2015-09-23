Возрождение ампира под Петербургом

Сказочный дом с башенкой посередине леса порадует вас интерьерами в стиле ампир от дизайн студии Privilege Design. Яркость и оригинальность этого проекта должны быть оценены не только по первому впечатлению, но и по послевкусию, которое останется у вас после просмотра данного проекта.
Мы надеемся, что он вернет вам веру в классический дизайн, подарит очарование роскоши и изобилия и покажет, что аккуратный коттедж в английском стиле может быть внутри настоящим дворцом.
Сочетание традиционного шика и современного комфорта было главным кредо в этом проекте. Несмотря на любовь к конкретному стилю ампир, в интерьерах прослеживаются самые разнообразные тенденции в дизайне, широко охватывающие различные культуры и традиции.
Сдержанный в экстерьере и искусно украшенный внутри этот дом показывает лучшие качества английской культуры — скромность и любовь к самым лучшим элементам традиционности.
Как и в оригинальном стиле ампир здесь есть и колоритные интерьеры, и пастельные, обильно украшенные позолотой, и практически белоснежные, а также не покидающее вас ощущение богатого исторического особняка.
Камень, дерево, золото, бархат и шелк — потрясающие натуральные материалы в авторском использовании дизайнеров становятся просто произведением искусства. Позолоченные перила парадной лестницы в холле доставляют хозяину ежедневную порцию эстетического удовольствия.
Почти монохромный интерьер, основанный на дымчатом и оттенке слоновой кости, вызывает особенное восприятие реальности. Кажется, что здесь время остановилось, а вы попали в совершенно другой мир с иными законами и порядками. Именно такого эффекта и добивался дизайнер, создавая оригинальный хозяйский кабинет.
Особенно колоритным интерьером в этом проекте является одна из спален на втором этаже, использующая в отделке огромное количество позолоты. Мебель и рыжая бахрома, отделка потолка узорными орнаментами и золотые аксессуары переносят нас на пару веков назад, в самые дорогие имения Франции.
Еще одна спальня в доме оформлена в легких приглушенных тонах во французском стиле. Здесь молочная и белоснежная мебель идеально сочетаются с традиционными рисунками Жуи на шторах, очень элегантно напоминая нам о том, что классика иногда может быть особенно вдохновляющей.
Хозяйская ванная комната выглядит, как точная копия оригинального будуара. А особенно модная в последние годы отделка пола шахматкой и окна со шторами в классическом стиле создают здесь нужный антураж.
На цокольном этаже, за окнами с изысканными арабскими витражами прячется особенная комната. Турецкая гостиная с низкими диванами и резной мебелью позволяет отдохнуть в компании друзей так же хорошо, как в анталийском хамаме.
Особенного внимания в этой комнате заслуживают этнические аксессуары и отделка стен и потолка. Здесь ближневосточная роскошь переживает свое второе рождение, сохраняя традиционную багряную цветовую гамму и цветное стекло, но становясь гораздо ближе к европейским стилевым предпочтениям.
Еще один особенный сюрприз, находящийся в этом коттедже возле парадного холла, покажется вам абсолютно райским местом. Роскошная зона отдыха и сам бассейн, расположенный в полукруглой комнате с панорамным остеклением и классической отделкой, позволяет вывести дизайн столь мокрой зоны на новый, гораздо более уютный уровень.
А сам проект показывает, что традиционные приемы декора еще долго будут служить нам в борьбе за красивые интерьеры по всему миру.
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