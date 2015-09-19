Яркие примеры дизайна домов из камня

Самым легким вариантом добавления камня в ваш дизайн-проект является создание стены из декоративного или натурального камня. Особенно эффектно такая стена будет смотреться как акцентная в гостиной или в длинном коридоре. Подсветка заметно улучшит его декоративные свойства, фокусируя внимание на эффектном рельефе и мелких различиях в оттенках материала.

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