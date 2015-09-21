Легкий шик по-мексикански

Проект расположен в городе Мерида, на полуострове Юкатан, который находится недалеко от Карибского побережья Мексики и является популярным туристическим центром. На узких улочках расположено множество разноцветных домов с узкими фасадами, за резными дверьми которых прячутся самые разные чудеса.

Парадный экстерьер сохраняет элементы 50-х, выглядит весьма консервативным и практически не применяет элементы эклектики в своем декоре. Но внутри дом полон сюрпризов, которые сливаются в одно яркое произведение искусства.