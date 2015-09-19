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Яркие примеры дизайна домов из камня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Varese - Ristrutturazione villa privata, Studio Franco Segre Studio Franco Segre Дома в стиле кантри
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Дома, построенные с использованием натуральных материалов, по-прежнему безумно привлекательны для мечтающих о жизни на природе. Сегодня мы посвящаем отдельную статью каменным строениями, которые безумно обаятельны при профессиональном декорировании архитектором и дизайнером.

Каменное средневековье

Villa in Campagna ad Assisi, Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano Гостиная в стиле кантри
Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano

Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano
Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano
Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano

Реконструкция старинных зданий позволяет создать потрясающие интерьеры, полные исторического очарования и особенного ощущения. Любая церковь, старый помещичий особняк, возможно, государственное здание или заброшенное отделение старой почты или школы отлично подойдет под реконструкцию в деревенском каменном стиле.

Проект данного особняка выполнен архитекторами из Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano в Италии.

Тропики

homify Дома в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

Оазис или реальность? Мы находимся в Бразилии и сочетание камня, дерева и гипса в окружении нескольких пальм кажется картинкой из фильма про роскошный экзотический курорт на островах. На самом деле подобную пышную комбинацию легко повторить и в умеренном климате, благодаря таким растениями как каштан, спирея, гортензия и другие.

Каменный шик

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Спальня в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Возвращаясь к теме старых реконструированных домов, мы предлагаем и другую тематику — нежную и вдохновляющую, с использование белого и светло-песочного оттенка. Такой вариант подойдет для небольшого деревенского дома, переоборудованного под коттедж.

Ванная комната из камня

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu Ванная комната в рустикальном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Отказавшись от традиционной отделки ванной даже в квартире, мы можем добавить немного брутальности этой комнате с помощью натурального камня. Эта фотография была сделана в настоящем старом доме, но и в современном интерьере каменный рустик смотрелся бы очень эффектно.

Каменное шале

Varese - Ristrutturazione villa privata, Studio Franco Segre Studio Franco Segre Дома в стиле кантри
Studio Franco Segre

Studio Franco Segre
Studio Franco Segre
Studio Franco Segre

Вилла в стиле шале из камня и дерева — отличный вариант для загородного дома современной семьи, ищущей покоя и тихого счастья на природе. К данному типу домов можно отнести и английский коттедж в стиле Тюдор, более миниатюрный, чем просторное шале, но неизменно привлекательный.

Камень в стиле минимализм

The House creates open land scape, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

В азиатских традициях использование брутального натурального камня никогда не выходило из моды. Здесь даже в самых люксовых виллах, оформленных в таких стилях как модерн и минимализм, данный материал занимает почетное место в оформлении интерьеров и экстерьеров здания.

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Испанская роскошь

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Дома в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Этот особняк в США, построенный в испанском стиле, использует камень для создания торжественной атмосферы в экстерьере. Помогает ему в этом подсветка, ландшафтный дизайн в средиземноморском стиле и особый песчаный цвет материала, делающий каменные фасады более легкими на вид, но предельно рельефными.

Каменный дворик

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Для владельцев коттеджей и любителей камня может подойти идея организации каменного дворика на манер арабских и европейских традиций, наподобие летней кухни, столовой или патио. Здесь подразумевается каменное мощение, забор и даже отделка уже существующего фасада в тон общему настроению.

Ландшафтный дизайн из камня

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Пандусы и террасы, заборы и навесы, колонны, перголы и беседки — все для украшения вашего участка может быть сделано и из камня тоже! Камень может добавить геометрии неровному участку или же деревенской небрежности саду в современном коттеджном поселке.

Оригинальные стены старого дома

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Гостиная в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Шикарный интерьер каменной виллы может быть создан на основе оригинальных стен какого-либо здания и дополнен современными строениями рядом. Реконструкция старинных перегородок может дать вам гораздо больший декоративный эффект, чем вы думаете.

Камень в интерьере современной квартиры

Домашний кабинет, Sweet Home Design Sweet Home Design Рабочий кабинет в стиле минимализм
Sweet Home Design

Домашний кабинет

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Самым легким вариантом добавления камня в ваш дизайн-проект является создание стены из декоративного или натурального камня. Особенно эффектно такая стена будет смотреться как акцентная в гостиной или в длинном коридоре. Подсветка заметно улучшит его декоративные свойства, фокусируя внимание на эффектном рельефе и мелких различиях в оттенках материала.

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