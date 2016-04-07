Установка мансардного окна за 7 шагов

Звезды магическим образом всегда сопровождали человечество по жизни. Первобытные люди, не понимая природы этих небесных тел, считали их «глазами» богов, душами предков, кострами и прочими явлениями, которые мог представить их разум.

Со временем по звездам научились вести календарь, ориентироваться для мореплавания. Появилась и астрология, которая связывает развитие судьбы человека именно со звездами. Отсюда и появилось выражение «Звезды (или планеты) так сошлись (не сошлись)». Во многом для современных ученых остается загадкой, насколько хорошо люди имели представления о звездах и как они применяли такие знания на практике.

Помимо всего этого, звезды всегда считались романтическим явлением. Под них загадывают желания, наблюдают с любимым человеком теплыми летними ночами.

Для того чтобы добавить романтики к вечерним посиделкам на чердаке, придумали мансардное окно.

Помимо эстетической функции мансардное окно играет важную роль в освещении, а также проветривании мансардного помещения.

В то же время, это необычное окно. Поскольку оно становится частью кровли, то должно быть приспособлено выдерживать то же влияние внешней среды, что и другие части кровли.