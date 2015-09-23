Возрождение ампира под Петербургом

Сказочный дом с башенкой посередине леса порадует вас интерьерами в стиле ампир от дизайн студии Privilege Design. Яркость и оригинальность этого проекта должны быть оценены не только по первому впечатлению, но и по послевкусию, которое останется у вас после просмотра данного проекта.

Мы надеемся, что он вернет вам веру в классический дизайн, подарит очарование роскоши и изобилия и покажет, что аккуратный коттедж в английском стиле может быть внутри настоящим дворцом.