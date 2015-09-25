Из пустого дворика — в рай с бассейном

Этот проект переносит нас в самое сердце Страны Басков в Испании, где райский уголок на собственном участке помогает пережить жаркое лето. Автор проекта — компания Etienne Bois — специализируется на ремесленном производстве столярных изделий, но также производит собственные светильники и мебель.
Цель проекта заключается в создании перехода между домом и бассейном в виде выполненной на заказ террасы из лиственницы. Вновь созданная терраса с общей площадью около 50 м² позволяет пригласить гостей, найти место для игр детей, а также может использоваться для принятия солнечных ванн и просто семейного отдыха.
Как мы видим на фотографии выше, данный участок в оригинале ничем не отличался от обычной полянки перед рядовым коттеджем. Даже более того, имел уклон, который в будущем пришлось компенсировать с помощью оригинальных шпилек, о которых вы прочтете ниже.
Изначально владельцы думали, что будут использовать данное место для отдыха и в оригинальном варианте, но с течением времени им захотелось перемен и повышенного комфорта. Заказав проект и его воплощение у специалистов, они добавили своему дому на летний период огромное количество полезной площади по цене, слегка превышающей просто покупку древесины.
В принципе, многие пытаются сделать террасу у себя перед или за домом самостоятельно, но на самом деле такие нюансы как стыки, нестандартные проблемы, возникающие в процессе строительства и различные непонятные детали в итоге приводят к тому, что владельцы соглашаются на среднее качество работы, зато выполненное своими руками. Цена ошибок в таком случае становится аналогичной той, которую бы пришлось заплатить профессионалам за высокое качество работы по современным стандартам.
Сразу после того, как проект новой террасы был утвержден хозяевами, началась бурная работа по его воплощению. Здесь мы видим, что вся площадь превратилась в одну мини-стройку, которая на время исключила возможность использования заднего дворика хозяевами. Готовясь в переменам, учтите, что каждый проект имеет своим сроки, и зачастую они затягиваются из-за непредвиденных ситуаций.
Сама терраса поддерживается специальными шпильками, высота которых регулируется уже на месте для создания идеально ровной террасы. В итоге на участке со склоном мы получаем пространство под террасой, которое увеличивается с уровнем земли. Сбоку это место можно закрыть декоративным экраном, клумбой или просто обить древесиной. Но учтите, что для починки в процессе эксплуатации через несколько лет лучше всего иметь возможность лаза.
Ради этой идиллической фотографии мы и показываем вам весь проект, чтобы вы увидели, как преображается простой участок с помощью одной террасы. Тут мы уже можем заметить, что владельцы выбрали вариант установки клумбы со стороны склона, чтобы оформить террасу декоративными цветами.
Обратите внимание на изгибы террасы, которые позволяют сделать ее идеально подходящей конкретно под данный проект коттеджа и зоны отдыха при бассейне. Во-первых, в планировке продуман главный проход из распашных дверей к бассейну в виде прямой линии. Во-вторых, создано пространство сбоку для создания патио или дополнительной столовой группы.
В-третьих, терраса плавно огибает клубу с пальмой и скульптурой заморской птицы, создавая приятные очертания. И, в-четвертых, она имеет небольшой уголок для гамака или скамейки слева в дальнем углу. Продумывая нюансы планировки террасы, можно сделать ее не просто настилом из дерева, но многофункциональной зоной, помогающей жить в комфорте всей семье.
Например, некоторые проекты террас переходят в деревянные настилы возле бассейна, другие — в песочницы и детские городки, третьи — в беседки. Любой проект должен подразумевать эксклюзивный подход к конкретному участку и нуждам определенной семьи.
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