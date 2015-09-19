Яркие примеры дизайна домов из камня

Дома, построенные с использованием натуральных материалов, по-прежнему безумно привлекательны для мечтающих о жизни на природе. Сегодня мы посвящаем отдельную статью каменным строениями, которые безумно обаятельны при профессиональном декорировании архитектором и дизайнером.
Реконструкция старинных зданий позволяет создать потрясающие интерьеры, полные исторического очарования и особенного ощущения. Любая церковь, старый помещичий особняк, возможно, государственное здание или заброшенное отделение старой почты или школы отлично подойдет под реконструкцию в деревенском каменном стиле.
Проект данного особняка выполнен архитекторами из Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano в Италии.
Оазис или реальность? Мы находимся в Бразилии и сочетание камня, дерева и гипса в окружении нескольких пальм кажется картинкой из фильма про роскошный экзотический курорт на островах. На самом деле подобную пышную комбинацию легко повторить и в умеренном климате, благодаря таким растениями как каштан, спирея, гортензия и другие.
Возвращаясь к теме старых реконструированных домов, мы предлагаем и другую тематику — нежную и вдохновляющую, с использование белого и светло-песочного оттенка. Такой вариант подойдет для небольшого деревенского дома, переоборудованного под коттедж.
Отказавшись от традиционной отделки ванной даже в квартире, мы можем добавить немного брутальности этой комнате с помощью натурального камня. Эта фотография была сделана в настоящем старом доме, но и в современном интерьере каменный рустик смотрелся бы очень эффектно.
Вилла в стиле шале из камня и дерева — отличный вариант для загородного дома современной семьи, ищущей покоя и тихого счастья на природе. К данному типу домов можно отнести и английский коттедж в стиле Тюдор, более миниатюрный, чем просторное шале, но неизменно привлекательный.
В азиатских традициях использование брутального натурального камня никогда не выходило из моды. Здесь даже в самых люксовых виллах, оформленных в таких стилях как модерн и минимализм, данный материал занимает почетное место в оформлении интерьеров и экстерьеров здания.
Этот особняк в США, построенный в испанском стиле, использует камень для создания торжественной атмосферы в экстерьере. Помогает ему в этом подсветка, ландшафтный дизайн в средиземноморском стиле и особый песчаный цвет материала, делающий каменные фасады более легкими на вид, но предельно рельефными.
Для владельцев коттеджей и любителей камня может подойти идея организации каменного дворика на манер арабских и европейских традиций, наподобие летней кухни, столовой или патио. Здесь подразумевается каменное мощение, забор и даже отделка уже существующего фасада в тон общему настроению.
Пандусы и террасы, заборы и навесы, колонны, перголы и беседки — все для украшения вашего участка может быть сделано и из камня тоже! Камень может добавить геометрии неровному участку или же деревенской небрежности саду в современном коттеджном поселке.
Шикарный интерьер каменной виллы может быть создан на основе оригинальных стен какого-либо здания и дополнен современными строениями рядом. Реконструкция старинных перегородок может дать вам гораздо больший декоративный эффект, чем вы думаете.
Самым легким вариантом добавления камня в ваш дизайн-проект является создание стены из декоративного или натурального камня. Особенно эффектно такая стена будет смотреться как акцентная в гостиной или в длинном коридоре. Подсветка заметно улучшит его декоративные свойства, фокусируя внимание на эффектном рельефе и мелких различиях в оттенках материала.
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