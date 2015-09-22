Сборные деревянные дома: преимущества и недостатки

Дома будущего — какие они? Сборные деревянные дома, считают многие! Нет, это вовсе не маркетинговая компания, а простая статистика. Сегодня мы постараемся объяснить преимущества и недостатки сборных деревянных домов и поймем, почему древесина вновь станет основным материалом для строительства.
Переоценка приоритетов и эко-строительство — это уже не модный тренд для избранных, а частое пожелание заказчиков, которые обращаются к архитекторам. Массово сборные деревянные дома уже стали популярны в Западной Европе, США, Центральной и Южной Америке, где они являются прекрасным дополнением к новому стилю жизни современного поколения. Такой вариант для жизни выбирают как высокооплачиваемые специалисты, которые в первую очередь хотят создать для своей семьи райское местечко для жизни, так и молодые пары, у которых нет желания брать ипотеку на 25 лет своей молодости, чтобы заменить домик из дерева на коттедж из блоков.
Кроме того, что древесина является самым приятным, уютным и привлекательным материалом для строительства собственного дома, она и один из очень немногих действительно возобновляемых материалов. Древесина доступна большинству населения планеты Земля, а значит будет иметь комфортную стоимость при максимальном использовании именно местного материала для строительства, что также радует любого приверженца здорового образа жизни.
А еще деревянные дома позволяют создать прекрасный микроклимат внутри помещений и сейсмически стабильны и гораздо более безопасны, чем бетон в подобных районах. Дерево очень гибко, поэтому оно в состоянии полностью поглотить энергию небольшого землетрясения, тогда как штукатурка и бетон могут треснуть даже при малейших колебаниях, что приведет к повреждению конструкции в целом.
К тому же, деревянный дом потребляет очень мало энергии. Во-первых, изоляционные свойства дают возможность в теплом климате и вовсе обойтись без отопления или с малыми затратами, а кондиционирование летом даже в самые жаркие дни бывает не обязательно. Конечно же, мы говорим про страны с теплым климатом, такие как Италия или Турция, но о деревянных сборных домах мы говорим в контексте международного тренда. Половина мира живет в субтропическом и тропическом климате, где деревянные сборные дома являются решением проблемы высокой стоимости жилья.
Деревянный сборный дом — это конструкция, которая перевозится уже с готовыми стенами и крышей на большом транспортном средстве и ставится на ваш уже подготовленный фундамент с помощью крана. Далее профессионалы, скорее всего из той же компании, организуют для вас канализацию, водопровод, подключение к общим коммуникациям. Кроме того, вставляются окна и двери, производится внутренняя отделка и покупка мебели и декора. Весь спектр услуг может оказывать как одна компания, так и несколько, работающих в тесном сотрудничестве.
От заказа до состояния дома «под ключ» может пройти от 3 дней до 4-х недель, в зависимости от конкретной организации и ваших запросов в отделке. Если у вас уже есть фундамент, и нужен лишь деревянный каркас с крышей и заведенным электричеством, то компании может потребоваться всего лишь 24 часа для исполнения заказа. Данные сроки являются приемлемыми лишь для типовых проектов крупных компаний, тогда как в Западной Европе, где спрос на данный тип домов очень высок и чаще всего производство основано на полностью индивидуальных заказах, срок увеличивается до 8—24 недель.
Для деревянного сборного здания подойдут такие прекрасные стили как шале, рустик, традиционный славянский, скандинавский минимализм. Вы можете создать подобие американского коттеджа, раскрасив его в победный белый цвет или сделать пляжный домик песочного или розового цвета. Традиционная окраска тоже раскрывает большие возможности для декора в деревенских стилях, таких как прованс, шебби-шик или кантри.
Цена сборного деревянного дома напрямую зависит от средней зарплаты профессионалов в данной стране или регионе, так как в первую очередь себестоимость складывается из затраченных человеко-часов. Рубка леса, строительство и отделка — все это делают люди, и если они находятся в Мадриде, то их дом будет стоить в 10 раз больше, чем тех, кто работает в Гватемале.
Так, для многих районов Италии справедливой ценой становится цифра в 250 евро за квадратный метр (плюс фундамент, транспортировка и сборка), тогда как в тех же самых местах стоимость кирпичного или бетонного блока только начинается от 1800 евро за квадратный метр.
Все фотографии очаровательных мини-коттеджей как раз были предоставлены итальянской компанией, производящей сборные деревянные дома, за что ей большое спасибо!
С другой стороны, в теплых и изобильных странах Латинской Америки многие молодые семьи покупают стартовое жилье с площадью в 20 квадратных метров на двоих всего лишь за 250 евро. Впоследствии он легко расширяется еще на 20 метров в виде отдельной кухни-гостиной, а потом и еще на 20 метров в виде детской. И все это без необходимости брать кредиты и влезать в долги.
Такой дом часто ставится на деревянные сваи на небольшом, но зато своем участке с садом и детской площадкой. Так, цена деревянного сборного дома очень сильно зависит от зарплаты конкретного населения и доступности самого материала. В странах Латинской Америки соотношение обоих является самым выгодным, поэтому выглядит очень заманчиво.
Конечно же, всегда есть свои плюсы и минусы. Но есть некоторые мифы, развеять которые мы считаем своей обязанностью. Многие считают, что деревянные дома недолговечны, глядя на нынешнее состояние деревенских домов. На самом деле все зависит от качества обслуживания. Минимальная продолжительность «жизни» деревянного дома при необходимом уходе составляет 65 лет, а максимальная — не ограничивается одним веком. Если вы вспомните, то в любой русской деревне найдется «мазанка», которая простояла уже 100 лет при расторопных хозяевах и до сих пор является пригодной для жилья. Что уж говорить о коттедже с высокими потолками, большими окнами и настоящим фундаментом.
В целом у деревянного дома один настоящий враг — вода и сопутствующая влажность. В таких районах как Флорида, США, в тропических джунглях и у болот деревянный дом может стать рассадником насекомых, тогда как в сухом климате будет идеальным вариантом для жилья.
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