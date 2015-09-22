Двухкомплексный дом

Корейский проект двухкомплексного дома понравится тем, кто мечтает о приватном escape с хорошим видом, личной студией для работы и творчества и главным домом, построенным и декорированным для семейной жизни в стиле эко.

Архитекторы учли все пожелания владельцев, и в итоге мы имеет два здания, в каждом из которых комнаты используются на все 100% и отсутствуют парадные помещения, зачастую воспроизводимые лишь как дань традициям.

Легкий дизайн фасадов в стиле модерн дает возможность уменьшить затраты на проект для молодой семьи с детьми, а участок в живописном местечке Кёнгидо в окружении гор и рек куплен именно благодаря чудесному виду.