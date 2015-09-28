Деревянный дом в восточном стиле

Загородное строительство в Японии имеет ряд оригинальных тенденций, которые могут особенно пригодиться тем, кто имеет особенно узкий участок или в принципе хочет создать проект дома в азиатском стиле.

В частности, очень плотная застройка и возможность создать максимум 4—5 метровый фасад дома по узкой стороне заставляет архитекторов находить новые подходы в планировке дома на одну семью, при этом не забывая и про японские традиции. Преодолев некоторые стереотипы и используя узкий участок на 200%, этот проект еще и совмещает в себя привлекательные архитектурные идеи и практичный интерьер, который понравится любителям эко-минимализма.