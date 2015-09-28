Деревянный дом в восточном стиле

Загородное строительство в Японии имеет ряд оригинальных тенденций, которые могут особенно пригодиться тем, кто имеет особенно узкий участок или в принципе хочет создать проект дома в азиатском стиле.
В частности, очень плотная застройка и возможность создать максимум 4—5 метровый фасад дома по узкой стороне заставляет архитекторов находить новые подходы в планировке дома на одну семью, при этом не забывая и про японские традиции. Преодолев некоторые стереотипы и используя узкий участок на 200%, этот проект еще и совмещает в себя привлекательные архитектурные идеи и практичный интерьер, который понравится любителям эко-минимализма.
Фасад этого небольшого дома выглядит очень просто, но в чем чувствуется японский символизм. Нестандартный навес над крыльцом, который расположен по всей длине узкой части фасада, поддерживает азиатские традиции в загородном строительстве, а световое окно на мансарде вы еще увидите в двусветной столовой с высокими потолками.
В дизайне интерьера — два главных цвета, на контрасте которых строится весь дизайн. По сути интересное сочетание разных оттенков древесины и черного напольного покрытия позволяют свести декорирование к минимуму, сохранив квадратные метры. А все практичные части интерьера, в том числе лестницы, встроенные системы хранения и стеллажи, даже потолочные балки и сама мебель тоже были спроектированы с учетом эстетики и интересных визуальных эффектов.
Во многих современных интерьерах функциональность небольшого пространства зависит от использования искусственных материалов, новых технологий и других вещей, отдаляющий нас от природы и естественного образа жизни. В проекте же японских архитекторов мы видим, что именно природа позволяет сделать сам дом таким, какой он нам нужен — удобным, функциональным и полезным для всей семьи.
Не стоит думать, что упор в эко-минимализм лишает вас чего-то современного в дизайне интерьера. Конечно же, набор материалов получается ограниченным, так как по сути лишь древесина и камень остаются идеальным решением как для экстерьера, так и для интерьера жилого дома. Но создание мульти-пространства, удобного и подходящего под современный образ жизни, становится даже более реальным, чем при стандартном ремонте. В этом доме особенно хорошо видно, как использование древесины и открытой планировки позволяет добиться эффективности каждого квадратного метра в доме.
Чтобы избежать в главных комнатах дома отсутствия приватности из-за больших окон на парадном фасаде, было принято решение о мульти-уровневой гостиной и светового окна под потолком, чтобы обеспечить комнаты дополнительным светом и из-за различия в уровнях, сохранить приватность зоны.
Так, на самом низком уровне находятся прихожая и гостиная, кухня и столовая расположились выше, а с помощью лестницы можно подняться в приватную зону спальни и ванной комнаты. И когда мы говорим о плотной застройке, мы подразумеваем не стандартные 8—10 соток, отводящиеся под коттеджи, а как правило менее 3 соток для собственного дома в условиях пригорода мегаполиса в Японии.
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