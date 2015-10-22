Необычные угловые диваны

Что есть диван? Уютный, мягкий и теплый предмет интерьера, позволяющий не просто присесть, но и элегантно вытянуть ноги, а то и вовсе разместиться со всем комфортом и почитать книгу, посмотреть в потолок, поспать. А может ли это изделие быть чем-то большим для вас и вашего дома? Может и должно! Дизайнерские диваны – это полноценные арт-объекты.

Конечно, рассматривая необычные диваны, многие зададутся вопросом: а удобно ли сидеть и лежать на такой мебели? Даже не сомневайтесь, ведь лучшие дизайнеры мира, создавая эти произведения интерьерного искусства, думали не только о собственном самовыражении, но и о вашем комфорте. Тем и ценны авторские диваны, что имеют нестандартную внешность, украшают и даже полностью преображают собой пространство, но при этом не отступают от своих прямых функций. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.