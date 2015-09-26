Передовой латиноамериканский модерн

Этот удивительный, сложный и современный дом, призывающий нас к креативности в загородном строительстве, находится в мексиканском Сан-Луис-Потоси. Проект «Лорето Вилла» имеет площадь 468 м² и создан архитекторами и дизайнерами из студии GRUPO VOLTA.
Хозяева дома, семейная пара с уже взрослыми и живущими отдельно детьми, хотела создать дом в соответствии со своими индивидуальными вкусами. В планах была размеренная жизнь, наслаждение теплыми деньками и красивыми закатами, а также принятие гостей и проведение небольших званых ужинов и домашних вечеринок.
Ответ на данную задачу хозяева получили в проекте, который подразумевал особенно нестандартную планировку дома в форме буквы «Y». Здесь два крыла имели свои собственные обязанности, а вход мощно выдвигался вперед в сторону улицы.
Так, в правом крыле расположились общественные зоны в виде кухни, столовой, двусветной гостиной и небольшой террасы с интересным навесом, а в левом — комнаты для гостей. На втором этаже мы найдем бильярдную, спальню и ванную комнату самих хозяев. Но на этом сюрпризы данного проекта не закачиваются.
Определенно, этот дом имеет идеальный баланс между современностью и традиционным комфортом, между мечтательностью и брутальностью жизни в пригороде. На этой фотографии нам представляется ракурс с видом на гостиную со стороны заднего дворика, где благодаря высокому забору царит настоящая приватность.
С помощью современной металлической рамы и двух пар наклонных колонн в зоне подъезда создается ощущение динамики в нарушение традиций дизайна парадного фасада. Все это подкрепляется и огромной изогнутой стеной из темного камня, которая обрамляет вход и закрывает от посторонних глаз входную дверь.
Основной цветовой гаммой в интерьерах этого проекта являются монохромное сочетание белого и серого, которое изредка подкрепляется натуральной древесиной, одним цветовым акцентом или контрастным по отношению к отделке предметом искусства.
Бильярдная находится над двусветной гостиной, практически являясь ее частью. Здесь, на внутреннем балконе со стеклянными перилами, проводятся веселые вечера в компании друзей и особенно приятно наблюдать за закатами.
Просторная гостиная оформлена слегка в стиле ретро, а сочетание белого цвета с красным эффектно разбавляет черную мебель. Минимальный декор в виде двух картин, ниши, нескольких скульптур и вазы позволяет сосредоточить все внимание на общем образе современной гостиной с обилием солнечного света и панорамными видами.
Еще один ракурс из гостиной помогает нам оценить размеры участка, которые на самом деле не такие уж большие. Напомним, что планировка дома имеет форму буквы «Y» и зеленая полянка газона становится внутренним двориком. Высокий забор красиво украшен высокими насаждениями по периметру, это скрашивает замкнутость пространства.
Хозяйская спальня оформлена в стиле ретро-модерна. Особенно привлекательный и аппетитный карамельный оттенок натуральной древесины в отделке пола делает этот достаточно лаконичный стиль очень уютным. Рядом находятся ванная комната, гардеробная и небольшая комната с тренажером и окнами в пол. Как бонус — панорамный вид на газон и бассейн.
В конце левого крыла мы находим бассейн, небольшой и уютный, идеально подходящий для семейной пары. Легче всего сюда попасть из гостевых спален или спустившись из хозяйской. Выразительный навес в виде грифельного цвета балок, переплетенных между собой в геометричном узоре, особенно прекрасен в лучах рассвета во время плавания на спине.
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— Современный дом, открытый природе;