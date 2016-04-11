Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Что такое термодерево? Его свойства и сферы применения

www.homify.ru www.homify.ru
СПА из ЛВЛ, Ченцов Михаил Ченцов Михаил Бассейн в стиле минимализм
Loading admin actions …

Термодревесина — это усовершенствованное дерево. Это древесина, которая прошла термическую обработку при высоких температурах (185−230°С) без добавления каких-либо химических веществ. И в результате стала настоящим «материалом XXI века», сочетая экологичность натурального дерева (она сегодня особенно ценится) с физико-механическимисвойствами, которые и вовсе бесценны.

Термодерево — это 100 % натуральный массив. Каждая доска неповторима и уникальна, как и все, что создает природа. Термообработке подвергают разные породы: мягкие (ель, сосна, липа, кедр) и твердые (ясень, дуб, бук), поэтому само понятие «термодревесина» неполное, нужно уточнять какая конкретно порода вам предлагается. 

Термодерево обладает множеством преимуществ по сравнению с обычной древесиной. Именно о них пойдет речь в этой статье. 

Геометрическая стабильность

Холст 170 Главный фасад Mild Haus Дома в стиле модерн Твердая древесина Коричневый
Mild Haus

Холст 170 Главный фасад

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Благодаря термообработке стабильность геометрических размеров – при любых перепадах влажности и температуры окружающей среды улучшается в 10-15 раз по отношению к необработанному дереву. Это значит, что изделие из термообработанного дерева со временем не деформируется (не разбухает, не усыхает, не коробится) при любых внешних воздействиях – осадки, повышение/понижение температуры.

Это одно из важнейших свойств термодерева, которое обеспечивает ему преимущество перед другими породами. Любое нетермообработанное дерево (лиственница, ипе, лопачо, керуинг и др. экзотические породы) — это живое дерево, которое дышит. Т.е. рано или поздно дерево поведет (появиться кривизна по длине и ширине). С термообработанной доской такого не произойдет.

Преимущества термодревесины

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Бассейн в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

После термообработки доска обладает следующими свойствами:

- Геометрическая стабильность.

- Экологическая чистота.

- Гигроскопичность (Влагоотталкивание).

- Долговечность.

- Биостойкость.

- Эстетичность.

А теперь давайте рассмотрим эти качества подробнее.

Абсолютная экологическая чистота

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Бассейн в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Термообработанное дерево – 100% экологически чистый материал, благодаря чему завоевало такую популярность в Европе, а теперь и в Росии. Термическая обработка древесины происходит без добавления каких-либо химических веществ, используется только два экологически безопасных компонента – вода (H2O) и высокая температура (220-230оС). 

Термообработка обеспечивает как минимум такой же класс устойчивости, как и химически защищенное дерево, но не приносит вреда окружающей среде. Вы можете больше не беспокоится за здоровье близких, а также не тратить время и деньги на регулярную химическую защиту дерева.

Гигроскопичность (Влагоотталкивание)

Guimarães House, es1arq es1arq Бассейн в стиле минимализм
es1arq

es1arq
es1arq
es1arq

В результате термообработки в атмосфере пересыщенного пара свободные атомы водорода «цепляются» на концы углеродно-водородных цепочек древесины, препятствуя в дальнейшем притяжению молекул воды и разбуханию материала на молекулярном уровне. Благодаря этому термообработанное дерево приобретает следующие преимущества перед необработанным деревом:

- Влажность термообработанного дерева 3-5 % против 8-10 % у необработанного.

- Термообработанное дерево набирает воду в 3-4 раза меньше, чем нетермообработанное.

- Сброс избыточной влажности у термообработанного дерева происходит в десятки раз быстрее, чем у нетермообработанного.

- Набирая воду, термообработанное дерево набухает и увеличивает свои объемы в 6-10 раз меньше, чем нетермообработанное.

- При высыхании термообработанное дерево быстро восстанавливает свои первоначальные размеры.

- Даже находясь при длительном воздействии воды, термообработанное дерево сохраняет максимальную влажность 8-10%, что соответствует влажности обычного сухого дерева.

- При сверх-длительном воздействии влаги термообработанное дерево изменяет свои размеры в 3-4 раза меньше, чем нетермообработанное, при этом не гниет и не теряет свой внешний вид.

- Благодаря тому, что поверхность термообработанного дерева не пористая, а плотная, то это существенно снижает способность термообработанного дерева впитывать влагу из воздуха, т.е. термообработанное дерево обладает способностью отталкивать воду без дополнительной обработки.

