Терраса во всей красе!

Всеобщее сознание, парящее в открытом информационном пространстве, как правило упорно не желает отказываться от привычных представлений. Однако порой старозаветность традиций оборачивается сплошными преимуществами в современности.

Пускай такие хитросплетения судеб далеко не так уж и регулярны, но говоря о таком частном предмете, как дом, мы зачастую апеллируем к традиции – делая реверанс в сторону унаследованного знания.

Что ж, старое доброе представление о домашней добродетели предписывает нам позаботиться о террасе – не станем арканиться и посмотрим, что интересного таит в себе эта патриархальная вещица.