Сборные деревянные дома: преимущества и недостатки

Цена сборного деревянного дома напрямую зависит от средней зарплаты профессионалов в данной стране или регионе, так как в первую очередь себестоимость складывается из затраченных человеко-часов. Рубка леса, строительство и отделка — все это делают люди, и если они находятся в Мадриде, то их дом будет стоить в 10 раз больше, чем тех, кто работает в Гватемале.

Так, для многих районов Италии справедливой ценой становится цифра в 250 евро за квадратный метр (плюс фундамент, транспортировка и сборка), тогда как в тех же самых местах стоимость кирпичного или бетонного блока только начинается от 1800 евро за квадратный метр.

Все фотографии очаровательных мини-коттеджей как раз были предоставлены итальянской компанией, производящей сборные деревянные дома, за что ей большое спасибо!

С другой стороны, в теплых и изобильных странах Латинской Америки многие молодые семьи покупают стартовое жилье с площадью в 20 квадратных метров на двоих всего лишь за 250 евро. Впоследствии он легко расширяется еще на 20 метров в виде отдельной кухни-гостиной, а потом и еще на 20 метров в виде детской. И все это без необходимости брать кредиты и влезать в долги.

Такой дом часто ставится на деревянные сваи на небольшом, но зато своем участке с садом и детской площадкой. Так, цена деревянного сборного дома очень сильно зависит от зарплаты конкретного населения и доступности самого материала. В странах Латинской Америки соотношение обоих является самым выгодным, поэтому выглядит очень заманчиво.