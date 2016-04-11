Что такое термодерево? Его свойства и сферы применения

Термодревесина — это усовершенствованное дерево. Это древесина, которая прошла термическую обработку при высоких температурах (185−230°С) без добавления каких-либо химических веществ. И в результате стала настоящим «материалом XXI века», сочетая экологичность натурального дерева (она сегодня особенно ценится) с физико-механическимисвойствами, которые и вовсе бесценны.

Термодерево — это 100 % натуральный массив. Каждая доска неповторима и уникальна, как и все, что создает природа. Термообработке подвергают разные породы: мягкие (ель, сосна, липа, кедр) и твердые (ясень, дуб, бук), поэтому само понятие «термодревесина» неполное, нужно уточнять какая конкретно порода вам предлагается.

Термодерево обладает множеством преимуществ по сравнению с обычной древесиной. Именно о них пойдет речь в этой статье.