Установка мансардного окна за 7 шагов

Звезды магическим образом всегда сопровождали человечество по жизни. Первобытные люди, не понимая природы этих небесных тел, считали их «глазами» богов, душами предков, кострами и прочими явлениями, которые мог представить их разум.
Со временем по звездам научились вести календарь, ориентироваться для мореплавания. Появилась и астрология, которая связывает развитие судьбы человека именно со звездами. Отсюда и появилось выражение «Звезды (или планеты) так сошлись (не сошлись)». Во многом для современных ученых остается загадкой, насколько хорошо люди имели представления о звездах и как они применяли такие знания на практике.
Помимо всего этого, звезды всегда считались романтическим явлением. Под них загадывают желания, наблюдают с любимым человеком теплыми летними ночами.
Для того чтобы добавить романтики к вечерним посиделкам на чердаке, придумали мансардное окно.
Помимо эстетической функции мансардное окно играет важную роль в освещении, а также проветривании мансардного помещения.
В то же время, это необычное окно. Поскольку оно становится частью кровли, то должно быть приспособлено выдерживать то же влияние внешней среды, что и другие части кровли.
В первую очередь, что нужно сделать при обустройстве мансардного окна, это выбрать место. Его месторасположение будет зависеть от того, как вы будете использовать чердак. При этом, важно учесть следующие факторы.
Во-первых, материал, из которого сделана крыша. Так, мягкие рулонные перекрытия кровли очень легко разрезать, тогда как черепицу резать практически нельзя. В последнем случае ее необходимо разобрать под проем будущего окна, а потом частично собрать, оставив оконный проем.
Во-вторых, нужно учитывать расстояния между стропилами, на которых держится крыша. Желательно их не разрезать и делать оконные проемы между стропилами, оставляя еще пространство до 5 см для установки теплоизоляции. Чтобы не вредить стропилам, возможен вариант установки нескольких окон, но маленьких. Если стропила все же разбираются, нужно укрепить кровлю несколькими продольными брусами.
В-третьих, на месте оконного проема не должно быть коммуникаций: электросетей, газовых и водопровода, либо они должны быть демонтированы и перемещены в другое место.
В-четвертых, это личный комфорт. Место следует выбирать там, где оно удобно.
Подготовку кровли осуществляют исходя из материала, который использован для постройки крыши.
Если дом покрыт черепицей, то под нижней линией мансардного окна обязательно должен быть ряд целой, не резанной черепицы. При этом, мастера черепицу под строительное окно разбирают, чтобы освободить место для крепления окна к стропилам или чтобы была возможность часть стропил вырезать.
Очень важно помнить, что в случае вырезания участков стропил под оконный проем крышу в этом месте следует обеспечить дополнительной опорной конструкцией.
Если крыша дома выполнена из профилированного материала, то исходят от высоты нижней линии мансардного окна до границы кровли. Если данный материал имеет высокий профиль, то покрытие под окном либо срезают, либо используют заклепки.
Важно помнить о расстоянии вокруг его оконного проема. Это объясняется тем, что промежуток между рамой и кровлей в обязательном порядке нужно утеплить и гидроизолировать. Кроме того, в случае усадки мансардное окно не будет деформировать кровлю.
Выбор производителей и моделей мансардных окон довольно широк. В то же время, в каждый комплект такого окна входит инструкция по его монтажу. В обязательном порядке ее нужно внимательно прочитать, так как нет единой процедуры установки мансардного окна. Это обусловлено тем, что разные модели окон имею разные принципы и элементы крепления и т. д.
Перед установкой рекомендуют снять створку и оклад окна, оставив лишь одну раму. На ней устанавливают крепежные кронштейны, а также оббивают ее утеплителем. Нижние кронштейны крепятся плотно, тогда как верхние — в полсилы. Это делается для того, чтобы отрегулировать нужное положение мансардного окна.
Вместе с установкой мансардного окна проводят его теплоизоляцию (на обрешетку вокруг окна), а также гидроизоляцию при помощи специального изоляционного рукава.
Установив раму мансардного окна, начинают установку его створки.
Как уже было сказано, подробный порядок действий указан в инструкции к мансардному окну. Здесь важно помнить, что после установки створки важно проверить плотность ее прилегания к раме, а также отсутствие перекосов. В случае наличия таких проблем их решают при помощи регулировки крепежей створки. После этого по ее краям устанавливают утеплитель, а участки гидроизоляции прибивают к раме, устранив лишнее.
Монтаж оклада начинается после того, как восстановлен слой черепицы вокруг окна. Начинают установку оклада снизу, прикрепляя гофрированный фартук. Аналогичный элемент устанавливают сверху окна, а после этого и по бокам.
Изнутри мансардного помещения производят монтаж откосов. Нижний откос делают вертикальным, т.е. под углом 90 градусов к полу. Верхний делают горизонтальным, параллельным полу. Это обеспечивает правильную циркуляцию теплого воздуха вокруг окна и предупреждает образование конденсата на окне.
Мансардное окно, как составляющий элемент кровли дома, должен выполнять те же функции. Среди них и надежная гидроизоляция в противном случае, мансардное окно станет вратами для медленного, но неуклонного разрушения дома.
Гидроизоляция современных мансардных окон обеспечивается при помощи специального гидроизоляционного фартука. Он в обязательном порядке должен быть закреплен по периметру окна. Один из верхних краев фартука заводится под дренажный жёлоб, при помощи которого отводится конденсат. При этом, степлером он прибивается к раме. Второй конец фартука следует завести под обрешетку.
Как и любое окно, в знойные времена года оно будет неумолимо освещаться солнцем, раскаляя воздух внутри мансардного помещения. Этот эффект можно уменьшить, если приобрести и установить специальные приспособления для защиты от солнца.
Самая простая защита — это обычная тканевая штора. Она от солнца полнстью не защищает, а служит лишь фильтром, ослабляя солнечные лучи, но не устраняя их эффект полностью.
Также существуют шторы с боковыми направляющими, которые позволяют ткани более плотно прилегать к окну и, следовательно, в большей мере защищать от солнца. Для маскировки от солнца используют и специальные затеняющие жалюзи или роллеты. Они могут быть установлены как в снаружи, так и изнутри мансардного окна. Первый вариант даже в чем-то лучше.
Свершилось, мансардное окно установлено. Все, что осталось сделать, это наслаждаться видом ясно-голубого неба днем, и загадочным и манящим видом звездного неба ночью.
Если посмотреть со стороны, то крыша дома с мансардой и окном напоминает небольшую астрономическую обсерваторию, из которой вот-вот появится телескоп. Поэтому, чтобы превратить обыкновенное воображение в реальность, будет неплохо приобрести телескоп и посмотреть что же там наверху происходит.
Если расположить напротив мансардного окна кровать, можно каждый вечер засыпать и любоваться звездным небом. А когда звезды будут падать – загадывать желания.