Необычные угловые диваны

Что есть диван? Уютный, мягкий и теплый предмет интерьера, позволяющий не просто присесть, но и элегантно вытянуть ноги, а то и вовсе разместиться со всем комфортом и почитать книгу, посмотреть в потолок, поспать. А может ли это изделие быть чем-то большим для вас и вашего дома? Может и должно! Дизайнерские диваны – это полноценные арт-объекты.
Конечно, рассматривая необычные диваны, многие зададутся вопросом: а удобно ли сидеть и лежать на такой мебели? Даже не сомневайтесь, ведь лучшие дизайнеры мира, создавая эти произведения интерьерного искусства, думали не только о собственном самовыражении, но и о вашем комфорте. Тем и ценны авторские диваны, что имеют нестандартную внешность, украшают и даже полностью преображают собой пространство, но при этом не отступают от своих прямых функций. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.
В современном оформлении интерьеров на первом плане – принципы функциональности и минимализма. Особое внимание дизайнеров и простых потребителей привлекают угловые диваны. Они сегодня являются не просто предметом мебели, а одновременно элегантным украшением помещения и действенным инструментом корректировки внутреннего пространства.
Например этот двухсторонний диван отлично вписался в интерьер гостиной, совмещенной с кухней. Он имеет мягкие сидения по обе стороны спинки, что очень удобно. Такой диван заменит вам два и сэкономит пространство вашей квартиры. Большой пуф справа в свою очередь может быть как частью композиции так и использоваться независимо.
Не менее удивительное направление дизайна – диваны круглой и полукруглой формы. Появившись на отечественном мебельном рынке относительно недавно, они буквально взлетели на пик популярности. Мягкость и плавность линий, воплощенных в формах полукруглых диванов во многих случаях становятся идеальным дизайнерским решением, позволяющим сохранить в интерьере единство стиля и настроения. Они хороши как при угловом размещении так и при размещении в центре комнаты. Как правило подходят помещениям внушительных размеров.
Для любителей отдохнуть большой компанией в полулежачем положении подойдет вот этот диван в восточном стиле в виде пуфа. Спинкой служит стена, к которой он примыкает, а подушки смегчат ее при желании. Стоит отметить, что с этого дивана открывается великолепный вид за счет совмещения лоджии с пространством гостиной и больших панорамных окон.
Следующие несколько моделей имеют разную форму, но их объединяет схожая черта – возможность трансформации. Например, данная модель, которую использовали в своем дизайне архитекторы из DEMARKA, в собранном виде имеет продолговатую часть наподобие оттоманки, а в
разобранном эта самая оттоманка трансформируется в самостоятельное кресло и пуф.
Средиземноморский интерьер этой гостиной дизайнеры дополнили ярким диваном. Он представляет собой отдельные модули, которые можно использовать как вместе так и по отдельности. Этот элемент мебели хорошо разместиться как в углу (за счет углового модуля) так и в центре комнаты. В обивке дивана можно найти цветовое отражение почти всех элементов интерьера.
Этот романтичный диван в форме сердца станет оригинальным дополнением гостиной или столовой. При этом данная модель раскладывается и разведенные половинки становятся похожи на крылья. Сидеть на нем очень удобно и для абсолютного комфорта понадобится только телевизор и кофейный столик с любимым напитком и десертом.
Угловой диван может удивить не только своей необычной формой, но и функциональностью. Зачем закрывать место под диваном, если его можно с успехом использовать в качестве дополнительной полки под книги и журналы, например. Так любимая литература больше не будет пылиться на дальних полках и всегда окажется под рукой.
Завершим мы наш обзор необычных угловых диванов моделью из европаллет. Это самый экологичный вариант, который можно изготовить даже самостоятельно. Благодаря большой грузоподъемности паллет, они становятся универсальной основой для диванов, рассчитаных на разный вес. Да и в случае внезапной поломки, паллеты всегда можно починить или заменить.
Сочетание функциональности, большого запаса прочности, нестандартного внешнего вида и роскошного исполнения дают необычным диванам возможность восторжествовать над буднями и сделать вас чуточку счастливее. Не бойтесь эксперементировать!