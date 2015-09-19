Английский коттедж для отдыха

Английский стиль характеризуют сдержанная роскошь, утонченность, безупречный вкус и чувство меры. На основе этих прекрасных качеств студия дизайна RRdesign создала проект коттеджа для отдыха, который по сути является банным комплексом с дополнительными кухней и гостиной.
Так же как островная изоляция и природные пейзажи прохладной Великобритании наложила отпечаток на оформление классического английского дома, так и колониальная эпоха внесла в него свои колоритные изменения. Свойственный данному стилю консерватизм, основательность и размеренный уклад жизни ощущается в каждом элементе отделки и декора. В проекте этого коттеджа архитектор выбрал приоритетом добротность материалов и основательность форм, желая создать из дополнительного здания полноценный коттедж, а не просто комнату отдыха с баней.
Любовь к классическому английскому стилю чаще всего присуща людям традиционных взглядов и особенно хорошо отражает желание сохранить наследие. Интерьеры этого коттеджа производят необыкновенное ощущение на каждого гостя, заставляя проникнуться атмосферой определенной эпохи и получить все самое лучшее из ее достоинств в современности.
При оформлении гостиной учитывалось ее главное назначение: обеспечивать полноценный отдых после парной, встречать гостей, дарить уютные вечера у камина. Главные характеристики этого интерьера — роскошь и респектабельность.
Особую роль в гостиной играет камин как обязательный атрибут английского дома. В этом интерьере использован типовой английский камин, вставленный в асимметричную нишу. Его отличительной особенностью является сочетание чугунной решетки, деревянной основы и декоративных керамических плиток с цветочным рисунком.
Благородный и величественный стиль напоминает о замках английских аристократов, а легкий налет индийского и китайского шарма — о колониальном прошлом. Мебель в проекте в основном выполнена из натурального дуба и ореха, а в отделке использовались некоторые дизайнерские приемы, завершающие общую картину.
Например, отделка потолка деревом, а также встроенные стеллажи, классические шторы и винные цветовые акценты создают ощущение старого дома, а не новостройки, коим является данный проект. Эффект старины позволяют передать ретро-элементы, отлично играющие на стороне дизайнера. Так, на следующем фото вы можете видеть традиционную столовую группу, классическую арку, изысканные сувениры, предметы декора и обои в цветочек, которые развеивают все сомнения о том, что этот интерьер создан дизайнером «за раз», а не собирался всей семьей в течение нескольких поколений.
Деревянный пол украшает функциональная керамическая вставка с причудливым восточным узором, а современная бытовая техника органично встроена в довольно консервативный деревянный гарнитур.
Восточные темы на стенных гобеленах вместе с тончайшим фарфором столовой посуды выгодно подчеркивают особую стать массивной мебели и подсвечников. Но при этом, как в любой другой бане, главными помещениями в этом «английском» комплексе являются большая ванная комната, душевая и две парные — турецкая и русская.
Отделка турецкой парилки хамама выполнена из мрамора, лавки сделаны из оникса. Сочетание песочного и лазурного оттенков напоминают об анталийских пляжах, создавая ощущение отпуска, которое рождается в твоем собственном доме.
Три красивых панно по стенам являются главным декором помещения, а купольный свод напоминает о традициях в архитектуре самой Турции.
Гладь воды в огромной ванне-джакузи в оковах из натурального тика и мягкий свет свечей создают неповторимую атмосферу отдыха. Эта комната имеет свой этнический уклон. Интерьеры напоминают азиатские отели в жарких странах, где арабские орнаменты и темное местное дерево сразу переносят нас в воображении в бунгало на тайском пляже.
Традиционная русская парилка имеет несколько уровней и является идеальным местом для выходных с друзьями или семьей. А печь и отделка позволяют вспомнить то самое старое-доброе ощущение из детства, которое всплывает у нас в воспоминаниях о настоящей русской баньке.
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