Идеи DIY: посвящение винным ящикам

И ещё раз о достоинствах мироощущения DIY.

Как часто вам доводится видеть что-то по-настоящему привлекательное и функциональное в быту, что было бы изготовлено непосредственно тем, кто этим пользуется? Переформулируем: как часто сегодня люди полагают возможным производить самостоятельно те предметы, которые им необходимы?

Да, казалось бы, кому это нужно? зачем тратить свое время и силы на то, в чём ты не чувствуешь себя достаточно компетентным? Именно такая логика навязана нам обществом потребления и некоторой производственной механикой. Казалось бы, в этом много смысла: и вправду, чего даром тратить время на то, чем кто-то занимается лучше тебя, когда своё время можно потратить на профессиональное зарабатывание? Однако, такая схема исключает несколько существенных моментов, суммируемых в фигуре человека.

DIY – это способ жить, приносящий радость ручного труда, творческой реализации, самоутверждения, приумножения эстетичного. В этой схеме у человека есть жизнь, с интересами, переживанием жизни и красоты. В то время как стремление потреблять с радостями от этого процесса, характеризует человека с весьма неприглядной механистической стороны, и не приносит в конечном счёте почти никакой радости.