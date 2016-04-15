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Теплые цвета или холодные – какие лучше использовать для каждой комнаты?

Перла Вереника Перла Вереника
homify Спальня в стиле модерн
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Цветовые стереотипы преследуют каждую комнату в интерьере: спальня только приятно-бежевая, а ванна – белая, гостиная – в парадно-классических тонах. Хотя было бы гораздо эффективнее самому определить для себя цветовую температуру каждой комнаты и каждого уголка. Попробуйте взглянуть на свой интерьер по-новому с помощью ярких дизайнерских экспериментов.

Теплая гамма оттенков для столовой

Дизайн интерьера кухни в русской бане в г. Москва. homify Кухня в стиле кантри Дерево Белый
homify

Дизайн интерьера кухни в русской бане в г. Москва.

homify
homify
homify

Не желаете ли превратить каждый стандартные обед и ужин  в уютное застолье в расслабленной обстановке? Теплые карамельные оттенки дуба и лиственницы, охристо-оранжевые кирпичи и глиняные горшки на полках, светлые брусочки березовых дров в поленнице – природные материалы и цветом, и фактурой дарят интерьеру особый колорит и настроение. В таком теплом интерьере столовой комнаты уже не хочется быстро съесть холодный бутерброд на бегу, хочется приготовить что-нибудь вкусное, позвать друзей и заварить ароматный чай в большом чайнике.

Цвета на кухне – это все разрешено?

квартира 60 кв метров, INTERIERIUM INTERIERIUM Кухня в стиле минимализм
INTERIERIUM

квартира 60 кв метров

INTERIERIUM
INTERIERIUM
INTERIERIUM

Кухня, святая-святых всех домохозяек, давно уже перешагнула через табуирование тех или иных цветовых сочетаний в интерьере. Стерильно-белый и нейтрально-бежевый оттенок уступил место экспериментам с яркими, сочными, активными цветами и их контрастными сочетаниями. Причем такие неуместные прежде в кухонном  пространстве эксперименты, пошли только на пользу интерьерам, раздвигая узкие стены и визуально увеличивая тесные уголки. 

Гостиная: микс цветов и стилей

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

В любом доме гостиная воплощает в себе самые разнообразные функции – от приема гостей до уютных тихих вечеров. Так почему бы это пространство не использовать и для экспериментов с цветовой палитрой? Нейтральные тона базовой отделки послужат идеальным холстом для буйства красок и текстур: ярко-красны стулья рядом с изумительными креслами глубокого синего цвета, терракотовый мягкий ковер и струящиеся нити штор оттенка морской волны, ретро-стиль и поп-арт, саванна и классика.

Детская комната в непривычных тонах

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Самими стойкими вопреки всему оказываются наши убеждения о комфорте детей. Комнаты девочек из года в год декорируются в розовых кукольных оттенках, а комнаты мальчиков – в синих тонах неба и моря. Хотя именно детское восприятие наиболее чувствительно к ярким цветам и быстрее всего утомляется от разнообразия пестрых отделок в комнате. Именно поэтому, вопреки всем устоявшимся стереотипам, дизайнеры все более настойчиво предлагают оформлять интерьер детской комнаты в белых тонах с легкими, ненавязчивыми вкраплениями полупрозрачных, акварельных текстур.

Спальня и вопрос цвета

Спальня старшего сына homify Спальня в стиле модерн
homify

Спальня старшего сына

homify
homify
homify

Более подходящими для спален принято считать расслабляющие, теплые оттенки, светлые тона цветов – с целью создать спокойную и уютную обстановку для сна. Но такой интерьер зачастую получается безликим и бесформенным. Холодные оттенки синего помогут придать глубину и объем небольшой спальне, а в сочетании с песочно-бежевыми цветами и уютными мягкими текстурами ковра, покрывала, обивки мебели – подчеркнуть кровать в интерьере как остров отдыха и релакса. 

Домашний офис: можно быть смелее в цветах

APARTMENT/2, ONE STUDIO ONE STUDIO Рабочий кабинет в эклектичном стиле Дерево Черный
ONE STUDIO

APARTMENT/2

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Преимущество домашнего офиса перед стандартным рабочим  местом – в полной свободе самовыражения, обстановка интерьера может и должна полностью соответствовать вашему собственному представлению о комфорте. Это касается и цветовых сочетаний. Зачастую, планируя интерьер домашнего офиса, мы с трудом отказываемся от подсознательных стереотипов, выбирая мебель и отделку наподобие того, что привыкли видеть в крупных пространствах open-spase. Но лично для себя можно создать и более динамичную обстановку, используя более яркие варианты цветов: золотистый вместо бежевого, глубокий темно-синий вместо серого, мятный, лаймовый – для акцентов, черный, охристый – для мебели.

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Ванная комната: царство чистоты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В интерьере ванной комнаты мы всегда стремимся подчеркнуть ее основную функцию – чистоту и свежесть. И сделать это можно не только при помощи столь привычного белого цвета. Вернее белый станет еще белей и свежей, если оттенить его другими, чистыми и яркими цветами. Магия белого такова, что он одинаково хорошо работает и с теплыми цветами: желтый, оранжевый, ярко-алый,  травянисто-зеленый, приобретают особое свечение и яркость в белом интерьере. И сочетание холодных синих, даже черных тонов с белым – такая же классика, безупречная и нескучная.

Прихожая: включим цвет на полную мощность

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Отношение к прихожей в наших домах кардинально-разное, декор тоже. Но чем вы действительно, можете удивить гостей и порадовать себя – так это нестандартной цветовой гаммой в прихожей. Времени здесь проводится немного, поэтому взгляд не успеет ощутить усталости от ярких цветов и аксессуаров, а вот впечатление такой дом будет производить неизменно индивидуальное и запоминающееся. 

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