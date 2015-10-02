Двуликий дом

Метаморфоза полу-разрушенного дома 50-х годов поможет вам поверить в то, что любое здание может быть преобразовано в современный коттедж, стильный и особенно оригинальный за счет своей исторической ценности.
В данном проекте дома с двумя совершенно неожиданными фасадами от компании Designscape Architects Ltd главным оружием было терпение и внимательность, а также серьезное отношение к капитальной реконструкции кровли, стен, инженерных коммуникаций и технической основы здания.
Владельцы и архитекторы хотели создать дом, который бы не слишком отличался от соседей, но при этом привносил новую бодрящую энергетику на улицу, большинство коттеджей на которой были построены в первой половине прошлого века. Вопрос был не в том, как сделать старое здание новым, а в том, как именно обыграть те его преимущества, которые не доступны для владельцев новых домов и сделать это с присущим старому району шармом.
Баланс между экономией средств и масштабными работами был найден архитекторами. Они предложили проект, подразумевающий полное переоснащение всех коммуникационных и инженерных систем, реконструкцию кровли, замену окон на более крупные, капитальный ремонт и перепланировку. Наряду с этими изменениями стиль всего проекта был выбран минималистичный и практичный, что позволило сэкономить средства на «показных» предметах декора, в угоду бюджету и современному антуражу каждого интерьера.
В итоге было принято решение оставить оригинальный фасад здания почти нетронутым, лишь заменив окна на большие, а парадный экстерьер украсить белыми стеновыми панелями, долговечными и практичными. Такая отделка позволяет не играть в игры конкуренции между домами-соседями в пышности отделки и декора, а выразить индивидуальность каждой семьи — будь то стремление к минимализму или старине, на высшем уровне.
Интересно, что геометричный стиль 50-х годов идеально соответствует современным тенденциям и поэтому был восстановлен благодаря новой отделке. Тем не менее, резкий скат крыши над выступающей частью здания относит нас к классической загородной английской архитектуре и придает проекту нотку готичности. Чтобы сохранить оригинальный каменный забор, все работы проводились в аккуратном отдалении от него, а где-то новые элементы, вроде красного кирпича, были добавлены для удобства. Так, брутальность Британии, воздушные мечты о сказочном замке и комфорт современного образа жизни уместились в одном проекте.
В нашем современном мире зачастую вовсе не роскошь позолоты, богато украшенные ткани и пышность вызывают эстетический восторг. В стиле модерн настоящим и современным сокровищем является элегантность и просто отсутствие декоративных и дизайнерских ошибок, режущих глаз.
Внешность парадного фасада с улицы очень обманчива, а вот с заднего дворика перед нами открывается экстерьер с панорамным остеклением — яркий и независимый, как и сам новый стиль жизни.
Реконструкция в принципе никогда не была легкой задачей, но вложенные средства не являются основным моментом в такой переделке. Иногда, находя подходящий дом, пускай и в запустении, очень хочется подарить ему новую жизнь, тем самым вдохновив других и полностью изменив настроение небольшой улицы. В таком случае новые типовые или даже эксклюзивные проекты, которые предлагают вам построить на этом же месте, совершенно вас не интересуют. И тогда масштабная цель по привнесению радости и счастья в свой родной и столь волшебным образом найденным дом и становится главным приоритетом.
Такие проекты мы всегда рады публиковать на homify с гордостью, так как старинная архитектура со своими оригинальными деталями и настроением не может сама подарить себе еще полвека или даже 100 лет жизни. Каждый спасенный дом, как почетная медаль на парадном пиджаке нашего сообщества любителей архитектуры и дизайна, наша гордость и совместная заслуга.
В центре всего дома находится проходное помещение, используемое для лестницы, столовой и выхода на террасу. Здесь архитекторы решили убрать межэтажные перекрытия, открыв интерьеру солнечный свет во всей его красе.
Традиционная гостиная с камином пережила редизайн в стиле ретро 50-х с его интересной геометрией и яркими красками. А оригинальное настроение дома максимально сохранено как в архитектуре и фасадах, так и в каждом из интерьеров.
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— Дом с необычной пристройкой;