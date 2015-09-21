Легкий шик по-мексикански

Наше новое архитектурное путешествие в Мексику порадует вас очаровательным проектом реконструкции дома, построенного в 50-х годах прошлого века. Удивительное сочетание модернизма и чисто мексиканской эстетики позволяет нам восхищаться проектом от студии Taller Estilo Arquitectura в полной мере.
Проект расположен в городе Мерида, на полуострове Юкатан, который находится недалеко от Карибского побережья Мексики и является популярным туристическим центром. На узких улочках расположено множество разноцветных домов с узкими фасадами, за резными дверьми которых прячутся самые разные чудеса.
Парадный экстерьер сохраняет элементы 50-х, выглядит весьма консервативным и практически не применяет элементы эклектики в своем декоре. Но внутри дом полон сюрпризов, которые сливаются в одно яркое произведение искусства.
Классический европейский дизайн, раскрашенный колоритной мозаикой, пришедшей в мексиканскую культуру из далекого арабского мира, выглядит очень свежо. Привлекательная плитка в синих и песочных тонах задает настроение всей комнате, тогда как белые стены стараются не выделяться на ее фоне и создают легкую, доброжелательную атмосферу парадного холла.
В данном проекте использовалась антикварная и новая дизайнерская мебель, работы местных мастеров по керамике. Прекрасное сочетание классической мебели, минимализма и яркой мексиканской культуры делает этот проект одновременно этническим и соответствующим международным трендам.
Текучесть этого пространства, созданного на основе гостиной, столовой и кухонной зоны, создается благодаря идентичной отделке пола терракотовой керамической плиткой. Формат мебели в стиле ретро позволяет создать эффектное дизайнерское решение, отвлекающее нас от культурной составляющей мексиканского интерьера и делающего интерьер скорее эклектичным, чем национальным. Тем не менее, традиции в дизайне этой страны невозможно не заметить — глубокие, насыщенные и даже слегка драматичные цвета, обилие черных элементов, яркая плитка и рыжее дерево всех оттенков делают данные интерьеры не похожими на другие.
В прошлой статье на тему мексиканской архитектуры и интерьера мы говорили о том, что испанский стиль здесь был будто заморожен и не переживал столь бурного развития, как в самой Испании. Здесь остались почти средневековые порядки, ощущение тяжеловесности и основательности, тогда как в Старом Свете испанский стиль уже давно стал гораздо более светлым и минималистичным.
В мексиканском интерьере до сих пор используются такие насыщенные цвета, как изумрудный, оливковый, пурпурный, бордовый, фиолетовый, перепелиный желтый и другие для создания ярких контрастов буквально повсюду. В соперничество за самый заметный внешний вид вступает отделка, мебель, аксессуары, предметы декора и искусства. Интересно, что по традиции стены и потолок зачастую остаются белыми, как в этом проекте, и являются фоном для разворачивающейся драмы.
Романтичная спальня имеет двустворчатые двери в сад и вся пропитана атмосферой отдыха и блаженства. До Мексиканского залива с лазурной водой здесь всего полчаса на автомобиле, а до коралловых рифов Карибского побережья можно доехать до заката.
Еще одна особенность мексиканского интерьера, которую никак нельзя оставить без внимания — желание использовать либо кустарное производство для отделки и предметов мебели и декора, либо имитировать его, насколько это возможно. Так, керамическая плитка здесь практически всегда имеет эффект размытого омбре, как если бы она неравномерно обжигалась в печи обычного мастера, а мебель из древесины имеет нарочито простой, слегка грубоватый вид.
Еще одна спальня расположена в дополнительном строении, которое находится в другой части участка у бассейна. Небольшая гостевая комната имеет ванную и небольшую гардеробную, а также панорамный вид на сад и террасы с бассейном.
Настоящей же жемчужиной, или точнее сказать, изумрудом, является бассейн на небольшом участке, который идеально вписался в образ чудесной лагуны посреди пышного тропического леса. Благодаря красивой подсветке экстерьеров гостевого домика и каменной стены, здесь создается по-настоящему мексиканское настроение, которому всегда были присущи желтые краски в полумраке.
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— Великолепная жемчужина Измира;