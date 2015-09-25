Из пустого дворика — в рай с бассейном

Как мы видим на фотографии выше, данный участок в оригинале ничем не отличался от обычной полянки перед рядовым коттеджем. Даже более того, имел уклон, который в будущем пришлось компенсировать с помощью оригинальных шпилек, о которых вы прочтете ниже.

Изначально владельцы думали, что будут использовать данное место для отдыха и в оригинальном варианте, но с течением времени им захотелось перемен и повышенного комфорта. Заказав проект и его воплощение у специалистов, они добавили своему дому на летний период огромное количество полезной площади по цене, слегка превышающей просто покупку древесины.

В принципе, многие пытаются сделать террасу у себя перед или за домом самостоятельно, но на самом деле такие нюансы как стыки, нестандартные проблемы, возникающие в процессе строительства и различные непонятные детали в итоге приводят к тому, что владельцы соглашаются на среднее качество работы, зато выполненное своими руками. Цена ошибок в таком случае становится аналогичной той, которую бы пришлось заплатить профессионалам за высокое качество работы по современным стандартам.