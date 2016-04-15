Теплые цвета или холодные – какие лучше использовать для каждой комнаты?

В интерьере ванной комнаты мы всегда стремимся подчеркнуть ее основную функцию – чистоту и свежесть. И сделать это можно не только при помощи столь привычного белого цвета. Вернее белый станет еще белей и свежей, если оттенить его другими, чистыми и яркими цветами. Магия белого такова, что он одинаково хорошо работает и с теплыми цветами: желтый, оранжевый, ярко-алый, травянисто-зеленый, приобретают особое свечение и яркость в белом интерьере. И сочетание холодных синих, даже черных тонов с белым – такая же классика, безупречная и нескучная.