Долговечность

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Спа в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Благодаря вышеперечисленным уникальным свойствам, термообработка объединяет цепь физических и механических преобразований древесины, придающих обрабатываемому материалу уникальную долговечность.

Тесты в стандартах ЕС в лабораторных условиях показали существенное увеличение биологической долговечности (в 15-25 раз). Термообработанная древесина не нуждается ни в какой химической защите. 

Практический опыт показывает, что использование термообработанной древесины в конструкциях, предусматривающих глубокий контакт с почвой, но не играющих существенной роли для эксплуатационных характеристик сооружения в целом, вкупе с периодическим просушиванием поверхностей не вызывает сколько-нибудь существенной порчи материала.

Биостойкость

Деревянная беседка в современном стиле TB.Design Балкон в скандинавском стиле
TB.Design

Деревянная беседка в современном стиле

TB.Design
TB.Design
TB.Design

За счет высоких температур обработки полисахариды в древесине разлагаются, а низкая равновесная влажность (4-6%) и высвобождение связанной на молекулярном уровне воды устраняют сами условия для возникновения и размножения микроорганизмов. В результате долговечность древесины возрастает в 15-25 раз. Термодерево не гниет, не подвержено поражению грибка, бактерий, насекомых и при этом не требует обработки химическими составами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Эстетичность

СПА из ЛВЛ, Ченцов Михаил Ченцов Михаил Бассейн в средиземноморском стиле
Ченцов Михаил

СПА из ЛВЛ

Ченцов Михаил
Ченцов Михаил
Ченцов Михаил

Термообработка заметно подчеркивает красоту дерева. В зависимости от заданного режима можно добиться широкой гаммы оттенков (от натурального до темно-коричневого). При этом цвет изменяется на всю толщину доски, благодаря процессам внутри древесины, без использования тонировки. Цвет становится более насыщенным и однородным по всему сечению, эффектно выявляется текстура древесины. Достигается эффект ценных пород древесины.

Вас приятно удивит и запах термодерева. Вы будете наслаждаться его ароматом, вызывающим ассоциации с чистым лесом, природой и спокойствием.

Недостатки

СПА в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спа в стиле модерн Коричневый
Хауспрофи

СПА в таунхаусе, г.Барнаул

Хауспрофи
Хауспрофи
Хауспрофи

У каждого материала есть свои недостатки. В данном случае их немного:

- В процессе обработки и окрашивания, особенно в сравнении с натуральным деревом, термодревесина имеет более существенную хрупкость. По этой причине для работы с этим материалом требуется специальное и высокооборотное оборудование, применяемое специально для термодерева. 

- Кроме того, за счет достаточно низких показателей влажности термодерево обладает низкими способностями к склеиванию. Нейтрализовать данный недостаток можно с помощью специального клея, изготовленного на полиуретановой основе.

Где применять термодревесину?

СПА из ЛВЛ, Ченцов Михаил Ченцов Михаил Бассейн в стиле минимализм
Ченцов Михаил

СПА из ЛВЛ

Ченцов Михаил
Ченцов Михаил
Ченцов Михаил

Обширность сферы применения термодревесины обусловлена тремя основными свойствами материала: долговечностью, низкой гигроскопичностью и размерной стабильностью. Важно отметить, что в некоторых областях уникальным становится сочетание нескольких или всех перечисленных свойств.

- Термообработанная древесина, благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям, подходит для уличных конструкций, ландшафтного дизайна, строительства мостов, причалов, облицовки водных каналов.

- Одна из наиболее популярных сфер применения термодревесины – облицовка фасадов зданий, в том числе в составе готовых панелей в деревянном домостроении.

- Вследствие эстетичности внешнего вида данный материал часто используется дизайнерами для внутренней отделки. Из термодревесины изготавливают деревянные плитки для санузлов и кухонь, которые могут стать хорошей альтернативой холодной кафельной плитке. Материал используется также для изготовления цельных ванных и раковин, для комплексной внутренней отделки саун.

- Стабильность геометрических размеров и устойчивость ко внешней среде способствует использованию термодревесины в производстве мебели, оконных рам, дверей, паркетных полов, декинга.

Потенциальная сфера применения термодревесины так же обширна, как и сфера применения обычной древесины: из термодревесины могут изготавливаться комплектующие, музыкальные инструменты, домашние принадлежности, малые архитектурные формы, садово-парковые конструкции и т. п.

Путешествие в Альпы: дом в стиле шале

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо