Терраса во всей красе!

Всеобщее сознание, парящее в открытом информационном пространстве, как правило упорно не желает отказываться от привычных представлений. Однако порой старозаветность традиций оборачивается сплошными преимуществами в современности.
Пускай такие хитросплетения судеб далеко не так уж и регулярны, но говоря о таком частном предмете, как дом, мы зачастую апеллируем к традиции – делая реверанс в сторону унаследованного знания.
Что ж, старое доброе представление о домашней добродетели предписывает нам позаботиться о террасе – не станем арканиться и посмотрим, что интересного таит в себе эта патриархальная вещица.
Слегка понижая пафос слога – и с меньшею иронией, – предположим, что рассматриваемый дом и прежде предполагал террасу, но время или иные таинственные силы произвели своё разрушительное воздействие – и вот мы стоим перед необходимостью предпринимать меры по спасению или переоборудованию её.
Что мы можем себе позволить? Да, всё, что душе угодно! Терраса – это то место, где многие законы и предусмотрительные табу домостроительства терпят фиаско перед поэтическим нежеланием вдумываться в низкопошибные бытовые детали.
Но даже и это пространство маленькой домашней первобытной свободы требует известного порядка в конструировании и обживании, а заодно по крайней мере и консультации специалиста. Что следует сделать прежде всего, чего стоит ожидать, на что обратить внимание и откуда ждать подвоха?
Всё не так уж и сложно. Существуют, как это часто бывает, несколько ключевых пунктов, знание которых поможет не попасть впросак самодеятельному “террасному” зодчему. Посмотрим, что мы можем предпринять и на что стоит обращать особое внимание.
Переделку террасы стоит начать с нового подхода к организации пространства. Определите подходящее место для мебели, растений, декоративных элементов и барбекю – в общем, для всего того, что бы вы хотели видеть на своей обновленной террасе.
При этом стоит учитывать видовые возможности вашей террасы и направление прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить комфортный отдых в желаемое время суток. Немного пофантазируйте, используя какие-либо объекты в качестве будущих предметов мебели, это поможет вам визуализировать план новой террасы. Выберите оптимальный вариант.
Выбирая напольное покрытие для террасы, следует обращать внимание на различные факторы. В первую очередь на вид террасной площадки. Для площадок, расположенных на грунте, идеальным вариантом будет ПВХ плитка – она практически не поглощает воду.
Для террасы на возвышении – выбирайте керамогранит. Он отличается по дизайну и структуре и позволит выложить на полу любой рисунок. Самой востребованной является садовая доска из натуральной древесины. Она может использоваться для открытых террас.
Частое применение находит и жидкое дерево. Оно внешне повторяет натуральное, но при этом совершенно не подвержено влиянию влаги и насекомых-древоточцев. Его большим достоинством является рифленая поверхность, препятствующая скольжению в зимнюю пору.
Итак, выбирая материал для открытых площадок в саду, ориентируйтесь не только на эстетические качества, но и на эксплуатационные данные материала. В таком случае ваш пол будет не только красивым, но и прослужит очень долго.
Мебель задает настроение вашей террасе, поэтому является одним из наиболее важных элементов. Выбирая подходящую мебель, необходимо понимать, какую функцию будет выполнять терраса в вашей повседневной жизни. Будет ли это место для семейного ужина? Или для приема гостей? Или на террасе вы планируете уединяться с книгой, кофе и сигаретой?
Определившись с функциональностью задумайтесь о стиле и материалах. Наиболее распространенный тип мебели для открытых площадок – плетеная. Естественный плетеный материал хорошо гармонирует с окружающей природой и создает свежую уютную атмосферу. Гамак и напольные подушки чувствуют себя на своем месте почти на любой террасе.
Подумайте о том, какие особенности вы хотите привнести в интерьер террасы. Возможно, вы хотите зону барбекю, качели, место для загара или даже бассейн. Если вы любите садоводство, можно рассмотреть возможность использования вертикальных поверхностей для выращивания растений.
Вертикальные сады и фитостены крайне популярны в современном дизайне. Правильно оптимизировав пространство возможно вырастить сад даже на маленькой террасе.
Иметь возможность контактировать с природой, не выходя из собственного дома, можно, если установить хорошие террасные двери. Что значит хорошие? Они должны быть, с одной стороны, надежными, чтобы защитить жилище от нежданных гостей, а с другой стороны – красивыми.
Раздвижные стеклянные двери будут смотреться легко и воздушно на любой террасе, кроме того позволят впустить много света в ваш дом. Однако, важно чтобы двери на террасу сохраняли тепло, поэтому один из основных критериев при выборе должны составлять теплоизоляционные свойства.
Крайне важно создать комфортную среду на террасе, чтобы она стала живой функционирующей частью вашего дома. Изменчивая погода может помешать вашим планам наслаждаться свежим воздухом.
Однако палящее солнце или дождь не станут помехой, если оборудовать террасу подходящим навесом. Уместными видами навесов на террасе, равно предохраняющими от дождя и солнца, будут перголы и маркизы, а жалюзи и перегородки помогут затенить необходимый участок. Вы также можете создавать тень с помощью растений и деревьев.
Переоборудование террасы - дело не столь уж и хитрое. И всё же кажущаяся простота не должна лишить нас почвы под ногами – не следует забывать, что это всё же строительные работы – а на стройке всякая промашка и нелепица может оказаться трагической или просто болезненной! Уверено бросайтесь в море непознанного – и обрящете многие радости!