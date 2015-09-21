Один дом, который держит второй

Сюрреалистичная и сложная конструкция этого проекта наверняка порадует тех, кто ищет новые подходы в таких стилях, как модерн и минимализм для загородного коттеджа. Этот дом выглядит неприступным, схожим с крепостью или замком, но при этом безусловно современным.

Подобные дизайнерские приемы в отделке и дизайне доступны многим и требуют лишь точной цели и наличия профессионального архитектора. Так, проект из Бразилии от компании POCHE ARQUITETURA учит нас по-новому взглянуть на монохромные фасады и найти в них свои несомненные преимущества.