Как превратить старую ферму в новый загородный дом ?

Давнишняя старосветная традиция “воскрешения” старинных сельских и фермерских сооружений путём переоборудования их и “ hi-tech индустриализации” докатилась-таки и до нас! Правда, если европейцы имеют дело, как правило, с домами старинными, “жирными”, как подольская глина, то отечественные дизайнеры всё чаще обращаются к относительно недавнему наследию: предел исторического проникновения – конструктивизм 20 годов.
Однако же, не стоит переживать о недостаточном очаровании не слишком “археологичного” исходного материала. Как много открытий чудных сулит нам этот восхитительно плодотворный путь!
Что же, существенных пунктов в этом предприятии может оказаться множество, так что всего и не перечесть. Однако, следует учесть некоторые принципиальные положения, которые очень часто значительно влияют на ход работ и результат.
Реновация старой архитектуры в нашем случае часто сопряжена и с ещё одной трудностью, которая, на поверку, обнаруживает и ещё более интересный пластический потенциал. Суть в том, что фермерские сооружения у нас очень часто представляют собой здания технические или условно-технические.
Таким образом, перестройка фермы заключается далеко не в одном только косметическом вмешательстве. Всё требует внимательного переосмысления: коммуникации, планировка, порядок помещений, сценарий смены функциональных зон…
Совершенно очевидно, что такой объём работы не сможет осилить один человек, тем более, если он не имеет специального образования или опыта. Но тем не менее, как и во всяком подобном случае, необходимо знать элементарные основы, для того, чтобы, во-первых, иметь влияние на ход ремонтных работ, а во-вторых, просто не стать в странное и затруднительное положение, когда от вас будет необходимо согласие, а вы просто не сможете понять, о чём идёт речь.
Для благополучия загородной жизни крайне важно и всё то, что окружает дом, а не только он один. Ведь в большой степени идея жизни вне городе произрастает из желания погрузиться в природное окружение: сад, просёлочные дороги, лесок. В то же время, фермерские или сельские комплексы очень часто находятся – вопреки ожиданиям! – не в самых очаровательных местах.
Дело опять же в специфике нашей местности, но не считаться с ней было бы не разумно. Поэтому перед тем, как приобретать строение с прилегающей территорией, следует провести внимательную разведку: посмотреть, как выглядит местность в разное время года, как расположен дом на местности, расспросить местных жителей о сезонных изменениях, изучить среду на “следы” былой фермерской активности.
Очевидно, что большую часть компетентных решений следует доверить специалистам, либо вашему “консенсусному совету”. Совершенно ясно, что без архитектора немыслимы капитальные вмешательства в проект здания. Как правило, хорошие архитекторы либо работают в укомплектованных бюро, либо сотрудничают с рядом других специалистов: от инженеров, до прорабов и конкретных мастеров.
Собственно, оба эти варианта приемлемы, и значительно целесообразнее искать профессионалов именно таким образом, чем “вырывать” каждого отдельно специалиста из разных мест: во-первых, работая постоянно в одной команде, люди начинают лучше понимать друг друга и, как результат, учатся не допускать ни малейших промахов.
А во-вторых, обращаясь в проверенное бюро или к архитектору с хорошей репутацией, вы будете застрахованы от найма случайных или низкоквалифицированных работников.
Обратите так же внимание на то, что в местах фермерской деятельности очень не редко почва бывает загрязнена продуктами сельского хозяйства или прочим смежным сором, от избытков удобрений, до металлического лома, вроде старой техники. Конечно, это слегка подкашивает романтику восприятия сельской местности. Но лучше сразу сделать такое допущение и исследовать прилегающую почву, чем со временем столкнуться с проблемами роста растений либо эрозией.
Велика вероятность, что на выбранном вами участке вы столкнётесь и с ещё одной не совсем очевидной трудностью. Служебные и хозяйственные постройки только на первый взгляд кажутся неожиданным и удачным бонусом. Зачастую, однако же, новоиспечённые хозяева фермерских угодий сталкиваются с тем, что переустройство и приспособление под какие-то рациональные нужды таких сооружений стоит слишком дорого. Но мало этого, так ещё и снос подобных построек, если это не банальные каркасно-дощатые сараи, может обойтись в копеечку.
Таким образом, иные нерадивые “поселяне” оказываются в малоприятном соседстве с достаточно брутальной архитектурой. Поэтому сразу при покупке ферма стоит поразмыслить над возможностью эксплуатации или демонтажа хозяйственных сооружений.
Далеко не досужий интерес может вызвать вопрос о принципиальной возможности проведения радикальных изменений здания фермы. Нужно понимать, с каким огромным количеством условностей сопряжено всякое строительство!
Обратитесь в строительное бюро за комментариями по этому вопросу. Не мала вероятность, что подходящий вам по всем пунктам дом окажется почему-либо непригодным для эксплуатации в качестве жилища. Детали таких трудностей могут быть многообразны, поэтому стоит заранее провести небольшое исследование такой вероятности.
Напоследок, когда устроены все формальности и ваш дом практически готов, по крайней мере в плане, призадумайтесь о том, что вся эта затея имеет смысл только в том случае, если вы готовы согласиться с естественным очарованием места. Именно невероятная эклектичность такого перевоплощения и свобода интерпретации пространства сделали столь популярными бывшие фермы сегодня, когда всякое неожиданное смешение свидетельствует о хорошем вкусе и незаурядности.
Что же, решившись на такую авантюру, вы должны быть готовы потратить известное количество времени и средств на то, чтобы затея ваша обернулась именно желаемым. Всякая стройка – дело не простое, а перестройка – и подавно! Однако, стоит подумать, какое прекрасное, необычное ждёт вас в этом месте житьё, как все вопросы перестают казаться столь неразрешимыми.