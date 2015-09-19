Английский коттедж для отдыха

Английский стиль характеризуют сдержанная роскошь, утонченность, безупречный вкус и чувство меры. На основе этих прекрасных качеств студия дизайна RRdesign создала проект коттеджа для отдыха, который по сути является банным комплексом с дополнительными кухней и гостиной.

Так же как островная изоляция и природные пейзажи прохладной Великобритании наложила отпечаток на оформление классического английского дома, так и колониальная эпоха внесла в него свои колоритные изменения. Свойственный данному стилю консерватизм, основательность и размеренный уклад жизни ощущается в каждом элементе отделки и декора. В проекте этого коттеджа архитектор выбрал приоритетом добротность материалов и основательность форм, желая создать из дополнительного здания полноценный коттедж, а не просто комнату отдыха с баней.