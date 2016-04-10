Как повысить энергоэффективность дома?

Многие владельцы домов в настоящее время ищут энергоэффективные, но в то же время и экологичные решения для дома. Благодаря таким решениям значительно сокращается энергопотребление, вы спасаете планету и свой кошелек. Если ваше жилище будет более экологичным и энергоэффективным, то это повысит цену при продаже дома или квартиры. Есть много преимуществ в том, чтобы иметь экологичное пространство в доме.
В этой статье приведены 6 советов о том, как улучшить энергетическую эффективность вашего дома. Наиболее эффективные способы снижения потребления энергии в вашем доме сначала нацелены на стены, крышу, подвал, окна и двери. Далее работа по улучшению энергоэффективности направлены на такие системы, как вентиляция, освещение и на другие охлаждающие или нагревательные приборы. И, наконец, вы должны также рассмотреть вопрос о создании собственного электричества.
Для обеспечения оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть надежно изолирован от крыши до самого основания. Для чердака также должна быть проведена надежная изоляция – обертывающая или засыпная. Перед тем как проводить изоляцию, убедитесь, что вы устранили любые утечки воздуха и сделали необходимый ремонт кровли. Если вы живете в горячем или теплом климате, рассмотрите возможность установки отражающего материала на вашем чердаке, чтобы уменьшить количество тепла летом. В дополнение к изоляции позаботьтесь о уровне влаги и утечке воздуха в каждой области вашего дома.
Теплоизоляционные стены могут сэкономить много энергии, так как они замедляют скорость тепла, поступающего в дом летом и выходящего из дома в зимний период. Таким образом, вам не нужен кондиционер, чтобы содержать дом в прохладе в летний период, и вы не должны включать обогреватель на полную мощь на протяжении зимы. Так что вы можете сэкономить много денег на расходы на электроэнергию в долгосрочной перспективе.
Правильно установленное стекловолокно, целлюлоза и большинство изоляционных материалов могут уменьшить теплопроводность всех стен. Имейте в виду, что подрядчик должен использовать инфракрасную камеру во время или после установки изоляционного материала, чтобы проверить пустоты.
Замените ваши окна на энергоэффективные модели или повысьте эффективность ваших существующих окон с помощью специального остекления. Замена окон может спасти от семи до двадцати четырех процентов счетов по вашему отоплению и кондиционированию воздуха. Тем не менее, большая экономия будет связана с заменой одинарного остекления окон. Вы можете просмотреть оконные конструкции здесь на homifу для получения новых идей и освежающего вдохновения.
Подумайте о возможности создания вашей собственной электроэнергии. Экологически чистая энергия может поступать из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, энергия ветра или биотермическая энергия. Представьте себе свободу – не оплачивать счета за электричество или платить очень мало. В некоторых странах мира вы можете даже продать дополнительную энергию правительству. Панель солнечных батарей, изображенная здесь, разработана Н.А. CONSTRUCCION в Испании.
Для того чтобы сократить потребление энергии и подарить себе спокойствие посредством природы, посадите тенистые деревья и растения вокруг вашего дома. Площади перед окнами следует уделить первоочередное внимание, чтобы она была закрыта тенью, так как тепло и жара быстро проникают именно таким способом.
Вы можете выращивать виноградные лозы или лианы, которые растут быстро, как сорняки. Поставьте забор или что-нибудь, чтобы растения могли расти дальше. Благодаря этому в доме станет значительно прохладнее.
Замените обычные лампы накаливания на компактные люминесцентные лампы. Переход на компактные люминесцентные лампы по мнению специалистов не только энергоэффективен, но экономически выгоден. Такие лампы могут работать намного дольше, чем лампы накаливания, и они потребляют меньше энергии для выработки света.
Таким образом, вы узнали, как создать энергоэффективный и экологичный дом. Мы надеемся, что эта статья была информативной и интересной. Для получения дополнительного вдохновения и новых идей взгляните на статью - как выбрать окна, сохраняющие тепло.