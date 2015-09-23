Дом для максимального удовольствия!

Барселонский проект минималистичной виллы в испанском стиле выполнен дизайн-студией HOUSE HABITAT для семьи, которая часто принимает у себя дома друзей.
Приоритет проекта состоит в создании традиционного облика дома с использованием натуральных материалов как в интерьерах, так и в экстерьере и ландшафтном дизайне, что позволило бы сохранить все самые лучшие традиции региона и дать им новую жизнь.
Проект рассчитан на низкое потребление энергии и имеет класс «А» (высокая энергоэффективность) как бонус к красивому внешнему виду. Естественно и в самом доме использовались такие гармоничные практики в интерьере, как биоклиматический дизайн, основы фэн-шуй и просто забота любящего домашний очаг человека.
Внешний дизайн дома является простым и традиционным, а наиболее ярким элементом стал навес над террасой, позволяющий проводить ранние утренние и закатные часы в полной гармонии с природой. Здесь же, на террасе, расположилась и столовая группа для семейных и дружеских обедов и ужинов.
Чтобы понять, к чему приводит подход в любви к природе и естественному образу жизни, мы покажем вам этот проект, который отнюдь не является аскетичным. Здесь есть и культовые дизайнерские пластмассовые стулья, частично мебель из ДСП от IKEA и абсолютно обычная система канализации и водопровода, которая позволяет поднять уровень комфорта эко-дома до нужного уровня. И все же, в этом доме есть и особенный антураж, который привнес сюда именно эко-подход.
Все наружные и некоторые внутренние стены дома покрыты экологичной известью местного производства, а вся древесина тоже была добыта в пределах страны. Но при этом современные стеклопакеты обеспечивают прекрасную изоляцию от шума, так как сам дом находится не далеко от оживленных трасс и цивилизации. Также в проекте предусмотрена система для защиты от электромагнитного загрязнения, подсветка сада на солнечных батареях и естественное затенение от полуденного солнца с помощью деревьев и специальных деревянных навесов над окнами с южной стороны.
Так технологии позволяют наслаждаться жизнью и создать дом, которые обеспечивает комфортные условия существования, а не просто выглядит красиво и при этом лишь съедает все ваши ресурсы. Экологичный дом работает на вас, ваше здоровье, самочувствие и благополучие и, как правило, построен с долгосрочной перспективой счастливой жизни в добротном интерьере. Добавим, что нагрев воды во всем доме производится с помощью солнечных панелей, установленных на крыше здания.
Тонкое очарование в сочетании бежевых стен, декоративного камня и натуральной рыжей древесины в повседневности дает хозяевам особенное вдохновение. В каждом интерьере использовано по минимуму исключительно декоративных элементов, а в особенно простой спальне подсветка разнообразит интерьер световыми акцентами.
В итоге мы получаем светлый, симпатичный дом с большими окнами и приятным интерьером, который к тому же позволяет сэкономить на показной роскоши, но вложить средства в качественные материалы и системы автономного получения энергии. Другими словами, еще один пример из серии «Домов будущего» — у вас перед глазами.
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— Яркие цвета в маленькой квартире;