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Передовой латиноамериканский модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Этот удивительный, сложный и современный дом, призывающий нас к креативности в загородном строительстве, находится в мексиканском Сан-Луис-Потоси. Проект «Лорето Вилла» имеет площадь 468 м² и создан архитекторами и дизайнерами из студии GRUPO VOLTA.

Хозяева дома, семейная пара с уже взрослыми и живущими отдельно детьми, хотела создать дом в соответствии со своими индивидуальными вкусами. В планах была размеренная жизнь, наслаждение теплыми деньками и красивыми закатами, а также принятие гостей и проведение небольших званых ужинов и домашних вечеринок.

Ответ на данную задачу хозяева получили в проекте, который подразумевал особенно нестандартную планировку дома в форме буквы «Y». Здесь два крыла имели свои собственные обязанности, а вход мощно выдвигался вперед в сторону улицы.

Так, в правом крыле расположились общественные зоны в виде кухни, столовой, двусветной гостиной и небольшой террасы с интересным навесом, а в левом — комнаты для гостей. На втором этаже мы найдем бильярдную, спальню и ванную комнату самих хозяев. Но на этом сюрпризы данного проекта не закачиваются.

Wow-эффект

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Дома в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Определенно, этот дом имеет идеальный баланс между современностью и традиционным комфортом, между мечтательностью и брутальностью жизни в пригороде. На этой фотографии нам представляется ракурс с видом на гостиную со стороны заднего дворика, где благодаря высокому забору царит настоящая приватность.

Подъезд с улицы

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Дома в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

С помощью современной металлической рамы и двух пар наклонных колонн в зоне подъезда создается ощущение динамики в нарушение традиций дизайна парадного фасада. Все это подкрепляется и огромной изогнутой стеной из темного камня, которая обрамляет вход и закрывает от посторонних глаз входную дверь.

Эклектика в минимализме

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Основной цветовой гаммой в интерьерах этого проекта являются монохромное сочетание белого и серого, которое изредка подкрепляется натуральной древесиной, одним цветовым акцентом или контрастным по отношению к отделке предметом искусства.

Бильярдная на втором уровне

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Медиа комната в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Бильярдная находится над двусветной гостиной, практически являясь ее частью. Здесь, на внутреннем балконе со стеклянными перилами, проводятся веселые вечера в компании друзей и особенно приятно наблюдать за закатами.

Гостиная с террасой

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Гостиная в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Просторная гостиная оформлена слегка в стиле ретро, а сочетание белого цвета с красным эффектно разбавляет черную мебель. Минимальный декор в виде двух картин, ниши, нескольких скульптур и вазы позволяет сосредоточить все внимание на общем образе современной гостиной с обилием солнечного света и панорамными видами.

Вид на сад

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Гостиная в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Еще один ракурс из гостиной помогает нам оценить размеры участка, которые на самом деле не такие уж большие. Напомним, что планировка дома имеет форму буквы «Y» и зеленая полянка газона становится внутренним двориком. Высокий забор красиво украшен высокими насаждениями по периметру, это скрашивает замкнутость пространства.

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Главная спальня

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Спальня в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Хозяйская спальня оформлена в стиле ретро-модерна. Особенно привлекательный и аппетитный карамельный оттенок натуральной древесины в отделке пола делает этот достаточно лаконичный стиль очень уютным. Рядом находятся ванная комната, гардеробная и небольшая комната с тренажером и окнами в пол. Как бонус — панорамный вид на газон и бассейн.

Бассейн

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Бассейн в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

В конце левого крыла мы находим бассейн, небольшой и уютный, идеально подходящий для семейной пары. Легче всего сюда попасть из гостевых спален или спустившись из хозяйской. Выразительный навес в виде грифельного цвета балок, переплетенных между собой в геометричном узоре, особенно прекрасен в лучах рассвета во время плавания на спине.

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