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Из пустого дворика — в рай с бассейном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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Этот проект переносит нас в самое сердце Страны Басков в Испании, где райский уголок на собственном участке помогает пережить жаркое лето. Автор проекта — компания Etienne Bois — специализируется на ремесленном производстве столярных изделий, но также производит собственные светильники и мебель.

Цель проекта заключается в создании перехода между домом и бассейном в виде выполненной на заказ террасы из лиственницы. Вновь созданная терраса с общей площадью около 50 м² позволяет пригласить гостей, найти место для игр детей, а также может использоваться для принятия солнечных ванн и просто семейного отдыха.

Участок до: простая полянка

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как мы видим на фотографии выше, данный участок в оригинале ничем не отличался от обычной полянки перед рядовым коттеджем. Даже более того, имел уклон, который в будущем пришлось компенсировать с помощью оригинальных шпилек, о которых вы прочтете ниже.

Изначально владельцы думали, что будут использовать данное место для отдыха и в оригинальном варианте, но с течением времени им захотелось перемен и повышенного комфорта. Заказав проект и его воплощение у специалистов, они добавили своему дому на летний период огромное количество полезной площади по цене, слегка превышающей просто покупку древесины.

В принципе, многие пытаются сделать террасу у себя перед или за домом самостоятельно, но на самом деле такие нюансы как стыки, нестандартные проблемы, возникающие в процессе строительства и различные непонятные детали в итоге приводят к тому, что владельцы соглашаются на среднее качество работы, зато выполненное своими руками. Цена ошибок в таком случае становится аналогичной той, которую бы пришлось заплатить профессионалам за высокое качество работы по современным стандартам.

Участок в процессе: строительство террасы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сразу после того, как проект новой террасы был утвержден хозяевами, началась бурная работа по его воплощению. Здесь мы видим, что вся площадь превратилась в одну мини-стройку, которая на время исключила возможность использования заднего дворика хозяевами. Готовясь в переменам, учтите, что каждый проект имеет своим сроки, и зачастую они затягиваются из-за непредвиденных ситуаций.

Специальные регулируемые сваи

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сама терраса поддерживается специальными шпильками, высота которых регулируется уже на месте для создания идеально ровной террасы. В итоге на участке со склоном мы получаем пространство под террасой, которое увеличивается с уровнем земли. Сбоку это место можно закрыть декоративным экраном, клумбой или просто обить древесиной. Но учтите, что для починки в процессе эксплуатации через несколько лет лучше всего иметь возможность лаза.

Терраса: рай на одну семью

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ради этой идиллической фотографии мы и показываем вам весь проект, чтобы вы увидели, как преображается простой участок с помощью одной террасы. Тут мы уже можем заметить, что владельцы выбрали вариант установки клумбы со стороны склона, чтобы оформить террасу декоративными цветами.

Комплексный подход

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Обратите внимание на изгибы террасы, которые позволяют сделать ее идеально подходящей конкретно под данный проект коттеджа и зоны отдыха при бассейне. Во-первых, в планировке продуман главный проход из распашных дверей к бассейну в виде прямой линии. Во-вторых, создано пространство сбоку для создания патио или дополнительной столовой группы.

В-третьих, терраса плавно огибает клубу с пальмой и скульптурой заморской птицы, создавая приятные очертания. И, в-четвертых, она имеет небольшой уголок для гамака или скамейки слева в дальнем углу. Продумывая нюансы планировки террасы, можно сделать ее не просто настилом из дерева, но многофункциональной зоной, помогающей жить в комфорте всей семье.

Например, некоторые проекты террас переходят в деревянные настилы возле бассейна, другие — в песочницы и детские городки, третьи — в беседки. Любой проект должен подразумевать эксклюзивный подход к конкретному участку и нуждам определенной семьи.

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