Что такое термодерево? Его свойства и сферы применения

Термодревесина — это усовершенствованное дерево. Это древесина, которая прошла термическую обработку при высоких температурах (185−230°С) без добавления каких-либо химических веществ. И в результате стала настоящим «материалом XXI века», сочетая экологичность натурального дерева (она сегодня особенно ценится) с физико-механическимисвойствами, которые и вовсе бесценны.
Термодерево — это 100 % натуральный массив. Каждая доска неповторима и уникальна, как и все, что создает природа. Термообработке подвергают разные породы: мягкие (ель, сосна, липа, кедр) и твердые (ясень, дуб, бук), поэтому само понятие «термодревесина» неполное, нужно уточнять какая конкретно порода вам предлагается.
Термодерево обладает множеством преимуществ по сравнению с обычной древесиной. Именно о них пойдет речь в этой статье.
Благодаря термообработке стабильность геометрических размеров – при любых перепадах влажности и температуры окружающей среды улучшается в 10-15 раз по отношению к необработанному дереву. Это значит, что изделие из термообработанного дерева со временем не деформируется (не разбухает, не усыхает, не коробится) при любых внешних воздействиях – осадки, повышение/понижение температуры.
Это одно из важнейших свойств термодерева, которое обеспечивает ему преимущество перед другими породами. Любое нетермообработанное дерево (лиственница, ипе, лопачо, керуинг и др. экзотические породы) — это живое дерево, которое дышит. Т.е. рано или поздно дерево поведет (появиться кривизна по длине и ширине). С термообработанной доской такого не произойдет.
После термообработки доска обладает следующими свойствами:
- Геометрическая стабильность.
- Экологическая чистота.
- Гигроскопичность (Влагоотталкивание).
- Долговечность.
- Биостойкость.
- Эстетичность.
А теперь давайте рассмотрим эти качества подробнее.
Термообработанное дерево – 100% экологически чистый материал, благодаря чему завоевало такую популярность в Европе, а теперь и в Росии. Термическая обработка древесины происходит без добавления каких-либо химических веществ, используется только два экологически безопасных компонента – вода (H2O) и высокая температура (220-230оС).
Термообработка обеспечивает как минимум такой же класс устойчивости, как и химически защищенное дерево, но не приносит вреда окружающей среде. Вы можете больше не беспокоится за здоровье близких, а также не тратить время и деньги на регулярную химическую защиту дерева.
В результате термообработки в атмосфере пересыщенного пара свободные атомы водорода «цепляются» на концы углеродно-водородных цепочек древесины, препятствуя в дальнейшем притяжению молекул воды и разбуханию материала на молекулярном уровне. Благодаря этому термообработанное дерево приобретает следующие преимущества перед необработанным деревом:
- Влажность термообработанного дерева 3-5 % против 8-10 % у необработанного.
- Термообработанное дерево набирает воду в 3-4 раза меньше, чем нетермообработанное.
- Сброс избыточной влажности у термообработанного дерева происходит в десятки раз быстрее, чем у нетермообработанного.
- Набирая воду, термообработанное дерево набухает и увеличивает свои объемы в 6-10 раз меньше, чем нетермообработанное.
- При высыхании термообработанное дерево быстро восстанавливает свои первоначальные размеры.
- Даже находясь при длительном воздействии воды, термообработанное дерево сохраняет максимальную влажность 8-10%, что соответствует влажности обычного сухого дерева.
- При сверх-длительном воздействии влаги термообработанное дерево изменяет свои размеры в 3-4 раза меньше, чем нетермообработанное, при этом не гниет и не теряет свой внешний вид.
- Благодаря тому, что поверхность термообработанного дерева не пористая, а плотная, то это существенно снижает способность термообработанного дерева впитывать влагу из воздуха, т.е. термообработанное дерево обладает способностью отталкивать воду без дополнительной обработки.
Благодаря вышеперечисленным уникальным свойствам, термообработка объединяет цепь физических и механических преобразований древесины, придающих обрабатываемому материалу уникальную долговечность.
Тесты в стандартах ЕС в лабораторных условиях показали существенное увеличение биологической долговечности (в 15-25 раз). Термообработанная древесина не нуждается ни в какой химической защите.
Практический опыт показывает, что использование термообработанной древесины в конструкциях, предусматривающих глубокий контакт с почвой, но не играющих существенной роли для эксплуатационных характеристик сооружения в целом, вкупе с периодическим просушиванием поверхностей не вызывает сколько-нибудь существенной порчи материала.
За счет высоких температур обработки полисахариды в древесине разлагаются, а низкая равновесная влажность (4-6%) и высвобождение связанной на молекулярном уровне воды устраняют сами условия для возникновения и размножения микроорганизмов. В результате долговечность древесины возрастает в 15-25 раз. Термодерево не гниет, не подвержено поражению грибка, бактерий, насекомых и при этом не требует обработки химическими составами.
Термообработка заметно подчеркивает красоту дерева. В зависимости от заданного режима можно добиться широкой гаммы оттенков (от натурального до темно-коричневого). При этом цвет изменяется на всю толщину доски, благодаря процессам внутри древесины, без использования тонировки. Цвет становится более насыщенным и однородным по всему сечению, эффектно выявляется текстура древесины. Достигается эффект ценных пород древесины.
Вас приятно удивит и запах термодерева. Вы будете наслаждаться его ароматом, вызывающим ассоциации с чистым лесом, природой и спокойствием.
У каждого материала есть свои недостатки. В данном случае их немного:
- В процессе обработки и окрашивания, особенно в сравнении с натуральным деревом, термодревесина имеет более существенную хрупкость. По этой причине для работы с этим материалом требуется специальное и высокооборотное оборудование, применяемое специально для термодерева.
- Кроме того, за счет достаточно низких показателей влажности термодерево обладает низкими способностями к склеиванию. Нейтрализовать данный недостаток можно с помощью специального клея, изготовленного на полиуретановой основе.
Обширность сферы применения термодревесины обусловлена тремя основными свойствами материала: долговечностью, низкой гигроскопичностью и размерной стабильностью. Важно отметить, что в некоторых областях уникальным становится сочетание нескольких или всех перечисленных свойств.
- Термообработанная древесина, благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям, подходит для уличных конструкций, ландшафтного дизайна, строительства мостов, причалов, облицовки водных каналов.
- Одна из наиболее популярных сфер применения термодревесины – облицовка фасадов зданий, в том числе в составе готовых панелей в деревянном домостроении.
- Вследствие эстетичности внешнего вида данный материал часто используется дизайнерами для внутренней отделки. Из термодревесины изготавливают деревянные плитки для санузлов и кухонь, которые могут стать хорошей альтернативой холодной кафельной плитке. Материал используется также для изготовления цельных ванных и раковин, для комплексной внутренней отделки саун.
- Стабильность геометрических размеров и устойчивость ко внешней среде способствует использованию термодревесины в производстве мебели, оконных рам, дверей, паркетных полов, декинга.
Потенциальная сфера применения термодревесины так же обширна, как и сфера применения обычной древесины: из термодревесины могут изготавливаться комплектующие, музыкальные инструменты, домашние принадлежности, малые архитектурные формы, садово-парковые конструкции и т. п.