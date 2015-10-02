Двуликий дом

Метаморфоза полу-разрушенного дома 50-х годов поможет вам поверить в то, что любое здание может быть преобразовано в современный коттедж, стильный и особенно оригинальный за счет своей исторической ценности.

В данном проекте дома с двумя совершенно неожиданными фасадами от компании Designscape Architects Ltd главным оружием было терпение и внимательность, а также серьезное отношение к капитальной реконструкции кровли, стен, инженерных коммуникаций и технической основы здания.

Владельцы и архитекторы хотели создать дом, который бы не слишком отличался от соседей, но при этом привносил новую бодрящую энергетику на улицу, большинство коттеджей на которой были построены в первой половине прошлого века. Вопрос был не в том, как сделать старое здание новым, а в том, как именно обыграть те его преимущества, которые не доступны для владельцев новых домов и сделать это с присущим старому району шармом.