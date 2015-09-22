Двухкомплексный дом

Корейский проект двухкомплексного дома понравится тем, кто мечтает о приватном escape с хорошим видом, личной студией для работы и творчества и главным домом, построенным и декорированным для семейной жизни в стиле эко.
Архитекторы учли все пожелания владельцев, и в итоге мы имеет два здания, в каждом из которых комнаты используются на все 100% и отсутствуют парадные помещения, зачастую воспроизводимые лишь как дань традициям.
Легкий дизайн фасадов в стиле модерн дает возможность уменьшить затраты на проект для молодой семьи с детьми, а участок в живописном местечке Кёнгидо в окружении гор и рек куплен именно благодаря чудесному виду.
Дизайнер назвал данный проект «Две сестры» из-за наличия двух автономных построек для жизни и работы. Меньший из них имеет небольшую площадь, всего в 39 квадратных метров, но активно используется хозяевами для личного уединения, работы и медитаций.
С одной из сторон участок упирается в полу-дикую рощу, по которой часто гуляют дети владельца с мамой и друзьями. Здесь ощущается величие природы, несмотря на небольшое отдаление от города, благодаря особенно холмистой и лесистой местности. Ощущение приватности и отрыва от цивилизации гораздо сложнее создать в чистом поле, поэтому всем другим вариантам был предпочтен именно этот.
В главном здании на первом этаже мы находим одно огромное пространство гостиной, детской игровой комнаты, детского кабинета и кухни-столовой. Здесь мама с маленькими детьми проводит большую часть времени, а панорамные окна позволяют ощущать себя реально живущими на природе. Терраса дополняет игровые зоны, как и сам участок, который с кухни виден, как на ладони.
Кстати, в корейской традиции принято располагать место для детских игр и выполнения домашнего задания возле кухонной зоны, в большой общей кухне-столовой или кухне-гостиной, чтобы мать могла всегда быть рядом с ребенком и следить как за прогрессом в учебе, так и за его безопасностью. Приватные же комнаты в азиатском мире предназначены лишь для сна, а гардеробные и ванные тоже сильно отдалены от тихих детских.
Кроме главной двухкомплексной составляющей проекта мы можем видеть особенно эффектную зону подъезда, а также расположение на склоне. Так обеспечиваются панорамные виды и полноценная приватность с одной из сторон, ведь только внизу по склону находится населенный пункт.
Обратите внимание на мансардное помещение в виде мини-кабинета в меньшем здании и большую просторную открытую террасу — в главном.
Концепция односемейного дома в мире в данный момент переживает масштабную реконструкцию. Если в Европе только развивается современная мода на приватное жилье в пригороде для молодой семьи, взамен городской квартире, то в США данная традиция принимает интересные обороты эко- и мини-домов, реконструкции старых заброшенных ферм и лофтов, как альтернативы стандартной американской мечты с белым коттеджем.
В Корее мы видим и иные тенденции, порой впечатляющие своей простотой и гениальностью. Вместо того, чтобы создавать парадные залы, крытые бассейны, несколько гостиных, отдельные библиотеку и кабинет в классическом стиле, корейцы предпочитают увеличить реальную функциональность дома. Так, в этом двухкомплексном проекте имеется полноценный домашний офис, работая в котором, хозяин семьи реже появляется в городском офисе и может больше времени проводить с родными в течение недели. А его студия является действительно приватным пространством, в которое очень редко заходят остальные члени семьи, и только такой подход позволяет действительно организовать рабочее пространство рядом с маленькими детьми.
Во многом дом ориентирован на пейзаж, прекрасный вид на который открывается абсолютно с каждой террасы, балкона и окон в жилых помещениях.
Мощеная площадка перед парадным входом в главное здание выложена красно-кирпичной брусчаткой, что достаточно нетипично для общего антуража в стиле модерн и выглядит особенно колоритно. Здесь высажены березы, которые в будущем создадут здесь атмосферу внутреннего дворика благодаря своей кроне.
В целом интерьеры главного и дополнительного здания выглядят достаточно обычно: натуральное дерево и белые оштукатуренные стены во всех комнатах. Правда, самый интересный модуль библиотеки на крыше студии выглядит особенно оригинально, в чем вы можете убедиться по фотографии выше.
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