Как превратить старую ферму в новый загородный дом ?

Реновация старой архитектуры в нашем случае часто сопряжена и с ещё одной трудностью, которая, на поверку, обнаруживает и ещё более интересный пластический потенциал. Суть в том, что фермерские сооружения у нас очень часто представляют собой здания технические или условно-технические.

Таким образом, перестройка фермы заключается далеко не в одном только косметическом вмешательстве. Всё требует внимательного переосмысления: коммуникации, планировка, порядок помещений, сценарий смены функциональных зон…

Совершенно очевидно, что такой объём работы не сможет осилить один человек, тем более, если он не имеет специального образования или опыта. Но тем не менее, как и во всяком подобном случае, необходимо знать элементарные основы, для того, чтобы, во-первых, иметь влияние на ход ремонтных работ, а во-вторых, просто не стать в странное и затруднительное положение, когда от вас будет необходимо согласие, а вы просто не сможете понять, о чём идёт речь.