Коттедж в корейском стиле

Корейский подход к дизайну интерьера — это философия жизни, построенная на практичности и экологичности в угоду семейному образу жизни. Конечно же, с помощью различных мелочей и покупок дом приобретает дополнительные краски, которые неизбежны, но в основе — отделке, архитектуре и мебели — профессионалы максимально разгружают пространство и стараются сделать его максимально традиционным.

В этом доме вы не найдете ни одного материала, который бы вызывал сомнения в его экологичности. Так, для перил используется просто железо, и лишь пластиковые окна и выключатели дают знать о прогрессе последних десятилетий.

Для корейца семья стоит на первом месте среди жизненных приоритетов, поэтому дом — это не статусная покупка, не желание расширить площадь ради собственного комфорта и не желание самовыразиться на фоне других. Для корейца дом — это место, где жена воспитывает детей, учит их воспринимать мир как прекрасное и светлое место, чему стиль восточный минимализм способствует как никакой другой.

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— Восточный стиль в дизайне интерьера.