Идеи DIY: посвящение винным ящикам

DIY совсем перестал быть маргинальной деятельностью, и мебель из паллет понемногу завоёвывает себе всё более широкое признание. Однако, необходимо скорее заявить, что не смотря на все свои достоинства, паллеты не могут считаться краеугольным камнем всей культуры DIY.
Среди множества прочих материалов, вырабатываемых современной промышленностью и прекрасно удовлетворяющих интересы просвещённой публики в самотворимых предметах быта и интерьера, можно выделить и ещё одну жемчужину: винный ящик. О нём мы и поговорим.
Задумались, как бы аккуратно и привлекательно разместить свою книжную коллекцию? Полка из винных ящиков – легкое решение. Для этого вам необходимо подобрать ящики одинакового размера. Их можно оставить в первозданном виде или декорировать, например, отполировать, покрыть лаком или воском, покрасить.
Теперь нужно установить их друг на друга. Высота и ширина конструкции будет зависеть лишь от вашего желания. Для большей надежности можно скрепить ящики между собой. На такой полке, разделенной на секции, удобно размещать книги по тематике или изданию. Теперь у вас есть своя маленькая библиотека.
И ещё раз о достоинствах мироощущения DIY.
Как часто вам доводится видеть что-то по-настоящему привлекательное и функциональное в быту, что было бы изготовлено непосредственно тем, кто этим пользуется? Переформулируем: как часто сегодня люди полагают возможным производить самостоятельно те предметы, которые им необходимы?
Да, казалось бы, кому это нужно? зачем тратить свое время и силы на то, в чём ты не чувствуешь себя достаточно компетентным? Именно такая логика навязана нам обществом потребления и некоторой производственной механикой. Казалось бы, в этом много смысла: и вправду, чего даром тратить время на то, чем кто-то занимается лучше тебя, когда своё время можно потратить на профессиональное зарабатывание? Однако, такая схема исключает несколько существенных моментов, суммируемых в фигуре человека.
DIY – это способ жить, приносящий радость ручного труда, творческой реализации, самоутверждения, приумножения эстетичного. В этой схеме у человека есть жизнь, с интересами, переживанием жизни и красоты. В то время как стремление потреблять с радостями от этого процесса, характеризует человека с весьма неприглядной механистической стороны, и не приносит в конечном счёте почти никакой радости.
Приходило ли вам в голову использовать старые винные ящики как материал для создания авторской мебели? Если нет, то стоит задуматься о таком креативном способе моделирования мебели для своего интерьера, особенно если есть желание сэкономить, так как такие ящики часто можно найти совершенно бесплатно. Иногда для транспортировки вина используют толстый картон или пластик, однако чаще всего прибегают к помощи деревянных ящиков, именно об их применении в дизайне мы и поговорим.
Достаточно вспомнить о крупных винных ящиках, и вопрос о целесообразности такого применения отпадёт сам собой. Тонкие листы ящиков в этом случае применяются в качестве столешницы, а твёрдые “капитальные” части – для создания основания и “ножек”.
В зависимости от того, в каком качестве вы собираетесь использовать созданную вами мебель, стол к примеру, вы без проблем сможете привносить иные материалы в конструкцию из винных ящиков, чтобы получить максимально функциональное изделие.
Если вам сложно самостоятельно сконструировать мебель таким образом, чтобы она была достаточно устойчива и выдерживала вес, попробуйте обратиться за подсказкой ко множеству схем и образцов, какие можно без труда обнаружить на “страницах” специализированных DIY ресурсов.
Порою бывает достаточно просто разобрать винный ящик на составляющие его доски-паллеты, из которых возможно составить любой предмет мебели. Стулья, собранные таким образом по самой природе выглядят, как творения модного дизайнера – благодаря лаконичной функциональности и богатству возможностей декорирования
После того, как костяк стула собран, следует задуматься о декорировании изделия. И здесь в помощь нам приходит великое множество средств: декоративные подушки, приставные элементы, вроде спинки или подлокотников, разнообразные покрывные декоративные составы – что угодно. Совсем не сложно таким манером устроить и целый мебельный гарнитур для сада, столовой и даже детской
Винный ящик на колёсах! Что может быть проще, чем оснастить крупный винный ящик колёсиками и раскрасить в яркие и привлекательные цвета? Такого рода “тумбочка на колёсах” может найти применение повсюду в доме, хоть в зале, хоть в ванной. Да, даже и на открытой террасе подобное хранилище легко позволит обезопасить, например, журналы и книги, благодаря качествам самого материала.
Это еще один инновационный способ переоборудования старого винного ящика. В этом случае не нужно предпринимать буквально ничего, просто поставьте цветочные горшки внутрь – и вы получите интерьерный колумбарий, который к тому же идеально рифмуется с гарнитуром, изготовленным из того же материала.
Винные ящики – действительно материал мечты: они более, чем доступны по цене, их не сложно найти и они совершенно дружественны и не опасны для окружающей среды. Разумеется, вам нужно будет потратить некоторое время на создание такой DIY мебели. При наличии времени, терпения и необходимых материалов и инструментов вы вскоре смогли бы заменить всю мебель в вашем доме на собственные изделия. DIY мебель предоставляет возможность наслаждаться плодами своего труда с пользой, и кроме того продемонстрировать свой творческий потенциал и стиль, которые, безусловно, произведут впечатление на гостей вашего дома.