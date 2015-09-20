Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Коттедж в корейском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Молодая семейная пара с новорожденным ребенком подобрали для себя участок на границе с природным парком, чтобы воспитывать малыша на лоне природы. Архитекторы из фирмы Samganilmok помогли разработать для них традиционный и при этом современный коттедж в корейском стиле, соответствующий как культуре нации, так и трендам международного дизайна. 

Экологически чистые дома, построенные из натуральных материалов, сейчас находятся на самом восходе своей популярности, а их широкое распространение — лишь вопрос времени. Так и эта семья поддержала данную тенденцию, выбрав для себя проект из древесины под названием «Cherry House».

Корейский подход

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Дома в стиле модерн
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

В культуре некоторых восточных стран архитектор ответственен не просто за возведение здания, проектирование и реализацию проекта, но и семейное благополучие будущих владельцев. Конечно же, для современного мира такое утверждение является преувеличением, но для старших поколений оно — очень точное отражение отношения к данной профессии.

Архитектор в таком случае создает не просто дом, как пространство или строение, но место, где будет комфортно чувствовать себя каждый член семьи, где смогли бы в благоприятном и здоровом окружении расти дети. Архитектор становится частью семьи, помогая ей точно определить их нужды, в мелочах продумывая быт на многие десятилетия вперед. Несмотря на то, что внешне все корейские коттеджи выглядят достаточно похоже друг на друга, на самом деле они практически все очень индивидуальны.

Проект для семейных

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Дома в стиле модерн
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Хозяева этого дома очень хотели расширить пространство основного дома дополнительной студией-кабинетом для главы семьи, навесом для машины и мощеными площадками для отдыха на природе. Хотели создать дополнительную игровую комнату для ребенка, как вторую гостиную. В итоге получился проект, который мы видим перед собой — легкий, чистый и исключительно eco-friendly.

Второй этаж

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Дома в стиле модерн
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Так, на втором этаже в холле теперь находится игровая комната с тремя окнами и игровым домиком для ребенка, дополнительная гардеробная, детская, ванная комната и спальня родителей.

Игровой домик

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Дома в стиле модерн
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

С помощью эффекта полноценной двускатной крыши в этом домике играть очень уютно, а настоящее окно позволяет ребенку еще больше погрузиться в мир фантазий. Данный проект создавался вместе с хозяйкой дома, под ее тщательным надзором и в соответствии с ее идеями.

Игровая комната

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Дома в стиле модерн
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Корейский подход к дизайну интерьера — это философия жизни, построенная на практичности и экологичности в угоду семейному образу жизни. Конечно же, с помощью различных мелочей и покупок дом приобретает дополнительные краски, которые неизбежны, но в основе — отделке, архитектуре и мебели — профессионалы максимально разгружают пространство и стараются сделать его максимально традиционным.

В этом доме вы не найдете ни одного материала, который бы вызывал сомнения в его экологичности. Так, для перил используется просто железо, и лишь пластиковые окна и выключатели дают знать о прогрессе последних десятилетий.

Для корейца семья стоит на первом месте среди жизненных приоритетов, поэтому дом — это не статусная покупка, не желание расширить площадь ради собственного комфорта и не желание самовыразиться на фоне других. Для корейца дом — это место, где жена воспитывает детей, учит их воспринимать мир как прекрасное и светлое место, чему стиль восточный минимализм способствует как никакой другой.

Специально для вас на homify:

Универсальный декор для кухни;

Восточный стиль в дизайне интерьера.

Лесные легенды
А вам нравится азиатский стиль в дизайне?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо