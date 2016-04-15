Теплые цвета или холодные – какие лучше использовать для каждой комнаты?

Цветовые стереотипы преследуют каждую комнату в интерьере: спальня только приятно-бежевая, а ванна – белая, гостиная – в парадно-классических тонах. Хотя было бы гораздо эффективнее самому определить для себя цветовую температуру каждой комнаты и каждого уголка. Попробуйте взглянуть на свой интерьер по-новому с помощью ярких дизайнерских экспериментов.
Не желаете ли превратить каждый стандартные обед и ужин в уютное застолье в расслабленной обстановке? Теплые карамельные оттенки дуба и лиственницы, охристо-оранжевые кирпичи и глиняные горшки на полках, светлые брусочки березовых дров в поленнице – природные материалы и цветом, и фактурой дарят интерьеру особый колорит и настроение. В таком теплом интерьере столовой комнаты уже не хочется быстро съесть холодный бутерброд на бегу, хочется приготовить что-нибудь вкусное, позвать друзей и заварить ароматный чай в большом чайнике.
Кухня, святая-святых всех домохозяек, давно уже перешагнула через табуирование тех или иных цветовых сочетаний в интерьере. Стерильно-белый и нейтрально-бежевый оттенок уступил место экспериментам с яркими, сочными, активными цветами и их контрастными сочетаниями. Причем такие неуместные прежде в кухонном пространстве эксперименты, пошли только на пользу интерьерам, раздвигая узкие стены и визуально увеличивая тесные уголки.
В любом доме гостиная воплощает в себе самые разнообразные функции – от приема гостей до уютных тихих вечеров. Так почему бы это пространство не использовать и для экспериментов с цветовой палитрой? Нейтральные тона базовой отделки послужат идеальным холстом для буйства красок и текстур: ярко-красны стулья рядом с изумительными креслами глубокого синего цвета, терракотовый мягкий ковер и струящиеся нити штор оттенка морской волны, ретро-стиль и поп-арт, саванна и классика.
Самими стойкими вопреки всему оказываются наши убеждения о комфорте детей. Комнаты девочек из года в год декорируются в розовых кукольных оттенках, а комнаты мальчиков – в синих тонах неба и моря. Хотя именно детское восприятие наиболее чувствительно к ярким цветам и быстрее всего утомляется от разнообразия пестрых отделок в комнате. Именно поэтому, вопреки всем устоявшимся стереотипам, дизайнеры все более настойчиво предлагают оформлять интерьер детской комнаты в белых тонах с легкими, ненавязчивыми вкраплениями полупрозрачных, акварельных текстур.
Более подходящими для спален принято считать расслабляющие, теплые оттенки, светлые тона цветов – с целью создать спокойную и уютную обстановку для сна. Но такой интерьер зачастую получается безликим и бесформенным. Холодные оттенки синего помогут придать глубину и объем небольшой спальне, а в сочетании с песочно-бежевыми цветами и уютными мягкими текстурами ковра, покрывала, обивки мебели – подчеркнуть кровать в интерьере как остров отдыха и релакса.
Преимущество домашнего офиса перед стандартным рабочим местом – в полной свободе самовыражения, обстановка интерьера может и должна полностью соответствовать вашему собственному представлению о комфорте. Это касается и цветовых сочетаний. Зачастую, планируя интерьер домашнего офиса, мы с трудом отказываемся от подсознательных стереотипов, выбирая мебель и отделку наподобие того, что привыкли видеть в крупных пространствах open-spase. Но лично для себя можно создать и более динамичную обстановку, используя более яркие варианты цветов: золотистый вместо бежевого, глубокий темно-синий вместо серого, мятный, лаймовый – для акцентов, черный, охристый – для мебели.
В интерьере ванной комнаты мы всегда стремимся подчеркнуть ее основную функцию – чистоту и свежесть. И сделать это можно не только при помощи столь привычного белого цвета. Вернее белый станет еще белей и свежей, если оттенить его другими, чистыми и яркими цветами. Магия белого такова, что он одинаково хорошо работает и с теплыми цветами: желтый, оранжевый, ярко-алый, травянисто-зеленый, приобретают особое свечение и яркость в белом интерьере. И сочетание холодных синих, даже черных тонов с белым – такая же классика, безупречная и нескучная.
Отношение к прихожей в наших домах кардинально-разное, декор тоже. Но чем вы действительно, можете удивить гостей и порадовать себя – так это нестандартной цветовой гаммой в прихожей. Времени здесь проводится немного, поэтому взгляд не успеет ощутить усталости от ярких цветов и аксессуаров, а вот впечатление такой дом будет производить неизменно индивидуальное и запоминающееся.