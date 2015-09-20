Молодая семейная пара с новорожденным ребенком подобрали для себя участок на границе с природным парком, чтобы воспитывать малыша на лоне природы. Архитекторы из фирмы Samganilmok помогли разработать для них традиционный и при этом современный коттедж в корейском стиле, соответствующий как культуре нации, так и трендам международного дизайна.
Экологически чистые дома, построенные из натуральных материалов, сейчас находятся на самом восходе своей популярности, а их широкое распространение — лишь вопрос времени. Так и эта семья поддержала данную тенденцию, выбрав для себя проект из древесины под названием «Cherry House».
В культуре некоторых восточных стран архитектор ответственен не просто за возведение здания, проектирование и реализацию проекта, но и семейное благополучие будущих владельцев. Конечно же, для современного мира такое утверждение является преувеличением, но для старших поколений оно — очень точное отражение отношения к данной профессии.
Архитектор в таком случае создает не просто дом, как пространство или строение, но место, где будет комфортно чувствовать себя каждый член семьи, где смогли бы в благоприятном и здоровом окружении расти дети. Архитектор становится частью семьи, помогая ей точно определить их нужды, в мелочах продумывая быт на многие десятилетия вперед. Несмотря на то, что внешне все корейские коттеджи выглядят достаточно похоже друг на друга, на самом деле они практически все очень индивидуальны.
Хозяева этого дома очень хотели расширить пространство основного дома дополнительной студией-кабинетом для главы семьи, навесом для машины и мощеными площадками для отдыха на природе. Хотели создать дополнительную игровую комнату для ребенка, как вторую гостиную. В итоге получился проект, который мы видим перед собой — легкий, чистый и исключительно eco-friendly.
Так, на втором этаже в холле теперь находится игровая комната с тремя окнами и игровым домиком для ребенка, дополнительная гардеробная, детская, ванная комната и спальня родителей.
С помощью эффекта полноценной двускатной крыши в этом домике играть очень уютно, а настоящее окно позволяет ребенку еще больше погрузиться в мир фантазий. Данный проект создавался вместе с хозяйкой дома, под ее тщательным надзором и в соответствии с ее идеями.
Корейский подход к дизайну интерьера — это философия жизни, построенная на практичности и экологичности в угоду семейному образу жизни. Конечно же, с помощью различных мелочей и покупок дом приобретает дополнительные краски, которые неизбежны, но в основе — отделке, архитектуре и мебели — профессионалы максимально разгружают пространство и стараются сделать его максимально традиционным.
В этом доме вы не найдете ни одного материала, который бы вызывал сомнения в его экологичности. Так, для перил используется просто железо, и лишь пластиковые окна и выключатели дают знать о прогрессе последних десятилетий.
Для корейца семья стоит на первом месте среди жизненных приоритетов, поэтому дом — это не статусная покупка, не желание расширить площадь ради собственного комфорта и не желание самовыразиться на фоне других. Для корейца дом — это место, где жена воспитывает детей, учит их воспринимать мир как прекрасное и светлое место, чему стиль восточный минимализм способствует как никакой другой.
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