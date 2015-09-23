Дом для максимального удовольствия!

Приоритет проекта состоит в создании традиционного облика дома с использованием натуральных материалов как в интерьерах, так и в экстерьере и ландшафтном дизайне, что позволило бы сохранить все самые лучшие традиции региона и дать им новую жизнь.

Проект рассчитан на низкое потребление энергии и имеет класс «А» (высокая энергоэффективность) как бонус к красивому внешнему виду. Естественно и в самом доме использовались такие гармоничные практики в интерьере, как биоклиматический дизайн, основы фэн-шуй и просто забота любящего домашний очаг человека.

Внешний дизайн дома является простым и традиционным, а наиболее ярким элементом стал навес над террасой, позволяющий проводить ранние утренние и закатные часы в полной гармонии с природой. Здесь же, на террасе, расположилась и столовая группа для семейных и дружеских обедов и ужинов.