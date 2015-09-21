Один дом, который держит второй

Сюрреалистичная и сложная конструкция этого проекта наверняка порадует тех, кто ищет новые подходы в таких стилях, как модерн и минимализм для загородного коттеджа. Этот дом выглядит неприступным, схожим с крепостью или замком, но при этом безусловно современным.
Подобные дизайнерские приемы в отделке и дизайне доступны многим и требуют лишь точной цели и наличия профессионального архитектора. Так, проект из Бразилии от компании POCHE ARQUITETURA учит нас по-новому взглянуть на монохромные фасады и найти в них свои несомненные преимущества.
Проект имеет название «Ибица» за счет его легкой атмосферы на фоне традиционной бразильской загородной застройки. В основном в этой стране используются охристые, природные и землянистые оттенки в отделке фасадов, тогда как современные вариации белого, черного и серого выглядят здесь очень современно.
Ситуация в Бразилии очень похожа на восточно-европейскую, где модерн переживает второе рождение и показывает свое новое лицо. Современные вариации отделки, упор на практичность и желание получить в первую очередь комфортное жилье, а не дом «на показ» все больше набирают популярность.
В этом проекте все основано на желании получить простор и большую полезную площадь на узком участке в пригороде. Квадратные и прямоугольные формы в данном случае являются выигрышным вариантом, позволяющие с легкостью зонировать пространство и получить максимальную эффективность от каждого квадратного метра.
На этой фотографии видно, насколько на самом деле просторен этот дом и какую большую площадь он имеет. Несмотря на это, он кажется очень легкой конструкцией для тех, кто проезжает по улице или проходит мимо. Все приватные зоны удалены от входа и парадного фасада, а окна, выходящие на сторону улицы, все узкие и сохраняют приватность с помощью штор.
Теперь мы приглашаем вас посмотреть интерьеры этого дома, тоже выдержанные в основном в бело-серой цветовой гамме. Двусветная гостиная с видом на сад, полная света и свежего воздуха, становится центром семейных развлечений в любое время года.
Справа от гостиной мы находим столовую, оформленную в слегка более теплой цветовой гамме благодаря оттенку слоновой кости на ковре и керамической плитке. Здесь создается глянцевое настроение и благодаря использованию стеклянной столешницы, вазы и зоны домашнего мини-бара у одной из стен.
Во всему дому — панорамное остекление, а вид хорошо продуман с учетом эстетических качеств. Так, напротив столовой часть стены забора окрашена в приятный зеленый оттенок и декорирована традиционной мозаикой с помощью керамической плитки.
Зона отдыха на свежем воздухе под тенью крыши основного здания притягивает особое внимание. Здесь расположилась летняя кухня с этнической отделкой деревом и мозаикой, столовая на пять персон, гамак и дополнительный диван для отдыха, чтения и дневного сна.
Кроме того, именно здесь находится и бассейн вместе с неглубоким декоративным водоемом. Вместе они составляют комплекс, напоминающий природные реки и заливы лагун.
Интеграция внешнего и внутреннего пространств в этом доме хорошо продумана с помощью остекления, а также использования одного стиля в дизайне как для интерьера, так и для зоны отдыха на участке.
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