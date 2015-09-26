Передовой латиноамериканский модерн

Этот удивительный, сложный и современный дом, призывающий нас к креативности в загородном строительстве, находится в мексиканском Сан-Луис-Потоси. Проект «Лорето Вилла» имеет площадь 468 м² и создан архитекторами и дизайнерами из студии GRUPO VOLTA.

Хозяева дома, семейная пара с уже взрослыми и живущими отдельно детьми, хотела создать дом в соответствии со своими индивидуальными вкусами. В планах была размеренная жизнь, наслаждение теплыми деньками и красивыми закатами, а также принятие гостей и проведение небольших званых ужинов и домашних вечеринок.

Ответ на данную задачу хозяева получили в проекте, который подразумевал особенно нестандартную планировку дома в форме буквы «Y». Здесь два крыла имели свои собственные обязанности, а вход мощно выдвигался вперед в сторону улицы.

Так, в правом крыле расположились общественные зоны в виде кухни, столовой, двусветной гостиной и небольшой террасы с интересным навесом, а в левом — комнаты для гостей. На втором этаже мы найдем бильярдную, спальню и ванную комнату самих хозяев. Но на этом сюрпризы данного проекта не закачиваются.