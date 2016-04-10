Как повысить энергоэффективность дома?

Многие владельцы домов в настоящее время ищут энергоэффективные, но в то же время и экологичные решения для дома. Благодаря таким решениям значительно сокращается энергопотребление, вы спасаете планету и свой кошелек. Если ваше жилище будет более экологичным и энергоэффективным, то это повысит цену при продаже дома или квартиры. Есть много преимуществ в том, чтобы иметь экологичное пространство в доме.

В этой статье приведены 6 советов о том, как улучшить энергетическую эффективность вашего дома. Наиболее эффективные способы снижения потребления энергии в вашем доме сначала нацелены на стены, крышу, подвал, окна и двери. Далее работа по улучшению энергоэффективности направлены на такие системы, как вентиляция, освещение и на другие охлаждающие или нагревательные приборы. И, наконец, вы должны также рассмотреть вопрос о создании собственного электричества.